Man Utd disarankan untuk merekrut bintang Brasil oleh Bruno Fernandes dan Casemiro saat Setan Merah mencari pengganti di lini tengah
Bintang Molineux merupakan target yang sangat berharga
Saat United berupaya mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh kepergian sang pemain veteran Brasil yang akan segera terjadi, mereka kini mengalihkan seluruh perhatian mereka ke Molineux. Andre telah diidentifikasi sebagai kandidat utama untuk memperkuat lini tengah, setelah tampil mengesankan sejak bergabung dari Fluminense pada Agustus 2024 dengan biaya transfer sebesar £21 juta. Meskipun penampilannya solid, Wolves saat ini berada di dasar klasemen Liga Premier, dan diyakini tawaran sekitar £35 juta akan cukup untuk memikat klub tersebut melepasnya - nilai yang bisa turun drastis jika klub gagal menghindari degradasi, menjadikannya opsi yang semakin menarik bagi Setan Merah.
Iklan ruang ganti untuk Andre
Upaya untuk mendatangkan bintang Wolves ini semakin diperkuat oleh dukungan signifikan dari dalam skuad tim utama United. The Sun melaporkan bahwa Casemiro sendiri telah merekomendasikan rekan senegaranya itu kepada petinggi klub, karena yakin bahwa mantan pemain Fluminense tersebut memiliki semua yang dibutuhkan untuk sukses di Manchester.
Kapten Fernandes juga dikabarkan menyukai gelandang tersebut, sementara mantan bintang Wolves, Matheus Cunha, juga memprediksi bahwa Andre akan pindah ke klub top Eropa. Dukungan ini telah mengangkat posisi Andre dalam daftar prioritas, seiring dengan rencana United untuk mendatangkan setidaknya dua gelandang tengah baru selama jendela transfer mendatang.
Persaingan untuk gelandang Wolves
Meskipun nilai pasar Andre masih tinggi, Manchester United bukanlah satu-satunya klub raksasa Eropa yang memantau situasinya. Baik Liverpool maupun Bayern Munich sebelumnya dikabarkan tertarik pada pemain timnas Brasil tersebut, yang telah mencatatkan 13 penampilan untuk negaranya namun tidak masuk dalam skuad Selecao terbaru menjelang jeda internasional mendatang.
Target alternatif di radar
Meskipun Andre menjadi nama kunci dalam daftar, United tetap membuka berbagai kemungkinan sambil mempersiapkan diri menghadapi musim panas yang padat di bawah struktur olahraga baru. Klub ini juga dikaitkan dengan bintang Crystal Palace, Adam Wharton, dan Elliot Anderson dari Nottingham Forest, seiring upaya mereka mencari talenta yang sudah teruji di kancah domestik.
Carlos Baleba dari Brighton adalah nama lain yang sering disebut-sebut di kalangan perekrutan di Old Trafford. Dengan perombakan besar-besaran yang diharapkan dapat mengumpulkan dana dan membebaskan ruang dalam skuad, lini tengah tetap menjadi area prioritas untuk perkuatan saat klub berupaya memberikan dukungan lebih bagi Fernandes di sepertiga akhir lapangan.
