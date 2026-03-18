Man Utd disarankan untuk merekrut bintang Brasil oleh Bruno Fernandes dan Casemiro saat Setan Merah mencari pengganti di lini tengah

Upaya untuk mendatangkan bintang Wolves ini semakin diperkuat oleh dukungan signifikan dari dalam skuad tim utama United. The Sun melaporkan bahwa Casemiro sendiri telah merekomendasikan rekan senegaranya itu kepada petinggi klub, karena yakin bahwa mantan pemain Fluminense tersebut memiliki semua yang dibutuhkan untuk sukses di Manchester.

Kapten Fernandes juga dikabarkan menyukai gelandang tersebut, sementara mantan bintang Wolves, Matheus Cunha, juga memprediksi bahwa Andre akan pindah ke klub top Eropa. Dukungan ini telah mengangkat posisi Andre dalam daftar prioritas, seiring dengan rencana United untuk mendatangkan setidaknya dua gelandang tengah baru selama jendela transfer mendatang.