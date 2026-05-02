Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Man Utd disarankan untuk membidik Micky van de Ven, sementara Nicky Butt mengungkapkan pendapatnya mengenai apakah Setan Merah bisa mendatangkan Luis Enrique sebagai manajer baru
Butt menilai Van de Ven sebagai rekrutan ideal untuk lini pertahanan
Butt menyarankan agar Man Utd mempertimbangkan untuk merekrut Van de Ven dari Spurs guna memperkuat lini pertahanan yang, pada beberapa kesempatan, mengalami kesulitan pada musim 2025-26. Mantan gelandang United itu meyakini bahwa bek tengah asal Belanda tersebut memiliki kualitas teknis yang mirip dengan Martinez, namun dengan keunggulan fisik yang lebih baik. Ia juga mengemukakan kemungkinan bahwa klub-klub papan atas dapat bergerak cepat untuk merekrut pemain-pemain bintang jika keadaan memaksa Tottenham untuk melepas aset-aset utamanya.
- AFP
Butt menjelaskan mengapa Van de Ven menonjol
Dalam wawancara dengan Paddy Power, Butt menyoroti profil Van de Ven sebagai bek modern yang ideal. Kecepatan dan kekuatannya, menurut Butt, dapat memberikan kehadiran pertahanan yang kadang-kadang kurang dimiliki United musim ini.
"Micky van de Ven, dia pemain yang luar biasa," jelasnya. "Memiliki bek tengah yang kidal sangat bagus untuk keseimbangan tim. Mereka punya Martinez, dan seberapa bagus dia masih bisa diperdebatkan, tapi dia membawa keseimbangan ke tim.
"Martinez memiliki kaki kiri, dia bisa mengoper bola. Van de Ven sedikit mirip dengan itu tapi lebih cepat, lebih besar, dan lebih kuat. Saya akan langsung mempertimbangkannya. Saat mereka terdegradasi, akan ada tim-tim yang merekrut pemain mereka dengan harga murah. Mereka harus melepas mereka karena gaji terlalu tinggi dan saya jamin sebagian besar dari mereka tidak memiliki klausul degradasi dalam kontrak mereka."
Ketidakpastian manajerial dan keraguan terhadap Luis Enrique
Butt juga menanggapi spekulasi seputar situasi kepelatihan di Old Trafford, di mana nama Luis Enrique dikaitkan dengan posisi tersebut. Namun, ia meragukan apakah pelatih asal Spanyol itu secara realistis akan meninggalkan Paris Saint-Germain saat sedang menikmati kesuksesan dan stabilitas di Prancis.
"Dia memiliki pengalaman yang luas di level Liga Champions, yang merupakan tujuan Man United," kata Butt. "Saya tidak melihat dia meninggalkan PSG, saya benar-benar tidak melihatnya, dan dengan segala hormat kepada United, melihat kondisi mereka saat ini, itu adalah tugas yang sangat berat bagi seseorang untuk masuk ke klub sepak bola itu, menyusun proyek, dan mulai membangun kembali."
“Kami sedang menjalani proses pembangunan kembali selama dua atau tiga tahun. Hal ini terlihat jelas saat melawan Leeds, bahwa ketika kami mengalami satu atau dua cedera dan skorsing, skuad kami langsung terlihat tidak cukup besar. Kecuali [Enrique] benar-benar menginginkan proyek baru, mengapa Anda meninggalkan Paris di mana Anda sangat nyaman dan merupakan tempat yang bagus untuk tinggal bersama keluarga?”
- AFP
Bertekad lolos ke Liga Champions
Manchester United asuhan Michael Carrick saat ini sedang berjuang untuk lolos ke Liga Champions musim depan. Mereka saat ini berada di posisi ketiga dengan 61 poin. Selanjutnya, mereka akan menghadapi laga krusial melawan Liverpool, yang hanya tertinggal tiga poin di posisi keempat. Setelah musim berakhir, keputusan terkait perekrutan pemain dan arah kepelatihan kemungkinan besar akan menentukan fase berikutnya bagi klub, baik di dalam maupun di luar lapangan, dengan nasib Carrick yang akan ditentukan pada musim panas nanti.