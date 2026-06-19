Man Utd disarankan untuk membidik bintang asal Belanda yang 'bisa menjadi starter setiap pekan' di bawah asuhan Michael Carrick setelah penampilan debutnya yang menjanjikan di Piala Dunia

Dalam wawancara eksklusif dengan Paddy Power, Butt menyebut Summerville sebagai pemain yang sesuai dengan profil yang dicari oleh Man Utd. Butt mencatat bahwa meskipun pemain berusia 24 tahun itu masih memiliki ruang untuk berkembang, potensi maksimalnya cukup tinggi sehingga layak untuk dikejar secara serius.

"Dia pemain yang eksplosif, seru untuk ditonton, tapi menurutku dia belum cukup konsisten," jelas Butt. "Namun, biaya untuk mendatangkannya seharusnya tidak terlalu mahal, dan United harus membangun skuad.

"Tidak bisa hanya berfokus pada mendatangkan pemain bintang. Summerville tampil cemerlang untuk Belanda di pertandingan pertama, jadi dia berpotensi menjadi starter setiap pekan untuk Man United. Saya melihatnya dan berpikir dia harus jauh lebih konsisten untuk mencapai level berikutnya. Namun, saya tetap pasti akan mempertimbangkan untuk merekrut pemain seperti dia."



