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Man Utd disarankan untuk membidik bintang asal Belanda yang 'bisa menjadi starter setiap pekan' di bawah asuhan Michael Carrick setelah penampilan debutnya yang menjanjikan di Piala Dunia
United didesak untuk memprioritaskan kedalaman skuad
Butt mendesak Man Utd untuk beralih dari strategi transfer yang hanya berfokus pada perekrutan bintang-bintang top dan sebaliknya memperkuat kedalaman skuad secara keseluruhan. Mantan gelandang United itu menyoroti pemain sayap West Ham, Summerville, sebagai pemain yang layak diincar setelah penampilan impresifnya di panggung internasional bersama timnas Belanda.
Summerville semakin mengukuhkan reputasinya dengan mencetak gol dalam laga imbang 2-2 melawan Jepang, yang semakin meningkatkan minat terhadap dirinya. Setan Merah dilaporkan sedang memantau pemain berusia 24 tahun tersebut seiring upaya mereka mencari opsi serangan tambahan.
- AFP
Butt mendukung langkah untuk Summerville
Dalam wawancara eksklusif dengan Paddy Power, Butt menyebut Summerville sebagai pemain yang sesuai dengan profil yang dicari oleh Man Utd. Butt mencatat bahwa meskipun pemain berusia 24 tahun itu masih memiliki ruang untuk berkembang, potensi maksimalnya cukup tinggi sehingga layak untuk dikejar secara serius.
"Dia pemain yang eksplosif, seru untuk ditonton, tapi menurutku dia belum cukup konsisten," jelas Butt. "Namun, biaya untuk mendatangkannya seharusnya tidak terlalu mahal, dan United harus membangun skuad.
"Tidak bisa hanya berfokus pada mendatangkan pemain bintang. Summerville tampil cemerlang untuk Belanda di pertandingan pertama, jadi dia berpotensi menjadi starter setiap pekan untuk Man United. Saya melihatnya dan berpikir dia harus jauh lebih konsisten untuk mencapai level berikutnya. Namun, saya tetap pasti akan mempertimbangkan untuk merekrut pemain seperti dia."
Manchester United membutuhkan kekuatan yang lebih besar di skuad cadangan
Butt berpendapat bahwa salah satu masalah yang sudah lama dihadapi United adalah kurangnya kedalaman skuad di luar sebelas pemain inti. Menurutnya, tim-tim sukses memiliki pemain cadangan yang mampu mengubah jalannya pertandingan dan mempertahankan standar permainan saat rotasi diperlukan.
"Kita harus memperkuat skuad, bangku cadangan harus lebih tangguh," tambah Butt. "Saat Anda menghadapi sebuah tim dan melihat 11 pemain inti mereka, namun mereka juga memiliki empat pemain lain yang bisa masuk dan membuat perbedaan, itu sangat penting.
"Saat United menghadapi Leeds di Old Trafford musim lalu dan mereka kalah, para pemain di bangku cadangan dan di skuad secara keseluruhan tidak cukup baik. Meskipun mereka semua dalam kondisi fit, mereka tetap perlu memperkuat skuad, jadi saya juga akan mencari pemain-pemain seperti itu."
- Getty Images Sport
Keputusan Rashford bisa memengaruhi rencana transfer
Namun, menurut The Athletic, langkah apa pun terkait Summerville diperkirakan akan sangat bergantung pada masa depan Marcus Rashford, yang situasinya tetap menjadi faktor kunci dalam perencanaan musim panas Manchester United. Apakah Summerville akan bergabung atau tidak mungkin bergantung pada bagaimana Carrick dan klub tersebut menata ulang opsi-opsi serangan mereka sebelum jendela transfer ditutup.