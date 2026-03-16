Man Utd disarankan untuk melakukan perombakan lini tengah, karena Gary Neville memperkirakan Manuel Ugarte akan dijual bersamaan dengan kepergian Casemiro

Legenda Manchester United, Neville, menyebut Ugarte sebagai pemain yang kemungkinan besar akan hengkang dari klub pada musim panas ini. Pemain internasional Uruguay ini, yang bergabung dari Paris Saint-Germain dengan biaya £50,8 juta pada tahun 2024, telah berjuang keras untuk memantapkan dirinya sebagai pemain inti yang konsisten dan dikaitkan dengan kepindahan dengan status pinjaman ke Galatasaray pada bulan Januari. Terlepas dari investasi besar yang telah dikeluarkan, ia gagal menjadi starter dalam satu pertandingan pun di bawah manajer sementara Michael Carrick, sehingga memunculkan pertanyaan mengenai kesesuaiannya dalam jangka panjang untuk tim ini.

Dalam podcast Sky Sports-nya, Neville menyarankan bahwa masa Ugarte di Manchester hampir berakhir. "United membutuhkan dua gelandang tengah pada musim panas ini," kata Neville. "Saya pikir Ugarte akan hengkang, jadi mereka membutuhkan dua gelandang tengah yang benar-benar bagus. Mungkin satu yang lebih berorientasi pada posisi, seperti tipe Michael Carrick, dan satu lagi yang lebih berperan sebagai pengganggu."