Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Man Utd disarankan untuk melakukan perombakan lini tengah, karena Gary Neville memperkirakan Manuel Ugarte akan dijual bersamaan dengan kepergian Casemiro
Ugarte menghadapi masa depan yang tidak pasti setelah masa-masa sulit
Legenda Manchester United, Neville, menyebut Ugarte sebagai pemain yang kemungkinan besar akan hengkang dari klub pada musim panas ini. Pemain internasional Uruguay ini, yang bergabung dari Paris Saint-Germain dengan biaya £50,8 juta pada tahun 2024, telah berjuang keras untuk memantapkan dirinya sebagai pemain inti yang konsisten dan dikaitkan dengan kepindahan dengan status pinjaman ke Galatasaray pada bulan Januari. Terlepas dari investasi besar yang telah dikeluarkan, ia gagal menjadi starter dalam satu pertandingan pun di bawah manajer sementara Michael Carrick, sehingga memunculkan pertanyaan mengenai kesesuaiannya dalam jangka panjang untuk tim ini.
Dalam podcast Sky Sports-nya, Neville menyarankan bahwa masa Ugarte di Manchester hampir berakhir. "United membutuhkan dua gelandang tengah pada musim panas ini," kata Neville. "Saya pikir Ugarte akan hengkang, jadi mereka membutuhkan dua gelandang tengah yang benar-benar bagus. Mungkin satu yang lebih berorientasi pada posisi, seperti tipe Michael Carrick, dan satu lagi yang lebih berperan sebagai pengganggu."
Kabar hengkangnya Casemiro dipastikan setelah opsi perpanjangan kontraknya tidak diambil
Kebutuhan untuk melakukan perombakan semakin mendesak seiring dengan kepergian Casemiro yang semakin dekat. Meskipun pemain veteran asal Brasil itu mencetak gol pembuka dalam kemenangan 3-1 atas Aston Villa pada Minggu lalu, yang mengingatkan para penggemar akan kemampuannya dalam pertandingan besar, masa baktinya di Old Trafford akan segera berakhir. Klub memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya selama satu tahun, yang berarti ia akan hengkang saat musim Liga Premier saat ini berakhir.
Carrick menanggapi situasi tersebut setelah kemenangan atas Villa, mengakui rasa hormat antara pemain dan basis penggemar. "Ketika sesuatu telah diputuskan, dalam beberapa hal, fakta bahwa keputusan itu telah diambil membuat segalanya sedikit lebih mudah dan semua orang benar-benar memahami situasinya," kata manajer interim tersebut. "Saya pikir dampak yang dia berikan luar biasa, terutama sejak saya berada di sini dan bekerja dengannya, serta pengaruhnya di tim dan momen-momen krusial dalam mencetak gol. Dan saya pikir itu adalah momen yang indah di akhir pertandingan bersama para pendukung, serta adanya ikatan dan rasa hormat itu. Itu adalah momen yang indah dan saya pikir dia akan menikmatinya."
Neville menyebut lini tengah sebagai area prioritas
Meskipun klub telah mengeluarkan dana besar untuk memperkuat lini serang mereka musim panas lalu — dengan mendatangkan pemain seperti Benjamin Sesko, Matheus Cunha, dan Bryan Mbeumo — Neville menegaskan bahwa fokus kini harus beralih ke lini tengah. Ia menyoroti bahwa meski lini depan "mulai menunjukkan performa yang menjanjikan," kurangnya kedalaman skuad dan kualitas di lini tengah tetap menjadi masalah yang mencolok bagi tim ke depannya.
“Manchester United tidak mencetak cukup banyak gol musim lalu dan itu adalah hal yang sama sekali tidak boleh terjadi di sini, Anda harus mencetak gol, jadi mereka telah memperbaikinya. Bruno Fernandes menciptakan peluang dan bahkan Mason Mount akan saya masukkan ke dalam daftar itu saat dia fit,” tambah Neville. "Memang terlihat ada opsi bagus di lini depan, tapi lini tengah menjadi masalah. Mereka akan membutuhkan tiga atau empat gelandang tengah yang benar-benar bagus. Saat ini, mereka memiliki [Kobbie] Mainoo yang bisa diandalkan, tapi Anda tidak bisa benar-benar melihat pemain lain dan berpikir itu akan berhasil."
Calon-calon yang berpotensi untuk mengisi kekosongan kepemimpinan
Mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh seorang juara Liga Champions seperti Casemiro bukanlah tugas yang mudah. United dikaitkan dengan talenta-talenta muda seperti Eliot Anderson dari Nottingham Forest dan Carlos Baleba dari Brighton, meskipun Neville memperingatkan bahwa mungkin diperlukan pemain yang lebih berpengalaman. Klub diperkirakan akan mencari pemain yang dapat memberikan soliditas pertahanan sekaligus kontrol teknis untuk melengkapi Kobbie Mainoo.
Dengan kemungkinan perombakan lini belakang yang juga mungkin terjadi, jendela transfer mendatang mewakili momen krusial lain dalam perjalanan klub. Neville menyimpulkan: "Saya memang berpikir lini belakang perlu diperhatikan, tetapi saya yakin lini tengah akan menjadi fokus utama di jendela transfer musim panas." Seiring musim memasuki tahap akhir, tekanan akan ada pada departemen perekrutan untuk mengidentifikasi profil "penghancur" dan "posisional" yang menurut Neville sangat penting untuk pembangunan kembali yang sukses.
