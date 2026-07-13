Man Utd diprediksi akan mengamankan transfer mengejutkan Youri Tielemans setelah mengaktifkan klausul pelepasan senilai £35 juta dalam kontrak bintang Aston Villa tersebut

Manchester United telah mengguncang Liga Premier dengan langkahnya untuk mengamankan jasa bintang Aston Villa, Tielemans. Menurut pakar transfer Fabrizio Romano, United telah mengaktifkan klausul senilai £35 juta yang diperlukan untuk menghindari negosiasi dengan klub asal Birmingham tersebut.

Romano mengonfirmasi kesepakatan tersebut di media sosial dengan kalimat ikoniknya, “here we go”. Kesepakatan ini menandai langkah bisnis yang cermat dari United, yang bertindak cepat untuk mendatangkan pemain yang telah terbukti berkinerja baik di Liga Premier dengan biaya yang dianggap sangat murah di pasar saat ini.



