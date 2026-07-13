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Man Utd diprediksi akan mengamankan transfer mengejutkan Youri Tielemans setelah mengaktifkan klausul pelepasan senilai £35 juta dalam kontrak bintang Aston Villa tersebut
Setan Merah mengaktifkan klausul pelepasan
Manchester United telah mengguncang Liga Premier dengan langkahnya untuk mengamankan jasa bintang Aston Villa, Tielemans. Menurut pakar transfer Fabrizio Romano, United telah mengaktifkan klausul senilai £35 juta yang diperlukan untuk menghindari negosiasi dengan klub asal Birmingham tersebut.
Romano mengonfirmasi kesepakatan tersebut di media sosial dengan kalimat ikoniknya, “here we go”. Kesepakatan ini menandai langkah bisnis yang cermat dari United, yang bertindak cepat untuk mendatangkan pemain yang telah terbukti berkinerja baik di Liga Premier dengan biaya yang dianggap sangat murah di pasar saat ini.
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Villa terikat kontrak
Unai Emery sangat ingin membangun lini tengahnya dengan mengandalkan Tielemans, Amadou Onana, dan Boubacar Kamara untuk musim mendatang. Namun, adanya klausul pelepasan dalam kontrak Tielemans membuat pihak Aston Villa tak berdaya untuk mencegah kepergiannya ke klub rival langsung.
Manchester United melihat peluang untuk mendatangkan gelandang berusia 29 tahun tersebut dan, meskipun ada minat dari klub lain, ia lebih memilih pindah ke Old Trafford, menurut The Athletic. Pemain internasional Belgia ini berperan penting bagi Villa musim lalu, membantu mereka memastikan tiket ke Liga Champions dan meraih gelar Liga Europa, namun daya tarik klub yang 20 kali menjadi juara Inggris itu terbukti terlalu kuat untuk diabaikan.
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Kesepakatan Ederson gagal di menit-menit terakhir
Upaya merekrut Tielemans ini terjadi segera setelah United memutuskan untuk mundur dari kesepakatan untuk mendatangkan Ederson dari Atalanta. Pemain asal Brasil itu telah menjadi target utama selama beberapa pekan, namun proses transfer terhenti pada tahap akhir meskipun paket finansial yang signifikan telah disepakati.
Berbagai laporan menyebutkan bahwa United mundur dari perburuan pemain Atalanta tersebut setelah meminta tes medis tambahan yang intensif menyusul kembalinya sang pemain dari Piala Dunia. Meskipun Atalanta tetap yakin dengan kondisi kebugaran sang pemain, Setan Merah memilih untuk menjajaki opsi lain, yang akhirnya mengarahkan mereka langsung ke Tielemans.
- Getty Images Sport
Memperkuat mesin lini tengah Carrick
Menyusul hengkangnya Casemiro dan cedera jangka panjang yang dialami Manuel Ugarte—yang mengalami robekan ligamen lututnya selama Piala Dunia—Carrick sangat membutuhkan pemain baru yang memiliki pengalaman di level tertinggi.
Tielemans, yang tampil gemilang saat Belgia melaju hingga perempat final Piala Dunia, diprediksi akan bergabung dengan rekrutan baru Andrey Santos dalam formasi lini tengah yang tampaknya telah diperbarui dan dirancang untuk mengendalikan jalannya pertandingan dengan lebih efektif. Dengan kemampuannya mencetak gol dan memberikan assist, United meyakini bahwa Tielemans menjadi penghubung yang sempurna antara lini pertahanan dan lini serang, seiring upaya mereka untuk melanjutkan kemajuan yang telah dicapai di bawah kepemimpinan Carrick.
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