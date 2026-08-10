Man Utd diminta membajak langkah Aston Villa untuk wonderkid Real Madrid Endrick saat Manchester United mencari tambahan amunisi di lini serang

Manchester United harus berupaya mengalahkan para rival mereka untuk mendapatkan tanda tangan Endrick, menurut pandit Ale Moreno. Real Madrid terkenal membayar Palmeiras £50 juta untuk merekrut penyerang itu ketika ia baru berusia 16 tahun, tetapi ia kesulitan menyingkirkan Kylian Mbappe dari starting XI.

Berbicara kepada ESPN, Moreno menjelaskan logika di balik potensi kepindahan ke Old Trafford. "Saya benar-benar berpikir Real Madrid bisa memanfaatkan Endrick musim ini. Jadi, jika saya adalah Endrick, saya justru akan mempertimbangkan untuk bertahan di Real Madrid," kata Moreno. "Tetapi jika pertanyaannya adalah soal ke mana dia akan pergi, ke mana dia seharusnya pergi, ke mana dia mungkin akan berakhir... kita sudah banyak membicarakan Manchester United. Semakin dipikirkan, semakin masuk akal untuk memiliki pemain dengan profil seperti Endrick.

"Dia berbeda dari apa pun yang mereka miliki di lini serang untuk posisi sentral. Jadi, saya berpikir mungkin itu bisa menjadi tempat yang dapat memikirkan Enrick sebagai sebuah kemungkinan."