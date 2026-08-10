Branislav Racko
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Man Utd diminta membajak langkah Aston Villa untuk wonderkid Real Madrid Endrick saat Manchester United mencari tambahan amunisi di lini serang
Manchester United diminta ikut memburu Endrick
Manchester United harus berupaya mengalahkan para rival mereka untuk mendapatkan tanda tangan Endrick, menurut pandit Ale Moreno. Real Madrid terkenal membayar Palmeiras £50 juta untuk merekrut penyerang itu ketika ia baru berusia 16 tahun, tetapi ia kesulitan menyingkirkan Kylian Mbappe dari starting XI.
Berbicara kepada ESPN, Moreno menjelaskan logika di balik potensi kepindahan ke Old Trafford. "Saya benar-benar berpikir Real Madrid bisa memanfaatkan Endrick musim ini. Jadi, jika saya adalah Endrick, saya justru akan mempertimbangkan untuk bertahan di Real Madrid," kata Moreno. "Tetapi jika pertanyaannya adalah soal ke mana dia akan pergi, ke mana dia seharusnya pergi, ke mana dia mungkin akan berakhir... kita sudah banyak membicarakan Manchester United. Semakin dipikirkan, semakin masuk akal untuk memiliki pemain dengan profil seperti Endrick.
"Dia berbeda dari apa pun yang mereka miliki di lini serang untuk posisi sentral. Jadi, saya berpikir mungkin itu bisa menjadi tempat yang dapat memikirkan Enrick sebagai sebuah kemungkinan."
- Getty
Aston Villa memimpin perburuan di Premier League
Sementara United disarankan untuk merekrut Endrick, Aston Villa dikabarkan sedang mempertimbangkan langkah pinjaman ambisius untuk membawa pemain internasional Brasil itu ke Villa Park. Unai Emery ingin menambah kedalaman skuadnya setelah mereka lolos ke Liga Champions dan kepergian Morgan Rogers ke Chelsea yang memecahkan rekor.
Moreno menilai bahwa kepindahan ke Old Trafford akan membawa gengsi tertentu yang sesuai dengan ambisi sang pemain. Sang pundit menambahkan: "Itu tidak akan terasa seperti sebuah kemunduran, jika Anda mau. Dan setelah musim yang ia jalani tahun lalu saat dipinjamkan dan betapa baik performanya, ia pasti berpikir, 'Baiklah, mari lanjutkan. Apakah itu akan terjadi di Real Madrid? Mungkin tidak. Biarkan saya pergi ke tempat lain agar saya bisa melakukan itu'. Saya tidak tahu di mana tempat itu. Saya hanya berpikir bahwa Manchester United bisa memanfaatkan pemain seperti Endrick."
Faktor Mourinho mempersulit kepergian dari Madrid
Namun, setiap kepindahan ke Premier League terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari Mourinho. Manajer legendaris Portugal itu kini memegang kendali di Bernabeu dan laporan menyebutkan ia sangat terkesan dengan penyerang muda tersebut selama latihan pramusim. Perkembangan ini bisa membuat sang striker tetap di Spanyol untuk memperjuangkan tempatnya bersama pemain seperti Mbappe dan rekrutan anyar Carlos Espi, yang berpotensi menghalangi jalan bagi United dan Villa.
Endrick menghabiskan paruh kedua musim sebelumnya dengan status pinjaman di Lyon, di mana ia menunjukkan potensi besarnya dengan mencatatkan delapan gol dan delapan assist hanya dalam 21 penampilan.
- Getty Images Sport
Pandangan alternatif tentang jalur pengembangan
Saat klub-klub besar Premier League mengintai, sejumlah pundit meyakini klub yang lebih kecil mungkin akan lebih bermanfaat bagi perkembangannya. Steve Nicol berpendapat bahwa pemain Brasil itu di atas segalanya membutuhkan jaminan menit bermain. Mantan bek Liverpool itu mengatakan: "Saya lebih memikirkan klub seperti Fulham, tempat dia 100 persen akan bermain. Fulham akan memainkan sepakbola menyerang. Mereka tidak akan menang sepanjang waktu [tetapi] mereka akan cukup sering menang, mereka akan menciptakan peluang."
Nicol menutup pernyataannya dengan menekankan pentingnya waktu bermain bagi pemain seusia dan setingkat bakat Endrick, seraya mencatat: "Seseorang seperti Endrick harus pergi ke suatu tempat di mana dia akan bermain sepanjang waktu, kalau tidak, apa gunanya pindah dari Real Madrid?"
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