Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Man Utd dikabarkan mengincar Mateus Fernandes dari West Ham, sementara Morgan Rogers 'ditunjuk sebagai penerus Bruno Fernandes di posisi nomor 10'
Manchester United kembali menunjukkan minat pada bintang West Ham
Manchester United sedang mempertimbangkan untuk merekrut Fernandes pada bursa transfer musim panas ini, sambil berusaha memanfaatkan posisi West Ham yang terancam degradasi di Liga Premier. Gelandang asal Portugal berusia 21 tahun itu menjadi salah satu titik terang langka dalam musim yang sulit bagi klub asal London tersebut, dan United telah meningkatkan pemantauan terhadap sang pemain dalam beberapa pekan terakhir. Menurut The Telegraph, diskusi internal telah dilakukan terkait penawaran resmi jika West Ham terdegradasi.
Petinggi Old Trafford memilih untuk tidak merekrut Fernandes musim panas lalu ketika Southampton terdegradasi, sehingga memungkinkan West Ham untuk menyambar pemain tersebut dengan kesepakatan senilai £38 juta. Namun, kemajuannya yang "luar biasa" - sebagaimana digambarkan oleh manajer Portugal Roberto Martinez - telah memaksa United untuk mempertimbangkannya kembali. Setelah baru-baru ini masuk ke skuad senior Portugal, mantan pemain muda Sporting CP ini sekarang dianggap sebagai salah satu talenta serba bisa yang paling menarik di divisi tersebut.
- Getty Images Sport
Pencarian pengganti Bruno Fernandes
Selain ketertarikan pada pemain West Ham tersebut, The Telegraph mengklaim bahwa United juga sedang mempersiapkan langkah untuk merekrut Rogers. Penyerang serba bisa ini telah diincar sebagai penerus jangka panjang kapten klub Bruno Fernandes di posisi nomor 10. Kemampuan Rogers untuk juga bermain di sayap kiri menjadikannya opsi yang semakin menarik bagi tim yang ingin menambah dinamisme dalam transisi serangan mereka.
Meskipun klub ingin kapten mereka tetap bertahan di Theatre of Dreams, Bruno Fernandes memang memiliki klausul pelepasan dalam kontraknya saat ini, sehingga masa depannya sedikit tidak pasti. Dengan mengincar Rogers, United bersiap menghadapi masa depan tanpa pemain andalan mereka sekaligus menyediakan persaingan langsung. Kualifikasi ke Liga Champions telah memberikan daya tarik finansial dan kompetitif yang diperlukan untuk mengejar target domestik berkualitas tinggi tersebut.
Kepergian para gelandang membuka jalan bagi para pemain baru
Upaya untuk mendatangkan Mateus Fernandes dan Rogers dilakukan di tengah proses perombakan besar-besaran pada skuad saat ini. Casemiro akan hengkang sebagai pemain bebas transfer musim panas ini, sementara Manuel Ugarte telah dimasukkan ke dalam daftar transfer karena klub berupaya mengembalikan dana dan merombak profil lini tengah mereka. Dengan hanya Kobbie Mainoo — yang baru-baru ini menandatangani kontrak jangka panjang yang menguntungkan — yang dianggap sebagai bagian tak tergantikan dari proyek masa depan, United sedang mencari setidaknya dua gelandang senior untuk mendukung perkembangan pemain internasional Inggris tersebut.
- Getty
Daftar pendek yang penuh sesak berisi target-target elit
Bagian perekrutan United sedang menelaah daftar nama yang cukup panjang untuk menjadi rekan Mainoo musim depan. Aurelien Tchouameni dari Real Madrid tetap menjadi incaran utama, sementara bintang muda Crystal Palace, Adam Wharton, juga sedang dipantau. Meskipun Wharton dianggap oleh sebagian pihak memiliki gaya bermain yang terlalu mirip dengan Mainoo, ia tetap menjadi opsi jika harganya sesuai. United juga menghadapi persaingan ketat dari Manchester City untuk merekrut Elliot Anderson dari Nottingham Forest.
Sandro Tonali dari Newcastle United adalah nama lain yang sesuai dengan profil yang diinginkan klub, meskipun transfer pemain Italia ini akan menjadi kejutan besar di bursa transfer. West Ham diperkirakan akan menuntut keuntungan yang signifikan dari total paket yang mereka bayarkan untuk Mateus Fernandes, tetapi mereka mungkin terpaksa melepaskannya jika mereka terdegradasi ke Championship. Bagi Fernandes, kesempatan untuk bergabung dengan "idola" dan sesama pemain bernama Bruno di Old Trafford mungkin terlalu menggoda untuk ditolak.