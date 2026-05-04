Manchester United sedang mempertimbangkan untuk merekrut Fernandes pada bursa transfer musim panas ini, sambil berusaha memanfaatkan posisi West Ham yang terancam degradasi di Liga Premier. Gelandang asal Portugal berusia 21 tahun itu menjadi salah satu titik terang langka dalam musim yang sulit bagi klub asal London tersebut, dan United telah meningkatkan pemantauan terhadap sang pemain dalam beberapa pekan terakhir. Menurut The Telegraph, diskusi internal telah dilakukan terkait penawaran resmi jika West Ham terdegradasi.

Petinggi Old Trafford memilih untuk tidak merekrut Fernandes musim panas lalu ketika Southampton terdegradasi, sehingga memungkinkan West Ham untuk menyambar pemain tersebut dengan kesepakatan senilai £38 juta. Namun, kemajuannya yang "luar biasa" - sebagaimana digambarkan oleh manajer Portugal Roberto Martinez - telah memaksa United untuk mempertimbangkannya kembali. Setelah baru-baru ini masuk ke skuad senior Portugal, mantan pemain muda Sporting CP ini sekarang dianggap sebagai salah satu talenta serba bisa yang paling menarik di divisi tersebut.