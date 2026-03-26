Man Utd 'dihancurkan' oleh Bayern Munich! Maya Le Tissier mendesak Setan Merah untuk bangkit kembali dalam laga Liga Champions Wanita
Tim wanita Manchester United menelan kekalahan mengecewakan di kandang
Man Utd menghadapi tantangan berat untuk lolos ke semifinal Liga Champions Wanita setelah kalah 3-2 pada leg pertama melawan Bayern Munich. Dalam pertandingan yang sengit di Old Trafford, tuan rumah dua kali menyamakan kedudukan melalui tendangan penalti Le Tissier dan gol dari Hanna Lundkvist. Namun, tim Inggris itu kesulitan menahan fleksibilitas taktis Bayern, dan gol di menit-menit akhir dari pemain internasional Jepang berusia 20 tahun, Tanikawa, memastikan kemenangan bagi tim Jerman.
Le Tissier mengklaim Man Utd 'terpecah belah'
Le Tissier memberikan penilaian jujur mengenai kelemahan pertahanan yang merugikan United. Ia mengakui bahwa pertahanan timnya terlalu mudah ditembus oleh Bayern, dan mengatakan kepada Disney+: "Ada hal-hal baik dan buruk [yang bisa dipetik dari pertandingan ini]. Saat tidak menguasai bola, pertahanan kami terobek dan kami tidak sekompak yang seharusnya.
"Ini hanya soal momen-momen krusial, tapi ada banyak hal positif yang bisa kami ambil. Gol pertama yang kami kebobolan, itu kesalahan saya, pemain lawan lolos dari punggung saya dan saya seharusnya bisa mengatasinya dengan lebih baik. Gol kedua, kami terlalu melebar dan untuk gol ketiga, seharusnya ada yang menutup ruang itu juga."
Skinner tetap optimis meski jumlah golnya 'kurang memuaskan'
Manajer Skinner turut merasakan kekecewaan kaptennya terkait gol-gol yang kebobolan, namun tetap optimis mengenai peluang United untuk lolos. Ia mengatakan: "Dua gol yang dicetak Harder malam ini tidak memuaskan dari sudut pandang kami, dan kami akan memperbaikinya sebagai sebuah tim. Hal yang menggembirakan adalah bahwa laga ini masih terbuka. Bayern tidak bermain seperti itu, mereka sangat langsung, biasanya mereka mengandalkan penguasaan bola, dan mereka mengubah gaya permainan malam ini serta mendapatkan hasilnya. Saya frustrasi dengan gol-gol yang kami kebobolan karena itu cukup buruk, tetapi ini adalah sesuatu yang sangat mudah diperbaiki menjelang leg kedua di mana kami sudah mengetahui ancaman yang mereka miliki sekarang."
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Sebelum menghadapi Bayern pada leg kedua pekan depan, United akan terlebih dahulu berhadapan dengan City dalam derby Manchester di Liga Super Wanita. Tim asuhan Andree Jeglertz saat ini memimpin klasemen WSL dengan 46 poin dari 18 pertandingan, unggul delapan poin dari Red Devils yang berada di posisi kedua.