Man Utd didesak untuk segera merekrut Victor Osimhen yang 'bisa didatangkan' karena Nicky Butt menyatakan bahwa transfer Benjamin Sesko 'belum sepenuhnya berhasil'
Butt menyebut Osimhen sebagai 'sang terpilih'
Butt yakin Victor Osimhen adalah potongan terakhir yang hilang dalam teka-teki Manchester United saat klub ini bersiap menghadapi bursa transfer musim panas yang penting.
Berbicara kepada Paddy Power, pemenang treble musim 1998-99 itu menjelaskan alasan di balik incaran terhadap mantan pemain Napoli tersebut: "Saya pikir dia adalah orangnya. Anda mungkin berpikir bahwa pemain dari klub-klub Turki mudah didapatkan. Tim perekrutan tidak hanya akan melihat pemain-pemain terbaik, tetapi juga pemain-pemain yang bisa didapatkan."
Paket lengkap untuk United
Seiring dengan semakin dekatnya United ke kualifikasi Liga Champions, tim perekrutan dilaporkan sedang merencanakan empat perekrutan besar, dan Butt yakin penyerang Galatasaray itu harus menjadi prioritas utama karena kemampuannya yang lengkap.
Dia menambahkan: “Anda hanya membuang-buang waktu untuk pemain tertentu yang tidak akan bisa Anda dapatkan jika harganya mencapai £120 juta. Menurut saya, dia kuat, cepat, bisa berlari ke belakang pertahanan, dia tangguh, memiliki sentuhan bola yang bagus, bisa mencetak berbagai jenis gol, dan dia bagus dalam duel udara.”
Kekhawatiran terkait Sesko
Upaya Butt untuk mendatangkan Osimhen muncul di tengah meningkatnya kekhawatiran terkait Benjamin Sesko, yang bergabung dengan Old Trafford dari RB Leipzig musim panas lalu. Meskipun pemain asal Slovenia itu telah menunjukkan sekilas kualitasnya dan mencetak banyak gol sejak awal tahun ini, Butt berpendapat bahwa United mengulangi kesalahan masa lalu dengan memberikan tekanan berlebihan pada striker muda yang belum teruji, alih-alih merekrut bintang-bintang mapan yang dapat memberikan hasil langsung di kompetisi-kompetisi besar.
"Merekrut pemain adalah tugas yang sulit dan mungkin Anda mencari seseorang yang memiliki potensi, tetapi mereka terus melakukan hal itu dan hasilnya tidak terlalu memuaskan," kata Butt memperingatkan.
"Sesko belum benar-benar berhasil. Ini kesalahan yang sama seperti Rasmus Hojlund. Seorang striker muda yang belum teruji, banyak uang, beban yang terlalu berat di pundaknya. Dia telah mencetak beberapa gol dan tampil bagus dalam beberapa pekan terakhir, tapi dia belum menjadi kesuksesan besar. Sesko mungkin siap dalam dua atau tiga tahun ke depan, tapi tidak sekarang dan pasti tidak di Liga Champions."
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Hingga saat ini, Sesko telah mencetak sembilan gol dalam 26 pertandingan Liga Premier bersama United, namun belum berhasil mengamankan posisi starter di bawah asuhan manajer saat ini, Michael Carrick. Ia berharap dapat kembali menunjukkan performa gemilang saat Setan Merah kembali beraksi setelah jeda internasional, saat menjamu Leeds di kandang. Namun, jika ia tidak mampu membungkam semua kritikusnya seperti yang dilakukan Butt hingga Mei, ada kemungkinan United akan beralih ke Osimhen atau striker kelas dunia lainnya untuk memimpin lini depan mulai musim depan.