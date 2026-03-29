Man Utd didesak untuk segera merekrut Victor Osimhen yang 'bisa didatangkan' karena Nicky Butt menyatakan bahwa transfer Benjamin Sesko 'belum sepenuhnya berhasil'

Upaya Butt untuk mendatangkan Osimhen muncul di tengah meningkatnya kekhawatiran terkait Benjamin Sesko, yang bergabung dengan Old Trafford dari RB Leipzig musim panas lalu. Meskipun pemain asal Slovenia itu telah menunjukkan sekilas kualitasnya dan mencetak banyak gol sejak awal tahun ini, Butt berpendapat bahwa United mengulangi kesalahan masa lalu dengan memberikan tekanan berlebihan pada striker muda yang belum teruji, alih-alih merekrut bintang-bintang mapan yang dapat memberikan hasil langsung di kompetisi-kompetisi besar.

"Merekrut pemain adalah tugas yang sulit dan mungkin Anda mencari seseorang yang memiliki potensi, tetapi mereka terus melakukan hal itu dan hasilnya tidak terlalu memuaskan," kata Butt memperingatkan.

"Sesko belum benar-benar berhasil. Ini kesalahan yang sama seperti Rasmus Hojlund. Seorang striker muda yang belum teruji, banyak uang, beban yang terlalu berat di pundaknya. Dia telah mencetak beberapa gol dan tampil bagus dalam beberapa pekan terakhir, tapi dia belum menjadi kesuksesan besar. Sesko mungkin siap dalam dua atau tiga tahun ke depan, tapi tidak sekarang dan pasti tidak di Liga Champions."