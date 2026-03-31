Man Utd didesak untuk mempertimbangkan transfer 'gila' Jude Bellingham musim panas ini, sementara Louis Saha menyebut bintang Real Madrid itu sebagai 'yang terbaik di dunia'
Sasaran utama di era Ineos
Manchester United diperkirakan akan melakukan perombakan besar-besaran pada skuadnya musim panas ini. Meskipun beberapa nama telah dikaitkan dengan kepindahan ke Old Trafford, Saha justru mengincar target yang paling ambisius. Pemain asal Prancis itu berpendapat bahwa Setan Merah harus menguji tekad Real Madrid terkait Bellingham, meskipun gelandang tersebut berstatus sebagai salah satu bintang yang tak tersentuh di Santiago Bernabeu.
Langkah impian bagi Bellingham
Saha yakin pemain berusia 22 tahun itu memiliki profil yang dibutuhkan untuk mengembalikan United ke puncak sepak bola Eropa. "Rekrutan impian saya untuk Man Utd di bursa transfer musim panas ini adalah Jude Bellingham. Ini ide yang gila, tapi dia punya segalanya. Saya benar-benar ingin melihatnya," kata Saha kepada Ozoon.
"Kemampuan atletisnya, menurut saya, adalah yang terbaik di dunia. Dia mampu bermain di banyak posisi, termasuk sebagai gelandang nomor 8 atau nomor 10. Dia memiliki jiwa kepemimpinan, dia pasti akan menjadi pemimpin, sedikit mirip dengan Bruno Fernandes dalam beberapa hal. Dia jelas termasuk dalam kategori pemain kelas dunia. Semua kualitas ini akan luar biasa bagi United, dan saya pikir dia pasti ingin kembali ke Inggris dan bermain di Liga Premier. Jadi, itu akan menjadi mimpi."
Gordon dianggap sebagai aset masa depan
Meskipun Bellingham adalah incaran utama, Saha juga mengincar pemain sayap Newcastle United, Anthony Gordon. Mantan pemain Everton ini tampil menonjol bersama The Magpies musim ini, sekaligus menjadi pemain reguler timnas Inggris.
Menyikapi potensi Gordon, Saha mengatakan: "Anthony Gordon masih muda dan dia harus mempertimbangkan masa depannya dengan dasar stabilitas serta membalas kepercayaan yang diberikan manajernya. Penampilannya di Piala Dunia mungkin akan sedikit mengubah dan mempercepat hal tersebut.
"Saya ingin melihat konsistensi yang lebih baik darinya, tetapi saya juga ingin melihatnya di Manchester United karena dia jelas merupakan aset besar. Saya ingin melihatnya bermain di level tertinggi selama dua musim, lalu bergabung dengan klub seperti United dan memberikan dampak besar."
Optimisme di tengah stabilitas yang baru tercipta di Old Trafford
Suasana di sekitar Old Trafford telah berubah secara signifikan dalam beberapa bulan terakhir, dengan perubahan internal yang memberikan arah yang sebelumnya tidak ada. Saha juga memuji kinerja pelatih kepala Michael Carrick di klub sejauh ini, dengan mengatakan: "Kita semua bisa melihat bagaimana Manchester United telah meningkat dan mereka kini bisa mulai memikirkan Liga Champions tahun depan. Mereka memiliki momentum dan stabilitas. Segalanya tampak sudah pada tempatnya. Mereka menghadapi tim-tim yang bagus dan terkadang keputusan tidak berpihak pada mereka, tetapi Michael Carrick mengatakan dan melakukan hal yang tepat, semoga ini terus berlanjut."
The Red Devils saat ini berada di peringkat ketiga klasemen Liga Premier dengan 55 poin dari 31 pertandingan, dan akan menghadapi Leeds United pada pertandingan berikutnya.