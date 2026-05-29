Man Utd diberi tahu siapa yang seharusnya menjadi target utama transfer gelandang di tengah kabar yang mengaitkan mereka dengan Elliot Anderson, Sandro Tonali, dan Fede Valverde
Siapa yang akan menggantikan Casemiro di Manchester United?
Pemain timnas Brasil, Casemiro, akan mengakhiri masa baktinya selama empat tahun di sepak bola Inggris seiring berakhirnya kontraknya dan statusnya sebagai pemain bebas transfer. Mantan bintang Real Madrid berusia 34 tahun ini akan meninggalkan kekosongan yang cukup besar di lini tengah Manchester United.
Memastikan tidak ada penurunan performa di lini tengah akan menjadi masalah yang harus segera ditangani oleh Michael Carrick dan rekan-rekannya. Beberapa target potensial dilaporkan telah diidentifikasi, dengan kelebihan masing-masing sedang dipertimbangkan secara cermat.
Beberapa biaya transfer yang fantastis sedang dibicarakan, seiring jendela transfer berikutnya bersiap dibuka, dengan bintang Inggris yang akan berlaga di Piala Dunia, Anderson, dikabarkan memiliki label harga sembilan digit. Namun, United berupaya melakukan penambahan yang cerdas untuk mendukung tujuan jangka pendek dan panjang.
Adam Wharton dan Carlos Baleba adalah dua nama lain yang telah ditambahkan ke dalam daftar, karena mereka memenuhi kriteria yang dibutuhkan dalam hal pengalaman di Liga Premier dan potensi pertumbuhan di masa depan. Namun, siapa yang pada akhirnya akan dipilih oleh Setan Merah - dengan bintang-bintang dari Real Madrid hingga Brighton yang terdaftar dalam radar perekrutan mereka?
Anderson, Tonali, Valverde: Siapa yang sebaiknya dipilih Manchester United?
Ketika ditanya siapa yang akan ia pilih jika diberi wewenang mengelola dana transfer United, mantan gelandang Setan Merah Djemba-Djemba—dalam wawancara eksklusif dengan GOAL bekerja sama dengan World Cup Betting—mengatakan: “Manchester United adalah tim besar dan mereka ingin meraih trofi, mereka ingin bangkit kembali, dan bertahan di sana. Bagi saya, pilihan pertama adalah Valverde dan yang kedua, Baleba.
“Mereka finis di posisi ketiga, lolos ke Liga Champions, sekarang mereka membutuhkan beberapa pemain yang berpengalaman, yang bisa menguasai bola, yang bisa membawa semangat permainan.
“Valverde adalah pemain utama. Valverde, dia adalah pemain box-to-box, dia juga bisa bermain sebagai sayap, dia juga bisa bermain sebagai bek kanan, karena saya pernah melihatnya bermain sebagai bek kanan. Valverde adalah pemain utama. Saya pikir jika mereka meminta saya untuk memilih, saya akan memilihnya, saya akan memilihnya sebagai pilihan pertama dan Baleba sebagai pilihan kedua.”
Mungkinkah Casemiro bisa bermain satu musim lagi?
Manchester United kembali berlaga di Liga Champions setelah absen selama 15 tahun sejak terakhir kali mereka mencapai final kompetisi bergengsi tersebut. Mereka sebelumnya pernah dua kali menjuarai turnamen tersebut tanpa terkalahkan—pada tahun 1999 dan 2008—dengan Bally Bet merangkum peringkat tim-tim yang berhasil mencatatkan prestasi tersebut menjelang final 2026 yang akan mempertemukan Arsenal dan Paris Saint-Germain.
Pemenang Treble United justru menempati posisi terakhir, dengan rasio kemenangan hanya 46,2 persen, sementara tim Bayern Munich edisi 2020 memuncaki daftar setelah menang di setiap pertandingan - termasuk kemenangan telak 8-2 atas Lionel Messi dan Barcelona pada satu kesempatan.
Setan Merah berharap dapat menikmati kesuksesan serupa di musim-musim mendatang, namun mereka akan menghadapi tantangan tersebut tanpa Casemiro di skuad mereka, karena era baru gelandang pengatur permainan ditugaskan untuk menjadi roda penggerak utama dalam mesin yang terorganisir dengan baik.
Ketika ditanya apakah ia ingin melihat Casemiro, pemenang Liga Champions lima kali, bertahan satu tahun lagi di ‘Theatre of Dreams’, Djemba-Djemba mengatakan: “Dia telah menjalani musim yang hebat. Saya berharap dia bertahan satu tahun lagi—dia gelandang yang fantastis. Dia memiliki banyak, banyak, banyak pengalaman.
“Saya sangat ingin dia bertahan satu tahun lagi, tapi saya tidak punya keputusan. Dia yang punya keputusan, tapi menurut saya terlalu dini baginya untuk mengatakan apa yang akan dilakukannya, bahwa dia akan meninggalkan klub. Terlalu dini baginya karena setelah itu, ketika Michael Carrick datang, segalanya berubah, bukan?
“Segalanya berubah, dia bermain bagus, tim bermain bagus, mereka kembali naik, sekarang mereka akan lolos ke Liga Champions. Saya pikir masih terlalu dini baginya untuk mengumumkan bahwa dia akan meninggalkan klub. Saya berharap dia bisa bertahan satu tahun lagi, tapi sayangnya, begitulah sepak bola.”
Jendela transfer musim panas dibuka pada 15 Juni
Kehilangan Casemiro akan sangat dirasakan oleh United, mengingat kualitas dan pengalaman luas yang dimilikinya, namun masih ada cukup banyak opsi yang tersedia sehingga memungkinkan untuk menemukan penerus yang layak bagi sang gelandang Amerika Selatan yang penuh aksi ini.
Carrick, yang baru saja menandatangani kontrak permanen untuk tetap menjadi manajer Setan Merah, adalah orang yang ditugaskan untuk melakukan pemantauan pemain dan mengelola anggaran dengan bijak — dengan kebutuhan akan wajah baru yang dapat bermain berdampingan dengan kapten klub pemecah rekor, Bruno Fernandes, pada awal musim 2026-27 yang sudah memicu pembicaraan mengenai potensi perburuan gelar Liga Premier.