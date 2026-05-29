Man Utd diberi tahu siapa yang seharusnya menjadi target utama transfer gelandang di tengah kabar yang mengaitkan mereka dengan Elliot Anderson, Sandro Tonali, dan Fede Valverde

Pemain timnas Brasil, Casemiro, akan mengakhiri masa baktinya selama empat tahun di sepak bola Inggris seiring berakhirnya kontraknya dan statusnya sebagai pemain bebas transfer. Mantan bintang Real Madrid berusia 34 tahun ini akan meninggalkan kekosongan yang cukup besar di lini tengah Manchester United.

Memastikan tidak ada penurunan performa di lini tengah akan menjadi masalah yang harus segera ditangani oleh Michael Carrick dan rekan-rekannya. Beberapa target potensial dilaporkan telah diidentifikasi, dengan kelebihan masing-masing sedang dipertimbangkan secara cermat.

Beberapa biaya transfer yang fantastis sedang dibicarakan, seiring jendela transfer berikutnya bersiap dibuka, dengan bintang Inggris yang akan berlaga di Piala Dunia, Anderson, dikabarkan memiliki label harga sembilan digit. Namun, United berupaya melakukan penambahan yang cerdas untuk mendukung tujuan jangka pendek dan panjang.

Adam Wharton dan Carlos Baleba adalah dua nama lain yang telah ditambahkan ke dalam daftar, karena mereka memenuhi kriteria yang dibutuhkan dalam hal pengalaman di Liga Premier dan potensi pertumbuhan di masa depan. Namun, siapa yang pada akhirnya akan dipilih oleh Setan Merah - dengan bintang-bintang dari Real Madrid hingga Brighton yang terdaftar dalam radar perekrutan mereka?