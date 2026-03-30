Man Utd diberi tahu bahwa Cole Palmer akan dibanderol dengan harga fantastis sebesar £200 juta, sementara mantan pemain sayap Man City itu mengatakan ia bisa hengkang jika Chelsea gagal lolos ke Liga Champions

Dalam wawancara dengan OLBG, Sinclair memuji kemampuan unik Palmer dalam mengendalikan jalannya pertandingan dan menyatakan bahwa kontrak jangka panjangnya — yang berlaku hingga Juni 2033 — menempatkan Chelsea pada posisi tawar yang kuat. Ia meyakini bahwa kebahagiaan sang pemain dan status klub di kancah Eropa akan menjadi faktor penentu.

Sinclair menyatakan: “Cole Palmer adalah pemain berkualitas dan kita semua tahu kelebihannya. Ini soal menemukannya, memberinya bola, mengarahkannya ke depan untuk menyerang pemain lawan, dan menciptakan peluang. Bagi saya, dia adalah pemain yang bisa mengubah jalannya pertandingan dalam sekejap. Saat dia maju ke depan dan dalam performa terbaiknya, dia adalah pemain top.

“Hubungannya dengan Man Utd? Saya tidak yakin. Dari luar, saya pikir dia tampak cukup bahagia dan menikmati sepak bolanya. Kita hanya perlu mengembalikan performa level tertinggi itu. Saya tidak berpikir dia akan mencari klub lain.

“Jika Chelsea tidak lolos ke Liga Champions, maka itu terserah dia untuk memutuskan. Tapi Chelsea adalah klub besar dan saya rasa tidak ada pemain yang ingin pergi.

“Dia adalah pemain top, mungkin salah satu yang terbaik di Liga Premier. Saya yakin tawaran sebesar itu, mungkin £200 juta, akan datang. Dia terikat kontrak dan telah menandatangani kesepakatan jangka panjang, jadi hanya waktu yang akan menjawabnya.”