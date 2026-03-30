Getty/GOAL
Diterjemahkan oleh
Man Utd diberi tahu bahwa Cole Palmer akan dibanderol dengan harga fantastis sebesar £200 juta, sementara mantan pemain sayap Man City itu mengatakan ia bisa hengkang jika Chelsea gagal lolos ke Liga Champions
Harga sebuah jimat
Sejak kepindahannya yang menjadi sorotan dari City pada tahun 2023, Palmer telah menjadi pilar utama yang tak terbantahkan dalam proyek Chelsea. Pemain berusia 23 tahun ini telah mengumpulkan 53 gol dan 32 assist dalam 122 penampilannya bersama The Blues, meskipun performanya melambat musim ini akibat serangkaian kemunduran yang mengecewakan. Masalah pangkal paha yang berkepanjangan, diikuti dengan patah jari kaki akibat kecelakaan rumah tangga yang tidak terduga pada November 2025, membatasi kontribusinya menjadi hanya 13 gol sejauh ini. Terlepas dari kemunduran ini, reputasinya sebagai pemain yang mampu mengubah jalannya pertandingan tetap utuh, sehingga memunculkan spekulasi bahwa calon peminat mana pun, termasuk United, harus memecahkan rekor transfer Inggris untuk menguji tekad Chelsea.
- Getty Images Sport
Nilai pasar yang memecahkan rekor
Dalam wawancara dengan OLBG, Sinclair memuji kemampuan unik Palmer dalam mengendalikan jalannya pertandingan dan menyatakan bahwa kontrak jangka panjangnya — yang berlaku hingga Juni 2033 — menempatkan Chelsea pada posisi tawar yang kuat. Ia meyakini bahwa kebahagiaan sang pemain dan status klub di kancah Eropa akan menjadi faktor penentu.
Sinclair menyatakan: “Cole Palmer adalah pemain berkualitas dan kita semua tahu kelebihannya. Ini soal menemukannya, memberinya bola, mengarahkannya ke depan untuk menyerang pemain lawan, dan menciptakan peluang. Bagi saya, dia adalah pemain yang bisa mengubah jalannya pertandingan dalam sekejap. Saat dia maju ke depan dan dalam performa terbaiknya, dia adalah pemain top.
“Hubungannya dengan Man Utd? Saya tidak yakin. Dari luar, saya pikir dia tampak cukup bahagia dan menikmati sepak bolanya. Kita hanya perlu mengembalikan performa level tertinggi itu. Saya tidak berpikir dia akan mencari klub lain.
“Jika Chelsea tidak lolos ke Liga Champions, maka itu terserah dia untuk memutuskan. Tapi Chelsea adalah klub besar dan saya rasa tidak ada pemain yang ingin pergi.
“Dia adalah pemain top, mungkin salah satu yang terbaik di Liga Premier. Saya yakin tawaran sebesar itu, mungkin £200 juta, akan datang. Dia terikat kontrak dan telah menandatangani kesepakatan jangka panjang, jadi hanya waktu yang akan menjawabnya.”
Dilema Liga Champions
Narasi seputar masa depan Palmer semakin erat kaitannya dengan kemampuan Chelsea untuk secara konsisten bersaing di level sepak bola Eropa kelas atas. Meskipun klub ini tetap menjadi raksasa global, performa liga yang naik-turun selama beberapa musim terakhir telah memunculkan pertanyaan seputar seberapa lama mereka dapat mempertahankan pemain sekelasnya tanpa daya tarik Liga Champions. Dengan kabar bahwa Manchester United tengah memantau situasinya, pihak manajemen Chelsea kini berada di bawah tekanan untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan karier sang bintang.
- Getty Images Sport
Tahap akhir yang melelahkan
Chelsea saat ini berada di peringkat keenam, tertinggal enam poin dari Aston Villa yang berada di peringkat keempat, dengan hanya tujuh pertandingan tersisa. Harapan mereka untuk masuk empat besar bergantung pada kemampuan mereka melewati rangkaian pertandingan Liga Premier yang berat melawan City, United, dan Brighton pada bulan April. Jadwal krusial di bulan Mei yang menampilkan Nottingham Forest, Liverpool, Tottenham, dan Sunderland pun menyusul. Bagi Palmer, pertandingan-pertandingan ini merupakan ujian krusial untuk membuktikan bahwa ia telah kembali ke performa puncaknya menjelang Piala Dunia 2026, sementara posisi akhir klub kemungkinan besar akan menentukan intensitas spekulasi transfer yang mengelilinginya musim panas ini.