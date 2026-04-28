Man Utd diberi tahu bahwa Bruno Guimaraes, Elliot Anderson, dan Aurelien Tchouameni merupakan pilihan yang lebih cocok sebagai pengganti Casemiro yang sedang dicari pada bursa transfer musim panas
Angka belanja mencapai ratusan juta poundsterling: Man Utd harus merogoh kocek dalam-dalam
Ada spekulasi bahwa pemain internasional Inggris Anderson akan dibanderol seharga £100 juta ($135 juta) jika Forest bersedia melepasnya. Bintang Brasil Guimaraes juga bisa meminta biaya transfer sembilan digit, sementara gelandang bertahan Prancis Tchouameni tidak akan murah jika ada upaya untuk memboyongnya dari Real Madrid.
Yang terakhir ini telah menggantikan Casemiro sekali sebelumnya, setelah pindah ke Santiago Bernabeu beberapa minggu sebelum pemain veteran Amerika Selatan itu berkemas untuk pindah ke Manchester. Tchouameni telah meraih gelar La Liga dan Liga Champions bersama Real.
Dia baru berusia 26 tahun, menjadikannya alternatif yang lebih muda - dua tahun lebih muda - daripada pemain andalan Newcastle, Bruno, dan pilihan yang lebih berpengalaman daripada Anderson yang berusia 23 tahun. Angka-angka tersebut akan menjadi pertimbangan dalam setiap perhitungan di Old Trafford.
Casemiro meninggalkan Old Trafford sebagai pemain bebas transfer
Menggantikan Casemiro tidak akan mudah, mengingat performa gemilang yang ia tunjukkan menjelang masa kontraknya yang akan berakhir, dengan banyak penggemar United yang berharap pemain internasional Brasil berusia 34 tahun itu tetap bertahan setidaknya untuk satu musim lagi.
Perpisahan tampaknya tak terhindarkan, dan hal itu akan meninggalkan kekosongan yang cukup besar di lini tengah. Beberapa target potensial tampaknya telah diidentifikasi, dengan Setan Merah tentu saja ingin menghindari terseret ke dalam saga yang berlarut-larut selama jendela transfer yang akan mencakup Piala Dunia 2026.
Guimaraes, Anderson, Tchouameni: Siapa yang paling cocok untuk Man Utd?
Saat ditanya siapa yang akan ia rekrut jika diberi pilihan antara Guimaraes, Anderson, atau Tchouameni, mantan striker United Saha—dalam wawancara eksklusif bersama Betinia—mengatakan kepada GOAL: “Menurut saya, jika melihat kerugian yang akan dialami akibat kepergian Casemiro, Anda membutuhkan seseorang yang berpengalaman, seseorang yang memiliki kemampuan untuk mempertahankan kualitas lini tengah dalam hal posisi.
“Saya pikir pasti ada kandidat yang sangat bagus. Saya pikir Guimaraes memiliki pengalaman di Premier League, jadi dia akan cocok dengan sangat baik. Dia pemain yang agresif, tapi juga sangat teknis. Dia mungkin bisa menambah beberapa gol lagi ke dalam catatannya untuk menjadi lebih lengkap. Saya pikir dia lebih cocok di Premier League.
“Tchouameni adalah yang mungkin memiliki pengalaman paling banyak di level tertinggi. Bermain di bawah tekanan besar hampir setiap hari, itulah jenis hal yang pernah dilakukan Casemiro. Jadi Tchouameni sudah menjadi pengganti Casemiro.
“Ketiga pemain itu masuk akal. [Adam] Wharton tampil sangat baik, tapi dari ketiga pemain itu, saya akan memilih Guimaraes dan Tchouameni.”
Kartu tawar Liga Champions dalam transfer Manchester United
Mengesampingkan Anderson mungkin merupakan pilihan terbaik bagi United, karena ia juga dikabarkan masuk dalam radar perekrutan rival abadi mereka, Manchester City. Namun, City sudah memiliki Rodri, Nico Gonzalez, dan Tijjani Reijnders dalam skuad mereka, yang mungkin membuat para target potensial lebih memilih klub lain yang persaingannya tidak terlalu ketat.
Kembalinya ke kompetisi Liga Champions pada musim 2026-27 akan memberikan Red Devils kartu tawar yang berguna dalam upaya mereka untuk menuntaskan kesepakatan bernilai besar, dengan dugaan bahwa mereka hanya membutuhkan beberapa rekrutan cerdas lagi untuk kembali menjadi penantang gelar Liga Premier.