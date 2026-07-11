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Man Utd diberi tahu bahwa bintang Prancis Manu Kone akan dibanderol lebih dari £45 juta, sementara Setan Merah beralih ke target baru setelah membatalkan upaya untuk merekrut Ederson dari Atalanta
Red Devils membidik Kone
Manchester United secara tak terduga membatalkan kesepakatan senilai €45 juta (£38 juta) untuk merekrut gelandang Atalanta, Ederson, meskipun negosiasi telah mencapai tahap lanjut setelah ia menyelesaikan pemeriksaan medisnya. Menurut laporan dari Corriere dello Sport, petinggi Old Trafford segera mengalihkan perhatian mereka ke bintang timnas Prancis milik Roma, Manu Kone. Langkah cepat ini diambil karena United ingin segera memperkuat lini tengah mereka, dengan Kone dianggap sebagai pilihan yang ideal untuk memenuhi tuntutan fisik sepak bola Liga Premier.
- Getty Images Sport
Manchester United menghentikan upaya untuk merekrut Ederson
Keputusan mendadak Manchester United untuk mundur dari perburuan Ederson menimbulkan kejutan besar di Italia, terutama mengingat bahwa persyaratan kontrak pribadi serta biaya dasar sebesar €40,5 juta (£34,4 juta) ditambah €4,5 juta (£3,8 juta) dalam bentuk bonus tambahan telah disepakati sejak Juni.
Sky Sport Italia dan Fabrizio Romano melaporkan bahwa klub tersebut mundur setelah meminta tes medis tambahan yang intensif. Namun, Atalanta tetap sepenuhnya yakin bahwa gagalnya kesepakatan tersebut disebabkan oleh perubahan pikiran dari pihak klub Liga Premier, bukan karena kekhawatiran medis yang masih ada terkait gelandang tersebut, yang tetap cukup fit untuk masuk dalam skuad Brasil di Piala Dunia.
Roma menuntut biaya transfer yang tinggi
Direktur olahraga Roma, Tony D’Amico, saat ini sedang mengelola strategi transfer yang rumit dan sangat bergantung pada keuntungan modal untuk mematuhi peraturan Financial Fair Play. Corriere dello Sport menyebutkan bahwa sikap Giallorossi tetap tak kenal kompromi, dengan €55 juta (£47 juta) ditetapkan sebagai harga minimum mutlak yang diminta untuk gelandang tersebut menyusul penampilannya yang luar biasa di kancah internasional. Laporan tersebut menambahkan bahwa bahkan tawaran sebesar €50 juta (£42,5 juta) pun dianggap tidak cukup untuk meyakinkan pihak klub Italia tersebut agar mengizinkan kepergian aset berharga mereka ke Inggris.
- AFP
Perombakan lini tengah menanti United
Dewan Direksi United kini harus bertindak tegas untuk merumuskan proposal baru sebelum jendela transfer musim panas ditutup. Gagalnya upaya merekrut Ederson membuat klub berada di bawah tekanan besar untuk memastikan mereka tidak mengulangi kesalahan masa lalu selama negosiasi dengan Roma, terutama karena persaingan lintas benua untuk mendapatkan Kone diperkirakan akan semakin sengit.
Sementara itu, masa depan Ederson di Atalanta masih belum pasti karena ia dihadapkan pada dua pilihan: kembali bermain di bawah asuhan manajer baru Maurizio Sarri atau mencari klub lain sebelum batas waktu transfer berakhir.
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