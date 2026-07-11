Man Utd diberi tahu bahwa bintang Prancis Manu Kone akan dibanderol lebih dari £45 juta, sementara Setan Merah beralih ke target baru setelah membatalkan upaya untuk merekrut Ederson dari Atalanta

Keputusan mendadak Manchester United untuk mundur dari perburuan Ederson menimbulkan kejutan besar di Italia, terutama mengingat bahwa persyaratan kontrak pribadi serta biaya dasar sebesar €40,5 juta (£34,4 juta) ditambah €4,5 juta (£3,8 juta) dalam bentuk bonus tambahan telah disepakati sejak Juni.

Sky Sport Italia dan Fabrizio Romano melaporkan bahwa klub tersebut mundur setelah meminta tes medis tambahan yang intensif. Namun, Atalanta tetap sepenuhnya yakin bahwa gagalnya kesepakatan tersebut disebabkan oleh perubahan pikiran dari pihak klub Liga Premier, bukan karena kekhawatiran medis yang masih ada terkait gelandang tersebut, yang tetap cukup fit untuk masuk dalam skuad Brasil di Piala Dunia.