Man Utd 'diberi kesempatan emas' untuk mendapatkan Ferran Torres saat Barcelona berencana menjual penyerang asal Spanyol itu
Setan Merah waspada terhadap obral besar-besaran di Camp Nou
Menurut laporan TEAMtalk, Barcelona dilaporkan telah menghubungi Man Utd untuk menawarkan jasa Torres. Klub asal Catalunya tersebut saat ini tengah menghadapi kondisi keuangan yang ketat dan sedang mencari cara-cara kreatif untuk memangkas beban gaji sekaligus membiayai pemain baru. Pemain berusia 26 tahun ini tidak asing dengan wilayah Northwest, karena sebelumnya pernah bermain selama dua tahun di Manchester City. Meskipun Torres telah menjadi anggota produktif dalam skuad Hansi Flick musim ini - mencetak 16 gol di semua kompetisi - masalah keuangan Barca bisa menjadikannya aset yang layak dijual.
Keterbatasan keuangan menentukan strategi Blaugrana
Barcelona terus berupaya mengatasi kendala finansial yang memengaruhi rencana transfer mereka. Upaya untuk mendatangkan pemain baru seperti Julian Alvarez terhambat oleh keterbatasan anggaran, sehingga memaksa klub untuk mempertimbangkan melepas para bintang andalan mereka. Pihak manajemen di Camp Nou menyadari bahwa Torres masih menjadi aset berharga di bursa transfer. Para perantara sedang menjajaki kemungkinan destinasi baru bagi mantan pemain Valencia tersebut, dengan Torres dilaporkan memiliki profil yang sesuai dengan yang diinginkan Manchester United.
Dampak berantai terhadap Rashford
Kedatangan Torres ke Old Trafford berpotensi berdampak signifikan terhadap masa depan Marcus Rashford. Meskipun negosiasi untuk pemain asal Spanyol itu ditangani secara terpisah, keserbagunaannya di lini depan mungkin memberi United keleluasaan untuk menyetujui peminjaman pemain jebolan akademi mereka itu sekali lagi. Arsenal juga tetap berada dalam perburuan Torres, dengan Mikel Arteta diketahui telah lama mengagumi sang pemain. Namun, petinggi United dilaporkan tertarik dengan prospek membawa Torres kembali ke Liga Premier untuk memperkuat lini serang mereka.
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Sebelum keputusan apa pun diambil, baik sebelum maupun sesudah Piala Dunia, Red Devils akan tetap fokus pada penampilan mereka di lapangan. Tim asuhan Michael Carrick saat ini berada di posisi ketiga klasemen Liga Premier dengan 55 poin dari 31 pertandingan, hanya unggul satu poin dari Aston Villa yang berada di posisi keempat. Mereka selanjutnya akan menghadapi Leeds United pada 13 April.
Sementara itu, Torres tetap bersama tim nasional Spanyol, yang baru-baru ini meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Serbia sebelum menghadapi Mesir dalam laga persahabatan lainnya pada 31 Maret.