Manchester United telah membuat gebrakan besar di bursa transfer dengan mengamankan kesepakatan senilai £50 juta untuk Santos, menurut laporan Sky Sports. Setan Merah akan membayar biaya awal sebesar £48 juta kepada rival mereka di Liga Premier, dengan tambahan £2 juta yang akan dibayarkan sebagai bonus. Hal ini menandai investasi besar pada pemain berusia 22 tahun tersebut, yang kini diperkirakan akan segera menjalani tes medis. Langkah ambisius ini dilakukan saat United bersiap untuk kembali berlaga di Liga Champions musim depan, menyusul musim yang mengesankan di bawah asuhan Michael Carrick.

Kesepakatan ini juga mencakup jaring pengaman bagi The Blues, karena Chelsea akan memasukkan klausul 10% dari hasil penjualan ke dalam kontrak Santos dengan Man United. Setelah beberapa kali masuk dan keluar dari tim utama selama berkarier di London Barat, kepindahan ini menandai awal baru bagi gelandang tersebut saat ia mencari peran yang lebih menonjol di klub top Eropa di bawah sorotan lampu Old Trafford.



