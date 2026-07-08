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Man Utd dan Chelsea menyepakati kesepakatan senilai £50 juta untuk bintang asal Brasil tersebut
Manchester United berhasil merebut pemain berbakat asal Brasil
Manchester United telah membuat gebrakan besar di bursa transfer dengan mengamankan kesepakatan senilai £50 juta untuk Santos, menurut laporan Sky Sports. Setan Merah akan membayar biaya awal sebesar £48 juta kepada rival mereka di Liga Premier, dengan tambahan £2 juta yang akan dibayarkan sebagai bonus. Hal ini menandai investasi besar pada pemain berusia 22 tahun tersebut, yang kini diperkirakan akan segera menjalani tes medis. Langkah ambisius ini dilakukan saat United bersiap untuk kembali berlaga di Liga Champions musim depan, menyusul musim yang mengesankan di bawah asuhan Michael Carrick.
Kesepakatan ini juga mencakup jaring pengaman bagi The Blues, karena Chelsea akan memasukkan klausul 10% dari hasil penjualan ke dalam kontrak Santos dengan Man United. Setelah beberapa kali masuk dan keluar dari tim utama selama berkarier di London Barat, kepindahan ini menandai awal baru bagi gelandang tersebut saat ia mencari peran yang lebih menonjol di klub top Eropa di bawah sorotan lampu Old Trafford.
- AFP
Era Xabi Alonso dimulai dengan kepergian beberapa pemain
Kepergian Santos terjadi saat Xabi Alonso bersiap mengambil alih kendali di Stamford Bridge, dengan pelatih asal Spanyol itu sudah memimpin perombakan besar-besaran dalam skuad pemain. Dikabarkan bahwa pemain internasional Brasil tersebut telah memberitahu Chelsea mengenai keinginannya untuk hengkang setelah mengungkapkan kekhawatirannya terkait jumlah kesempatan bermain di tim utama yang akan ia dapatkan selama musim debut Alonso. Persaingan untuk memperebutkan tempat di tim utama tetap sengit, dan gelandang muda itu tidak ingin mengambil risiko menghabiskan satu musim lagi di bangku cadangan.
Yang terpenting, keputusan Moises Caicedo untuk menandatangani kontrak jangka panjang baru dengan klub tersebut berdampak besar pada pandangan Santos. Dengan Caicedo yang telah mapan sebagai pilar di lini tengah, jalan menuju posisi starter reguler tampak semakin tertutup. Kekhawatiran mengenai posisinya dalam hierarki tim ini akhirnya membuat pemain berusia 22 tahun tersebut mencari tantangan baru di tempat lain.
Perjalanan yang rumit menuju jembatan
Karier Santos di Chelsea jauh dari kata mulus sejak ia pertama kali setuju bergabung dengan klub tersebut pada Januari 2023. Tak lama setelah kedatangannya, ia kembali ke Vasco da Gama melalui kesepakatan peminjaman yang berlangsung hingga akhir musim 2023-24. Perkembangannya kemudian membawanya pindah ke Nottingham Forest untuk musim 2024-25, namun masa pinjamannya di sana berakhir lebih awal karena minimnya waktu bermain di City Ground. Chelsea akhirnya memutuskan untuk memanggilnya kembali pada Januari 2024.
Meskipun tidak masuk dalam skuad Piala Dunia asuhan Carlo Ancelotti musim panas ini, Santos tetap menjadi pemain muda yang sangat menjanjikan. Nilai pasarnya meningkat secara signifikan selama masa peminjaman yang produktif di Strasbourg di bawah asuhan Liam Rosenior, di mana ia membuktikan bahwa ia mampu menghadapi kerasnya kompetisi sepak bola Eropa. Meskipun ada harapan besar baginya untuk menembus starting XI Chelsea musim lalu, ia kesulitan menunjukkan konsistensi di bawah tiga pelatih kepala yang berbeda.
- Getty Images Sport
Kepergian Santos membuat keuntungan transfer Alonso mencapai 126 juta poundsterling
Bagi Chelsea, penjualan ini menghasilkan keuntungan yang lumayan dari seorang pemain yang mereka datangkan seharga sekitar £18 juta dari Vasco da Gama pada tahun 2023. Pihak manajemen klub asal London Barat itu bertindak cepat untuk memfasilitasi kepergian sang pemain begitu jelas bahwa ia tidak puas dengan proyeksi menit bermainnya untuk musim mendatang.
Kepindahan Santos menjadikannya pemain ketiga yang secara resmi hengkang dari Chelsea pada bursa transfer musim panas ini, menyusul kepindahan Marc Cucurella ke Real Madrid senilai £52 juta dan transfer Tyrique George ke Everton senilai £24 juta baru-baru ini. Setelah United menyelesaikan kesepakatan untuk Santos, tim asuhan Alonso akan berhasil mengumpulkan sekitar £126 juta dari total biaya transfer musim panas ini, dengan dana tersebut kemungkinan akan diinvestasikan kembali seiring sang manajer melanjutkan perombakan skuad dan berupaya membentuk tim sesuai visinya.
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