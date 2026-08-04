AFP
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Man Utd dan Chelsea incar bek Bologna Jhon Lucumi dalam langkah transfer senilai €25 juta
Dua klub Premier League melirik kesepakatan murah untuk Lucumi
Manchester United dan Chelsea sama-sama mempertimbangkan langkah pada musim panas ini untuk merekrut bek Bologna, Lucumi, menurut QuotidianoSportivo. Bek timnas Kolombia berusia 28 tahun itu muncul sebagai target menarik bagi kedua klub Premier League tersebut saat mereka berupaya memperkuat skuad masing-masing.
Bologna berada di bawah tekanan yang kian besar untuk menjual bek tengah itu pada bursa transfer saat ini. Kontrak Lucumi akan habis musim panas mendatang, dan klub Italia tersebut bertekad menghindari kehilangannya secara gratis tahun depan. Dengan banderolnya dipatok pada angka yang cukup masuk akal, yaitu €25 juta, kedua tim Inggris itu jelas memiliki sumber daya finansial yang dibutuhkan untuk merampungkan kesepakatan dengan cepat.
- Getty Images Sport
United melangkah maju dalam perburuan bek
Menurut laporan yang sama, Manchester United sudah bergerak untuk merekrut pemain Amerika Selatan itu. United ingin menambah kedalaman di lini pertahanan mereka jelang musim baru. Lucumi saat ini sedang berada di puncak kariernya dan akan berusaha langsung tampil apik di sepak bola Inggris jika transfer itu terwujud. Jika ia mampu beradaptasi dengan cepat di Premier League, bek tersebut bisa menjadi pembelian yang sangat menguntungkan bagi United.
Chelsea mengincar stabilitas pertahanan setelah kesulitan belakangan ini
Chelsea juga sama-sama tertarik untuk mengamankan jasa bek tersebut guna memperkuat lini belakang mereka sendiri. Chelsea cukup rapuh di lini belakang musim lalu dan sangat perlu segera memperketat pertahanan. Meningkatkan kestabilan pertahanan akan sangat krusial jika Chelsea ingin bersaing memperebutkan trofi musim depan dan memastikan kembali ke Liga Champions.
- Getty Images
Waktu bermain reguler krusial bagi bek papan atas
Meski kedua peminat itu dengan mudah mampu membayar biaya transfer, ambisi pribadi sang pemain akan menentukan tujuannya. Lucumi perlu mempertimbangkan dengan cermat di mana ia memiliki peluang terbaik untuk bermain reguler di tim utama. Pemain berusia 28 tahun itu tidak ingin hanya duduk di bangku cadangan di klub besar pada tahap krusial dalam kariernya ini. Masih harus dilihat apakah Manchester United atau Chelsea bisa meyakinkan pemain Kolombia itu saat Bologna bersiap menjualnya.
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