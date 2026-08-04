Man Utd dan Chelsea incar bek Bologna Jhon Lucumi dalam langkah transfer senilai €25 juta

Manchester United dan Chelsea sama-sama mempertimbangkan langkah pada musim panas ini untuk merekrut bek Bologna, Lucumi, menurut QuotidianoSportivo. Bek timnas Kolombia berusia 28 tahun itu muncul sebagai target menarik bagi kedua klub Premier League tersebut saat mereka berupaya memperkuat skuad masing-masing.

Bologna berada di bawah tekanan yang kian besar untuk menjual bek tengah itu pada bursa transfer saat ini. Kontrak Lucumi akan habis musim panas mendatang, dan klub Italia tersebut bertekad menghindari kehilangannya secara gratis tahun depan. Dengan banderolnya dipatok pada angka yang cukup masuk akal, yaitu €25 juta, kedua tim Inggris itu jelas memiliki sumber daya finansial yang dibutuhkan untuk merampungkan kesepakatan dengan cepat.



