Man Utd dan Arsenal ‘sama-sama memantau’ gelandang Liga Premier yang bernilai £60 juta dan tidak dipanggil ke skuad Piala Dunia

Scott telah muncul sebagai salah satu talenta muda Inggris yang paling diminati di kasta tertinggi, dengan Manchester United dan Arsenal sama-sama memantau perkembangannya dengan cermat. Konsistensi mengesankan gelandang ini bersama Bournemouth telah menarik perhatian klub-klub besar, terutama setelah ia mengukuhkan reputasinya sebagai motor kreativitas di lini tengah.

The Daily Mail melaporkan bahwa klub mana pun yang berminat harus merogoh kocek dalam-dalam untuk mendapatkan jasanya. Dikabarkan bahwa Bournemouth akan meminta biaya transfer sekitar £60 juta ($79 juta) untuk pemain berusia 22 tahun ini, yang mencetak gol penentu kemenangan melawan Arsenal di Emirates Stadium pada awal musim ini. Meskipun minat terhadapnya sangat besar, The Cherries tetap optimis dapat mengikatnya dengan kontrak jangka panjang baru.



