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Alex-Scott(C)Getty Images
Mohamed Saeed

Diterjemahkan oleh

Man Utd dan Arsenal ‘sama-sama memantau’ gelandang Liga Premier yang bernilai £60 juta dan tidak dipanggil ke skuad Piala Dunia

Manchester United
Arsenal
Transfers
A. Scott
Premier League
T. Tuchel
AFC Bournemouth

Manchester United dan Arsenal dilaporkan tengah bersaing sengit dalam perburuan transfer untuk bintang muda Bournemouth, Alex Scott, yang nilainya melonjak tajam setelah penampilan gemilangnya di Liga Premier musim lalu. Pemain berusia 22 tahun itu menjadi salah satu pemain terbaik bagi The Cherries musim lalu dan nyaris saja masuk dalam skuad Inggris asuhan Thomas Tuchel untuk Piala Dunia.

  • Pertarungan untuk permata mahkota Bournemouth

    Scott telah muncul sebagai salah satu talenta muda Inggris yang paling diminati di kasta tertinggi, dengan Manchester United dan Arsenal sama-sama memantau perkembangannya dengan cermat. Konsistensi mengesankan gelandang ini bersama Bournemouth telah menarik perhatian klub-klub besar, terutama setelah ia mengukuhkan reputasinya sebagai motor kreativitas di lini tengah.

    The Daily Mail melaporkan bahwa klub mana pun yang berminat harus merogoh kocek dalam-dalam untuk mendapatkan jasanya. Dikabarkan bahwa Bournemouth akan meminta biaya transfer sekitar £60 juta ($79 juta) untuk pemain berusia 22 tahun ini, yang mencetak gol penentu kemenangan melawan Arsenal di Emirates Stadium pada awal musim ini. Meskipun minat terhadapnya sangat besar, The Cherries tetap optimis dapat mengikatnya dengan kontrak jangka panjang baru.


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  • Manchester United v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    Perombakan lini tengah United terus berlanjut

    Manchester United diperkirakan akan sangat aktif di bursa transfer karena mereka berupaya merombak lini tengah mereka menyusul hengkangnya bintang veteran Casemiro. Setan Merah telah mengambil langkah untuk mengamankan kesepakatan dengan Ederson dari Atalanta, sebuah transfer yang kemungkinan besar akan diselesaikan setelah Piala Dunia berakhir, namun Michael Carrick dilaporkan sedang mengincar tambahan kedalaman skuad untuk kampanye Liga Champions mereka.

    Scott berada di urutan teratas daftar prioritas di Old Trafford, meski ia bukan satu-satunya nama yang dibicarakan. Klub ini juga terus memantau Mateus Fernandes dari West Ham menyusul degradasi The Hammers. Namun, United harus mengelola skuad mereka dengan hati-hati, dengan gelandang Manuel Ugarte berpotensi dilepas jika tawaran yang sesuai diterima pada musim panas ini.

  • Pertandingan besar di London bagi The Gunners

    Ketertarikan Arsenal terhadap Scott bermula dari keinginan Mikel Arteta untuk menambah lebih banyak pemain muda dan kualitas teknis di lini tengahnya. Setelah menyaksikan bakat Scott secara langsung saat ia mengalahkan The Gunners di London Utara, jajaran petinggi Arsenal sangat menyadari potensinya. Namun, persaingan untuk mendapatkan pemain berusia 22 tahun ini semakin ketat seiring dengan berjalannya bursa transfer Liga Premier.

    Tottenham Hotspur juga dikabarkan ikut dalam perburuan ini, dengan menerapkan apa yang digambarkan sebagai strategi agresif untuk bursa transfer kali ini. Spurs pun bersedia mengeluarkan dana yang cukup besar.

  • Thomas Tuchel (C)Getty Images

    Kekecewaan di Piala Dunia dan prospek ke depan

    Penghargaan individu dan spekulasi transfer telah memberikan sedikit penghiburan bagi Scott setelah ia nyaris gagal masuk ke skuad akhir Inggris untuk turnamen di Amerika Utara. Gelandang tersebut sempat mengikuti pemusatan latihan praturnamen Three Lions di Florida, namun pada akhirnya tidak masuk dalam daftar 26 pemain pilihan akhir Thomas Tuchel karena sang manajer lebih memilih pemain-pemain yang lebih berpengalaman.

    Dengan kontrak yang berlaku hingga 2028, Bournemouth tidak berada di bawah tekanan mendesak untuk melepas aset berharga mereka. Namun, daya tarik bermain di Liga Champions dan prestise membela salah satu klub tradisional "Big Six" mungkin sulit bagi Scott untuk diabaikan.