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Man Utd dan Arsenal ‘sama-sama memantau’ gelandang Liga Premier yang bernilai £60 juta dan tidak dipanggil ke skuad Piala Dunia
Pertarungan untuk permata mahkota Bournemouth
Scott telah muncul sebagai salah satu talenta muda Inggris yang paling diminati di kasta tertinggi, dengan Manchester United dan Arsenal sama-sama memantau perkembangannya dengan cermat. Konsistensi mengesankan gelandang ini bersama Bournemouth telah menarik perhatian klub-klub besar, terutama setelah ia mengukuhkan reputasinya sebagai motor kreativitas di lini tengah.
The Daily Mail melaporkan bahwa klub mana pun yang berminat harus merogoh kocek dalam-dalam untuk mendapatkan jasanya. Dikabarkan bahwa Bournemouth akan meminta biaya transfer sekitar £60 juta ($79 juta) untuk pemain berusia 22 tahun ini, yang mencetak gol penentu kemenangan melawan Arsenal di Emirates Stadium pada awal musim ini. Meskipun minat terhadapnya sangat besar, The Cherries tetap optimis dapat mengikatnya dengan kontrak jangka panjang baru.
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Perombakan lini tengah United terus berlanjut
Manchester United diperkirakan akan sangat aktif di bursa transfer karena mereka berupaya merombak lini tengah mereka menyusul hengkangnya bintang veteran Casemiro. Setan Merah telah mengambil langkah untuk mengamankan kesepakatan dengan Ederson dari Atalanta, sebuah transfer yang kemungkinan besar akan diselesaikan setelah Piala Dunia berakhir, namun Michael Carrick dilaporkan sedang mengincar tambahan kedalaman skuad untuk kampanye Liga Champions mereka.
Scott berada di urutan teratas daftar prioritas di Old Trafford, meski ia bukan satu-satunya nama yang dibicarakan. Klub ini juga terus memantau Mateus Fernandes dari West Ham menyusul degradasi The Hammers. Namun, United harus mengelola skuad mereka dengan hati-hati, dengan gelandang Manuel Ugarte berpotensi dilepas jika tawaran yang sesuai diterima pada musim panas ini.
Pertandingan besar di London bagi The Gunners
Ketertarikan Arsenal terhadap Scott bermula dari keinginan Mikel Arteta untuk menambah lebih banyak pemain muda dan kualitas teknis di lini tengahnya. Setelah menyaksikan bakat Scott secara langsung saat ia mengalahkan The Gunners di London Utara, jajaran petinggi Arsenal sangat menyadari potensinya. Namun, persaingan untuk mendapatkan pemain berusia 22 tahun ini semakin ketat seiring dengan berjalannya bursa transfer Liga Premier.
Tottenham Hotspur juga dikabarkan ikut dalam perburuan ini, dengan menerapkan apa yang digambarkan sebagai strategi agresif untuk bursa transfer kali ini. Spurs pun bersedia mengeluarkan dana yang cukup besar.
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Kekecewaan di Piala Dunia dan prospek ke depan
Penghargaan individu dan spekulasi transfer telah memberikan sedikit penghiburan bagi Scott setelah ia nyaris gagal masuk ke skuad akhir Inggris untuk turnamen di Amerika Utara. Gelandang tersebut sempat mengikuti pemusatan latihan praturnamen Three Lions di Florida, namun pada akhirnya tidak masuk dalam daftar 26 pemain pilihan akhir Thomas Tuchel karena sang manajer lebih memilih pemain-pemain yang lebih berpengalaman.
Dengan kontrak yang berlaku hingga 2028, Bournemouth tidak berada di bawah tekanan mendesak untuk melepas aset berharga mereka. Namun, daya tarik bermain di Liga Champions dan prestise membela salah satu klub tradisional "Big Six" mungkin sulit bagi Scott untuk diabaikan.