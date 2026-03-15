(C)Getty Images
Diterjemahkan oleh
Man Utd ‘bersorak gembira’ karena ‘kenaikan harga’ Marcus Rashford direncanakan di tengah ketidakpastian transfer Barcelona senilai €30 juta
Barca mulai enggan untuk transfer permanen
Namun, performa Rashford belakangan ini sedang menurun; ia hanya sekali menjadi starter dalam sebulan terakhir dan terakhir mencetak gol atau memberikan assist pada akhir Januari. Menurut surat kabar terkemuka Spanyol, Marca, hal ini memicu kemungkinan Barcelona akan mengubah keputusan dan membatalkan kesepakatan yang mereka capai dengan Manchester United musim panas lalu untuk merekrut sang penyerang seharga €30 juta, dan sebagai gantinya menyetujui kesepakatan peminjaman baru, yang nantinya akan membuat harganya melonjak tajam jika mereka memutuskan untuk membelinya secara permanen.
- (C)GettyImages
Laporta: Barcelona bisa meminjam Rashford lagi
Presiden Barcelona, Joan Laporta, meragukan kemungkinan merekrut Rashford secara permanen dalam sebuah wawancara dengan saluran YouTube Jijantes pada hari Jumat. Laporta, yang berharap dapat terpilih kembali pada hari Minggu, mengemukakan gagasan agar Barca mengatur peminjaman kembali bagi pemain internasional Inggris tersebut, dengan syarat mendapat persetujuan dari direktur olahraga Deco. "Kami bisa memperpanjang masa peminjaman, itu tergantung pada apa yang ingin dilakukan Deco," katanya. "Ada cara untuk melakukannya, seperti membayar sebagian dari klausul pelepasan dengan United dan kemudian melihat mengenai sisanya. Kami sedang meneliti opsi tersebut."
Gaji Rashford sudah disepakati
Barca telah menyepakati persyaratan pribadi dengan Rashford jika mereka merekrutnya secara permanen pada musim panas nanti, yang berarti itu akan menjadi opsi paling mudah dan hanya tinggal membayar klausul pelepasan. Namun, semua persiapan yang telah dilakukan tahun lalu akan sia-sia jika mereka mundur dari kesepakatan tersebut dan memilih untuk meminjamnya lagi. Hal itu berarti harus menegosiasikan ulang gajinya, dan kesepakatan pinjaman lainnya akan bergantung pada persetujuan Rashford, yang lebih mudah diucapkan daripada dilakukan karena ia telah menargetkan untuk menjadikan transfer ini permanen.
- AFP
Manchester United berpeluang mendapat keuntungan besar jika Barcelona melakukan negosiasi ulang
Mereka juga harus bernegosiasi dengan United sekali lagi. Dan itulah sebabnya United 'bersorak gembira' menyusul pernyataan terbaru Laporta, menurut Marca. Jika Barca ingin mengubah kesepakatan tersebut, mereka harus menyadari bahwa nilai pasar Rashford kini telah melonjak jauh melebihi €30 juta yang disepakati musim panas lalu, mengingat ia telah mencetak 10 gol dan memberikan 13 assist bagi Blaugrana. Oleh karena itu, jika mereka ingin menegosiasikan ulang, harganya kemungkinan besar telah naik secara signifikan. Namun, sumber yang diwawancarai Marca meyakini bahwa Barca tidak mungkin mundur dari kesepakatan tersebut, meskipun keputusan tidak akan diambil hingga akhir musim, saat mereka dapat melakukan evaluasi menyeluruh apakah peminjaman tersebut berhasil atau tidak dan apakah kesepakatan permanen merupakan langkah yang bijaksana.
Iklan