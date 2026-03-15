Man Utd ‘bersorak gembira’ karena ‘kenaikan harga’ Marcus Rashford direncanakan di tengah ketidakpastian transfer Barcelona senilai €30 juta

Mereka juga harus bernegosiasi dengan United sekali lagi. Dan itulah sebabnya United 'bersorak gembira' menyusul pernyataan terbaru Laporta, menurut Marca. Jika Barca ingin mengubah kesepakatan tersebut, mereka harus menyadari bahwa nilai pasar Rashford kini telah melonjak jauh melebihi €30 juta yang disepakati musim panas lalu, mengingat ia telah mencetak 10 gol dan memberikan 13 assist bagi Blaugrana. Oleh karena itu, jika mereka ingin menegosiasikan ulang, harganya kemungkinan besar telah naik secara signifikan. Namun, sumber yang diwawancarai Marca meyakini bahwa Barca tidak mungkin mundur dari kesepakatan tersebut, meskipun keputusan tidak akan diambil hingga akhir musim, saat mereka dapat melakukan evaluasi menyeluruh apakah peminjaman tersebut berhasil atau tidak dan apakah kesepakatan permanen merupakan langkah yang bijaksana.