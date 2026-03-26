Man Utd bersedia menjual Marcus Rashford ke rival di Liga Premier — jika Barcelona gagal membayar biaya pelepasan sebesar €30 juta yang telah disepakati
United tetap teguh pada penilaian sebesar €30 juta
Para petinggi Old Trafford dilaporkan bersikap tenang terkait masa depan Rashford, menurut ESPN, namun tidak berniat untuk menurunkan tuntutan finansial mereka. Berdasarkan ketentuan kesepakatan pinjaman yang disepakati pada Juli lalu, Barcelona memiliki opsi untuk merekrut pemain berusia 28 tahun itu secara permanen dengan biaya €30 juta (£26 juta/$35 juta). Namun, dengan meningkatnya spekulasi bahwa raksasa Catalan itu mungkin ingin menegosiasikan ulang, United telah menegaskan bahwa mereka tidak akan mempertimbangkan pembicaraan baru untuk angka yang lebih rendah.
Setan Merah menyadari bahwa nilai Rashford telah meningkat setelah penampilan produktifnya di La Liga, di mana ia telah mencetak 10 gol dalam 39 penampilan. Mereka siap untuk membatalkan kesepakatan dengan Barca sepenuhnya jika pihak Spanyol itu mencoba menunda pembayaran atau meminta masa pinjaman lagi.
Kekhawatiran keuangan Barcelona menyebabkan penundaan
Terlepas dari kontribusi Rashford di Spanyol, kesulitan ekonomi Barcelona yang sudah diketahui umum terus membayangi proses ini. Direktur olahraga Deco baru-baru ini menanggapi situasi tersebut. Ia mengatakan kepada wartawan: "[Apakah Rashford akan bertahan?] Masalah ini terkait dengan fair play finansial, prioritas, performa, dan keputusan pelatih, dan ini adalah sesuatu yang belum kami lakukan karena belum waktunya."
Presiden Joan Laporta juga mengisyaratkan kemungkinan kesepakatan terstruktur daripada transfer permanen langsung. "Kami bisa memperpanjang masa pinjaman. Itu tergantung pada apa yang diinginkan Deco. Ada beberapa formula, seperti membayar sebagian opsi pembelian kepada Manchester United dan menentukan sisanya nanti," kata Laporta.
Kemungkinan kembalinya ke Old Trafford
Jika Barcelona gagal mengaktifkan klausul tersebut, United yakin mereka dapat menemukan klub lain yang bersedia membayar harga lebih tinggi untuk sang penyerang. Laporan tersebut menunjukkan bahwa beberapa klub Liga Premier telah menanyakan ketersediaan Rashford, dan kemungkinan Rashford bergabung dengan rival langsung pun tidak lagi dapat dikesampingkan.
Minat dari rival domestik ini memberikan United pengaruh yang signifikan, karena mereka yakin berpotensi menegosiasikan biaya transfer yang lebih tinggi dengan klub lain. Laporan menunjukkan bahwa United "bersorak-sorai" menyambut prospek perang penawaran, mengingat pasar Inggris sering kali mematok biaya transfer yang jauh lebih tinggi daripada kesepakatan €30 juta yang saat ini menghalangi mereka untuk memaksimalkan keuntungan dari lulusan akademi tersebut.
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Rashford?
Meskipun kepindahan permanen tetap menjadi skenario yang paling mungkin terjadi, pergantian manajer di United telah memperumit situasi. Rashford terpaksa berlatih sendirian sebelum berangkat ke Spanyol di bawah asuhan manajer sebelumnya, Ruben Amorim, namun kedatangan Michael Carrick telah mengubah dinamika internal. Carrick, yang pernah bekerja sama erat dengan Rashford selama menjabat sebagai pelatih di bawah asuhan Jose Mourinho dan Ole Gunnar Solskjaer, saat ini memimpin tim sementara klub mengevaluasi opsi jangka panjang mereka.
Jika transfer ke Barcelona gagal dan tidak ada tawaran yang cocok dari Liga Premier, Rashford bisa kembali ke skuad utama Setan Merah. Berbagai laporan menunjukkan bahwa kemungkinan besar ia akan diizinkan bergabung kembali dengan skuad utama, sekarang setelah Amorim tidak lagi ada. Namun, klub terus mencari calon pengganti di sayap kiri, yang menunjukkan bahwa mereka masih lebih memilih untuk berpisah secara tuntas musim panas ini.