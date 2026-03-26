Man Utd bersedia menjual Marcus Rashford ke rival di Liga Premier — jika Barcelona gagal membayar biaya pelepasan sebesar €30 juta yang telah disepakati

Para petinggi Old Trafford dilaporkan bersikap tenang terkait masa depan Rashford, menurut ESPN, namun tidak berniat untuk menurunkan tuntutan finansial mereka. Berdasarkan ketentuan kesepakatan pinjaman yang disepakati pada Juli lalu, Barcelona memiliki opsi untuk merekrut pemain berusia 28 tahun itu secara permanen dengan biaya €30 juta (£26 juta/$35 juta). Namun, dengan meningkatnya spekulasi bahwa raksasa Catalan itu mungkin ingin menegosiasikan ulang, United telah menegaskan bahwa mereka tidak akan mempertimbangkan pembicaraan baru untuk angka yang lebih rendah.

Setan Merah menyadari bahwa nilai Rashford telah meningkat setelah penampilan produktifnya di La Liga, di mana ia telah mencetak 10 gol dalam 39 penampilan. Mereka siap untuk membatalkan kesepakatan dengan Barca sepenuhnya jika pihak Spanyol itu mencoba menunda pembayaran atau meminta masa pinjaman lagi.