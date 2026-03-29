Mendapatkan tanda tangan Tonali tidak akan murah, karena Newcastle tidak berniat melepas aset andalan mereka begitu saja, dengan laporan yang menyebutkan bahwa mereka bisa meminta hingga £100 juta ($133 juta). Harga yang diminta setinggi itu dimaksudkan untuk mencerminkan statusnya sebagai salah satu gelandang paling lengkap di sepak bola Eropa saat ini. Harga yang melambung tinggi ini kemungkinan telah memupus harapan beberapa klub Serie A yang bermimpi membawa gelandang tersebut kembali ke Italia. Juventus, khususnya, telah lama memantau Tonali dan menganggapnya sebagai target utama selama bertahun-tahun.