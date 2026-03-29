Sandro Tonali Newcastle 2025-26
Man Utd bersaing lagi dengan Man City dalam perebutan Sandro Tonali senilai £100 juta

Manchester United dilaporkan sedang mengincar Sandro Tonali pada bursa transfer musim panas ini dalam upaya mereka untuk memperkuat lini tengah, namun mereka harus bersiap bersaing ketat dengan Manchester City dalam perburuan gelandang Newcastle United tersebut. Pemain internasional Italia itu kini menjadi prioritas utama bagi klub-klub papan atas Liga Premier menjelang bursa transfer musim panas.

    Dengan kepergian pemain veteran Brasil Casemiro dari Old Trafford untuk memulai babak baru di MLS, Setan Merah telah mengidentifikasi mantan bintang AC Milan tersebut sebagai kandidat ideal untuk menjadi tumpuan lini tengah mereka di masa depan, menurut Matteo Moretto. Tonali telah menarik perhatian petinggi Manchester United, yang sedang mencari pemain yang memadukan kerja keras di lini pertahanan dengan kemampuan teknis distribusi bola yang mumpuni. Ia berpotensi menjadi salah satu rekrutan termahal di bursa transfer.

    Guardiola dan Man City siap bergerak

    Namun, perebutan Tonali bukanlah persaingan yang hanya melibatkan satu pihak saja, karena City juga terus memantau pemain berusia 25 tahun tersebut. Pep Guardiola dikenal sebagai pengagum fleksibilitas taktis Italia, dan Tonali memenuhi kriteria yang dibutuhkan oleh tim City yang terus berupaya mengembangkan formasi taktisnya.

  • Nilai pasar sebesar £100 juta dan minat dari klub-klub Serie A

    Mendapatkan tanda tangan Tonali tidak akan murah, karena Newcastle tidak berniat melepas aset andalan mereka begitu saja, dengan laporan yang menyebutkan bahwa mereka bisa meminta hingga £100 juta ($133 juta). Harga yang diminta setinggi itu dimaksudkan untuk mencerminkan statusnya sebagai salah satu gelandang paling lengkap di sepak bola Eropa saat ini. Harga yang melambung tinggi ini kemungkinan telah memupus harapan beberapa klub Serie A yang bermimpi membawa gelandang tersebut kembali ke Italia. Juventus, khususnya, telah lama memantau Tonali dan menganggapnya sebagai target utama selama bertahun-tahun.

    Kesepakatan Keluar Newcastle

    Meskipun nilainya tinggi, potensi transfer keluar bisa difasilitasi melalui 'kesepakatan tak tertulis' antara Tonali dan Newcastle. Laporan-laporan sebelumnya dari Inggris menunjukkan adanya kesepakatan di mana klub bersedia membahas kemungkinan transfer jika tim asuhan Eddie Howe gagal lolos ke kompetisi Eropa musim depan. Kesepakatan ini memberikan keuntungan besar bagi klub-klub seperti United dan City dalam proses negosiasi.