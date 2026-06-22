Man Utd berhasil mengamankan 'sebagian besar lahan' untuk membangun stadion baru berkapasitas 100.000 kursi yang dijuluki 'Wembley of the North', sebuah terobosan besar bagi Sir Jim Ratcliffe

Sebagai langkah maju yang signifikan bagi tujuan infrastruktur jangka panjang klub, United secara resmi telah mengakuisisi lahan seluas 25 acre dari Indurent, sebuah perusahaan dalam portofolio Blackstone. Lokasi tersebut terletak sekitar 350 meter di sebelah barat laut dari area Old Trafford saat ini, tepatnya di antara Wharfside Way, Europa Way, dan John Gilbert Way.

Kesepakatan ini merupakan kemenangan penting bagi proyek regenerasi yang dipimpin oleh Ratcliffe, yang sebelumnya menggambarkan keputusan untuk membangun kembali di lokasi yang ada sebagai "hal yang sudah pasti". Meskipun klub masih dalam pembicaraan untuk membeli beberapa bidang tanah kecil tambahan, tidak ada masalah yang diperkirakan akan menunda tahap-tahap akhir proyek ini.