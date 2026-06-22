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Man Utd berhasil mengamankan 'sebagian besar lahan' untuk membangun stadion baru berkapasitas 100.000 kursi yang dijuluki 'Wembley of the North', sebuah terobosan besar bagi Sir Jim Ratcliffe
Langkah-langkah strategis dalam akuisisi lahan mempercepat kemajuan proyek
Sebagai langkah maju yang signifikan bagi tujuan infrastruktur jangka panjang klub, United secara resmi telah mengakuisisi lahan seluas 25 acre dari Indurent, sebuah perusahaan dalam portofolio Blackstone. Lokasi tersebut terletak sekitar 350 meter di sebelah barat laut dari area Old Trafford saat ini, tepatnya di antara Wharfside Way, Europa Way, dan John Gilbert Way.
Kesepakatan ini merupakan kemenangan penting bagi proyek regenerasi yang dipimpin oleh Ratcliffe, yang sebelumnya menggambarkan keputusan untuk membangun kembali di lokasi yang ada sebagai "hal yang sudah pasti". Meskipun klub masih dalam pembicaraan untuk membeli beberapa bidang tanah kecil tambahan, tidak ada masalah yang diperkirakan akan menunda tahap-tahap akhir proyek ini.
- AFP
Melestarikan warisan United sebagai inti utama
Dalam wawancara dengan situs web resmi klub, Collette Roche, CEO Pengembangan Stadion Baru Manchester United, menekankan pentingnya lokasi tersebut dalam menjaga keterikatan klub dengan akar sejarahnya. “Berita hari ini menyoroti kemajuan yang kami capai menuju kandang baru kelas dunia bagi Manchester United dan menandai tonggak penting saat kami memasuki fase pengembangan berikutnya,” kata Roche.
“Kemampuan untuk membangun stadion baru di lokasi yang begitu dekat dengan Old Trafford memungkinkan kami melestarikan warisan, tradisi, dan ritual yang sangat penting bagi para penggemar kami. Mendapatkan lahan yang tepat untuk markas baru kami merupakan hal yang sangat krusial, dan lahan yang telah kami peroleh ini memberi kami landasan untuk mewujudkan stadion yang benar-benar berkelas dunia.”
Proyek revitalisasi bernilai miliaran pound untuk mendongkrak perekonomian
Stadion ini dirancang untuk menjadi pusat dari proyek regenerasi berskala besar seluas 370 acre. Rencana induk yang lebih luas ini diharapkan dapat memberikan manfaat jangka panjang yang signifikan bagi masyarakat setempat, termasuk pembangunan sekitar 15.000 unit rumah baru dan penciptaan sekitar 48.000 lapangan kerja lokal.
Dari segi ekonomi, proyek ini diproyeksikan akan menyumbang lebih dari £7 miliar per tahun bagi perekonomian Inggris, menjadikannya salah satu skema regenerasi paling signifikan di Inggris. Klub telah bekerja sama erat dengan Dewan Trafford dan Old Trafford Regeneration Mayoral Development Corporation (OTRMDC) untuk memastikan stadion baru ini terintegrasi sepenuhnya dengan infrastruktur transportasi di kawasan tersebut serta rencana regenerasi yang lebih luas.
- Getty Images Sport
Pengumuman resmi rencana induk dijadwalkan pada bulan Juli
Para pendukung tidak perlu menunggu lama untuk mengetahui detail lebih lanjut, karena OTRMDC akan mengumumkan visi lengkapnya terkait proyek revitalisasi Old Trafford pada Kamis, 9 Juli. Diperkirakan, publikasi rencana induk ini akan memberikan kejelasan yang lebih besar mengenai lokasi stadion dan pengembangan di sekitarnya.
Dengan sebagian besar lahan yang dibutuhkan kini telah diperoleh, proyek ini akan memasuki fase berikutnya, yang berfokus pada pekerjaan desain terperinci dan konsultasi dengan para pendukung, seiring dengan upaya Manchester United untuk terus mewujudkan visi jangka panjangnya dalam membangun stadion baru berkelas dunia.