Upaya untuk mendatangkan sang juara Spanyol tiga kali ini sejalan dengan strategi yang lebih luas di Old Trafford, seiring klub bersiap menghadapi kepergian sejumlah pemain kunci. Casemiro diperkirakan akan mengakhiri masa baktinya di Manchester, sementara Manuel Ugarte juga kemungkinan besar akan dijual kepada penawar tertinggi guna membiayai kedatangan pemain baru. Sir Jim Ratcliffe dan tim perekrutannya telah mengidentifikasi beberapa kandidat potensial untuk mengisi kekosongan tersebut. Selain Valverde, klub Inggris ini dikaitkan dengan beberapa opsi lain, termasuk Adam Wharton, Elliot Anderson, dan Carlos Baleba, saat mereka berupaya membangun lini tengah yang lebih dinamis untuk musim mendatang.