AFP
Man Utd berencana melakukan perburuan transfer mengejutkan untuk Federico Valverde, yang dianggap sebagai 'orang luar' di Real Madrid, sementara Los Blancos masih 'marah' kepada gelandang tersebut setelah insiden dengan Aurelien Tchouameni
Klub raksasa Madrid jadi incaran yang mengejutkan
Menurut The Mirror, Manchester United dilaporkan berencana memanfaatkan gejolak yang semakin memuncak di Real Madrid dengan mengajukan tawaran mengejutkan untuk Valverde. Pemain berusia 27 tahun itu, yang selama ini dianggap sebagai pilar lini tengah Los Blancos dengan 371 penampilan, tiba-tiba menjadi "orang buangan" setelah terjadi bentrokan fisik di lapangan latihan. Insiden dengan Tchouameni cukup parah hingga membuat pemain asal Uruguay itu harus dirawat di rumah sakit karena gegar otak. Meskipun sang bintang telah mengeluarkan pernyataan publik dan permintaan maaf yang tulus, kerusakan di klub tampaknya sudah permanen.
Ketegangan meningkat di ibu kota Spanyol
Meskipun ia telah menunjukkan penyesalan di depan publik, para petinggi Real Madrid dikabarkan "marah besar" kepada pemenang Liga Champions dua kali tersebut. Klub raksasa Spanyol itu mengalami perpecahan di ruang ganti, meskipun para pemain senior dengan tegas mendukung gelandang asal Prancis tersebut, sehingga memicu desakan agar Valverde dilepas pada bursa transfer musim panas mendatang. Manchester United memantau perkembangan ini dengan cermat karena mereka berupaya merombak lini tengah mereka. Menariknya, Setan Merah awalnya tertarik pada Tchouameni sendiri, namun ia dilaporkan enggan hengkang setelah mendapat dukungan besar selama insiden tersebut.
Revolusi lini tengah Old Trafford terus berlanjut
Upaya untuk mendatangkan sang juara Spanyol tiga kali ini sejalan dengan strategi yang lebih luas di Old Trafford, seiring klub bersiap menghadapi kepergian sejumlah pemain kunci. Casemiro diperkirakan akan mengakhiri masa baktinya di Manchester, sementara Manuel Ugarte juga kemungkinan besar akan dijual kepada penawar tertinggi guna membiayai kedatangan pemain baru. Sir Jim Ratcliffe dan tim perekrutannya telah mengidentifikasi beberapa kandidat potensial untuk mengisi kekosongan tersebut. Selain Valverde, klub Inggris ini dikaitkan dengan beberapa opsi lain, termasuk Adam Wharton, Elliot Anderson, dan Carlos Baleba, saat mereka berupaya membangun lini tengah yang lebih dinamis untuk musim mendatang.
Masih ada banyak kendala besar yang harus dihadapi dalam proses transfer
Mendatangkan Valverde tidak akan mudah, karena kontraknya saat ini berlaku hingga 2029, yang berarti Madrid kemungkinan akan meminta biaya transfer jauh di atas £80 juta ($108 juta) untuk mendapatkan tanda tangannya. Namun, memulai karier baru di Liga Premier bisa menjadi solusi terbaik jika jalannya kembali ke tim utama benar-benar tertutup.