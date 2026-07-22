Man Utd belum menyerah untuk merekrut Aurelien Tchouameni, seiring dengan upaya baru yang dilakukan Setan Merah untuk mendatangkan gelandang Real Madrid tersebut

Manchester United enggan membiarkan impian merekrut Tchouameni sirna, dengan berbagai laporan yang menyebutkan bahwa mereka kembali menjalin kontak dengan Real Madrid. Klub raksasa Liga Premier ini telah lama mengagumi gelandang berusia 26 tahun tersebut dan dilaporkan tidak terpengaruh oleh perkembangan terkini terkait masa depannya di Santiago Bernabéu. Pihak manajemen Old Trafford diyakini telah mengajukan pertanyaan baru untuk memahami syarat-syarat yang diperlukan guna membawa mantan pemain Monaco itu ke Inggris.

Minat dari Manchester bukanlah hal baru, karena klub ini telah memantau perkembangan Tchouameni sejak masa-masa ia bermain di Ligue 1. Namun, urgensi tersebut semakin meningkat karena United sedang mencari pengganti permanen untuk Casemiro, yang juga datang dari ibu kota Spanyol dan hari ini telah menyelesaikan kepindahannya ke Inter Miami. Menurut laporan, khususnya dari The Sun, United memandang pemain asal Prancis tersebut sebagai profil ideal untuk menjadi jangkar lini tengah mereka selama beberapa tahun ke depan, dengan memberikan kehadiran fisik dan kualitas teknis yang saat ini kurang mereka miliki di posisi gelandang bertahan.



