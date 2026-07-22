Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Man Utd belum menyerah untuk merekrut Aurelien Tchouameni, seiring dengan upaya baru yang dilakukan Setan Merah untuk mendatangkan gelandang Real Madrid tersebut
Setan Merah mengincar bintang Real Madrid
Manchester United enggan membiarkan impian merekrut Tchouameni sirna, dengan berbagai laporan yang menyebutkan bahwa mereka kembali menjalin kontak dengan Real Madrid. Klub raksasa Liga Premier ini telah lama mengagumi gelandang berusia 26 tahun tersebut dan dilaporkan tidak terpengaruh oleh perkembangan terkini terkait masa depannya di Santiago Bernabéu. Pihak manajemen Old Trafford diyakini telah mengajukan pertanyaan baru untuk memahami syarat-syarat yang diperlukan guna membawa mantan pemain Monaco itu ke Inggris.
Minat dari Manchester bukanlah hal baru, karena klub ini telah memantau perkembangan Tchouameni sejak masa-masa ia bermain di Ligue 1. Namun, urgensi tersebut semakin meningkat karena United sedang mencari pengganti permanen untuk Casemiro, yang juga datang dari ibu kota Spanyol dan hari ini telah menyelesaikan kepindahannya ke Inter Miami. Menurut laporan, khususnya dari The Sun, United memandang pemain asal Prancis tersebut sebagai profil ideal untuk menjadi jangkar lini tengah mereka selama beberapa tahun ke depan, dengan memberikan kehadiran fisik dan kualitas teknis yang saat ini kurang mereka miliki di posisi gelandang bertahan.
- Getty Images Sport
Status kontrak memperumit keadaan
Meskipun United tetap optimis, situasi ini menjadi rumit karena Tchouameni dilaporkan telah memutuskan untuk melanjutkan kariernya bersama Los Blancos. Meskipun pengumuman resmi dari klub masih belum dikeluarkan, secara luas dipahami bahwa gelandang tersebut telah menyetujui perpanjangan kontrak yang akan membuatnya tetap di Madrid hingga 2031, menurut Mundo Deportivo. Komitmen jangka panjang ini dimaksudkan untuk menangkis minat dari klub-klub Liga Premier, namun tampaknya United bersedia menguji tekad Real Madrid terlepas dari dokumen resmi yang ada.
Minat United untuk merekrut Tchouameni juga kembali berkobar seiring munculnya keraguan mengenai masa depannya setelah krisis yang baru-baru ini dialaminya di klub. Kekacauan tersebut bermula dari insiden perkelahian fisik yang menjadi sorotan publik dengan rekan setimnya, Federico Valverde, selama sesi latihan pada Mei lalu menjelang El Clásico, yang membuat Valverde harus dirawat di rumah sakit akibat cedera di wajah. Meskipun Real Madrid telah memulai proses disiplin internal dan spekulasi transfer pun merebak, kedua pemain tersebut kemudian saling berdamai, sehingga klub pun mengakhiri rumor kepergiannya dengan mengamankan masa depan pemain asal Prancis itu melalui perpanjangan kontrak hingga tahun 2031.
Faktor Mourinho dan dinamika skuad
Dinamika internal di Madrid juga memainkan peran penting dalam kisah yang terus berkembang ini. Mourinho, menurut laporan, menganggap pemain internasional Prancis tersebut sebagai salah satu pilar utama dalam skema taktisnya. Keyakinan sang manajer terhadap kemampuan sang pemain menjadi katalis utama bagi klub untuk mengamankan masa depannya dalam jangka panjang melalui perpanjangan kontrak baru-baru ini. Mourinho secara historis menghargai gelandang bertahan yang kuat dan cerdas, dan ia memandang Tchouameni sebagai titik "tetap" di mana seluruh tim berputar di sekelilingnya.
Tchouameni bergabung dengan Madrid pada musim panas 2022 dengan biaya transfer yang dilaporkan sebesar €80 juta. Sejak kedatangannya, ia telah menikmati masa-masa penuh trofi di Bernabeu, memenangkan La Liga dan Liga Champions di antara beberapa gelar besar lainnya. Musim lalu, gelandang asal Prancis ini tetap menjadi sosok penting bagi Los Blancos, dengan tampil dalam 49 pertandingan di semua kompetisi serta mencetak dua gol dan memberikan dua assist.
- Getty Images
Pembangunan ulang lini tengah Manchester United
Upaya merekrut Tchouameni menunjukkan betapa mendesaknya kebutuhan Manchester United untuk memperkuat lini tengah mereka. Setan Merah telah memperkuat opsi mereka di lini tengah musim panas ini dengan mendatangkan Andrey Santos dari Chelsea dan Youri Tielemans dari Aston Villa. Namun, seiring persiapan mereka untuk kembali berlaga di Liga Champions musim depan, United tetap bertekad untuk terus memperkuat skuad guna memastikan mereka mampu bersaing di level tertinggi.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami