Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Man Utd atau tidak sama sekali! David de Gea menegaskan sikapnya bahwa hanya ada satu klub yang menjadi pilihannya di tengah spekulasi kepergiannya ke Fiorentina
Bersama Red Devils atau gagal total bagi bintang Spanyol itu
De Gea telah menemukan angin segar di Serie A, namun hatinya tetap tertambat di Manchester. Laporan dari Tuttomercatowebmenyebutkan bahwa kiper veteran tersebut telah menegaskan bahwa ia hanya bersedia meninggalkan Fiorentina musim panas ini untuk satu tujuan saja.
Tujuan tersebut adalah kembalinya yang sensasional ke Manchester United, tempat ia menghabiskan 12 tahun antara 2011 dan 2023. Meskipun klub-klub lain mulai mengincar kiper berpengalaman ini, tampaknya sikap “Old Trafford atau tidak sama sekali” itulah yang akan menentukan bab-bab terakhir dalam karier profesionalnya.
- Getty Images Sport
Ketertarikan Juventus tak berdampak signifikan
Berita ini muncul di tengah spekulasi yang semakin menguat yang mengaitkan De Gea dengan kepindahan ke Juventus. Klub raksasa Italia tersebut telah mencari tambahan kekuatan di bawah mistar gawang dan dilaporkan telah mengidentifikasi kiper asal Spanyol itu sebagai target potensial. Namanya disebut-sebut sebagai salah satu alternatif potensial untuk posisi di Juventus, di belakang Alisson Becker dari Liverpool, Emiliano Martinez dari Aston Villa, dan lainnya.
Namun, terlepas dari prestise Bianconeri, De Gea tidak tertarik untuk pindah ke rival lain di Italia atau liga Eropa lainnya. Masa-masa kariernya di Italia sangat produktif, dengan 88 penampilan untuk Fiorentina di mana ia mencatatkan 24 clean sheet dan kebobolan 109 gol, sebuah performa yang membuatnya mendapatkan tempat di Tim Terbaik Serie A Musim 2024-25. Meskipun demikian, menjelang ulang tahunnya yang ke-36 pada bulan November, kiper ini lebih memprioritaskan ikatan emosional dan hubungannya yang mendalam dengan United daripada pindah ke klub lain yang menawarkan gaji menggiurkan.
Dari status pemain bebas transfer hingga menjadi pahlawan Fiorentina
Perjalanan De Gea kembali ke puncak kariernya diwarnai oleh kesabaran dan ketekunan. Setelah meninggalkan United saat kontraknya berakhir pada Juni 2023, ia menghabiskan satu tahun penuh jauh dari dunia sepak bola profesional. Setelah setahun menanti kesempatan yang tepat, pemain asal Spanyol ini kembali dipanggil ke lapangan oleh Fiorentina sebagai pemain bebas transfer pada musim panas 2024.
Sejak tiba di Florence, ia telah membuktikan bahwa kualitasnya tak lekang oleh waktu, secara konsisten menampilkan penyelamatan-penyelamatan luar biasa yang menjadikannya ikon Liga Premier. Performa ini sangat krusial bagi Fiorentina selama musim yang penuh tantangan, di mana mereka finis di peringkat ke-15 Serie A, tersingkir dari Coppa Italia di babak 16 besar, dan tersingkir dari Liga Konferensi UEFA di babak perempat final. Terlepas dari kesulitan yang dihadapi tim, kontraknya saat ini berlaku hingga Juni 2028 dengan opsi perpanjangan selama satu tahun, yang menunjukkan bahwa ia merasa nyaman di lingkungan saat ini kecuali ada tawaran khusus yang datang dari Inggris.
- Getty Images Sport
Pintu Old Trafford masih tertutup untuk saat ini
Meskipun De Gea mungkin memimpikan reuni layaknya dongeng, belum ada indikasi resmi bahwa Manchester United berencana untuk membawa kembali mantan kiper andalan mereka ke klub. Selama masa baktinya yang gemilang di periode pertama, kiper asal Spanyol itu meraih kesuksesan besar di Old Trafford, dengan memenangkan satu gelar Liga Premier, satu Piala FA, dua Piala EFL, tiga Piala Komunitas FA, dan satu trofi Liga Europa.