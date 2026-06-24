Perjalanan De Gea kembali ke puncak kariernya diwarnai oleh kesabaran dan ketekunan. Setelah meninggalkan United saat kontraknya berakhir pada Juni 2023, ia menghabiskan satu tahun penuh jauh dari dunia sepak bola profesional. Setelah setahun menanti kesempatan yang tepat, pemain asal Spanyol ini kembali dipanggil ke lapangan oleh Fiorentina sebagai pemain bebas transfer pada musim panas 2024.

Sejak tiba di Florence, ia telah membuktikan bahwa kualitasnya tak lekang oleh waktu, secara konsisten menampilkan penyelamatan-penyelamatan luar biasa yang menjadikannya ikon Liga Premier. Performa ini sangat krusial bagi Fiorentina selama musim yang penuh tantangan, di mana mereka finis di peringkat ke-15 Serie A, tersingkir dari Coppa Italia di babak 16 besar, dan tersingkir dari Liga Konferensi UEFA di babak perempat final. Terlepas dari kesulitan yang dihadapi tim, kontraknya saat ini berlaku hingga Juni 2028 dengan opsi perpanjangan selama satu tahun, yang menunjukkan bahwa ia merasa nyaman di lingkungan saat ini kecuali ada tawaran khusus yang datang dari Inggris.