Man Utd & Liverpool diberi tahu soal biaya transfer Adam Wharton yang akan 'diterima dengan tangan terbuka' oleh Crystal Palace, sebagaimana diprediksi oleh mantan striker Eagles tersebut mengenai masa depan bintang Timnas Inggris itu
Man Utd sedang mencari pemain baru untuk memperkuat lini tengah
Old Trafford disebut-sebut sebagai tujuan potensial berikutnya bagi Wharton, dengan banyak pergerakan yang diperkirakan akan terjadi di Manchester dalam beberapa bulan mendatang. United bersiap untuk melepas pemain internasional Brasil berpengalaman, Casemiro, sementara pertanyaan terus bermunculan mengenai seberapa lama kapten klub Bruno Fernandes akan bertahan.
Dengan adanya celah penting yang harus diisi di lini tengah, Setan Merah dikabarkan telah menargetkan banyak pemain berpengalaman dalam radar perekrutan mereka. Wharton, pemenang Piala FA, bisa menjadi tambahan yang cerdas untuk saat ini dan masa depan - mengingat potensi pertumbuhan lebih lanjut dalam permainannya.
Dia telah membuat banyak orang terkesan di Selhurst Park - termasuk manajer Inggris Thomas Tuchel, yang akan segera menyusun skuad Piala Dunia - dan telah diprediksi akan mencapai puncak kariernya sejak menembus tim utama di Ewood Park saat masih remaja.
Apakah Wharton akan menjadi pemain Crystal Palace musim depan?
Crystal Palace—yang telah melepas pemain seperti Eberechi Eze dan Marc Guehi dalam dua jendela transfer terakhir—diperkirakan akan enggan melepas pemainnya. Apakah mereka akan terpaksa melakukannya? Ketika ditanya apakah Wharton akan menjadi pemain Eagles musim depan, Morrison—yang berbicara melalui Freebets.com, situs penawaran taruhan Piala Dunia—mengatakan kepada GOAL: “Ya, saya rasa dia akan tetap menjadi pemain Crystal Palace. Mungkin satu tahun lagi, tapi banyak hal bisa berubah jika ada yang datang dan menawarkan uang dalam jumlah besar. Namun saat ini, saya yakin dia pasti akan menjadi pemain Palace musim depan. Saya rasa mereka tidak ingin kehilangan terlalu banyak pemain karena musim depan akan menjadi musim yang penting bagi mereka. Tapi ya, saya tetap yakin dia akan menjadi pemain Palace.”
Berapa harga yang diperlukan untuk membuat Palace bersedia menjualnya?
Meskipun menyatakan keyakinannya terkait rencana jangka pendek Wharton, Morrison mengakui bahwa setiap pemain punya harga. Jika klub-klub seperti United dan Liverpool benar-benar ingin merealisasikan kesepakatan, mereka pasti bersedia merogoh kocek dalam-dalam.
Ketika ditanya mengenai angka yang bisa menggoda Palace untuk duduk di meja negosiasi, Morrison mengatakan: “Ya, £60 juta, £70 juta - jika ada yang mau membayar £80 juta, saya pikir mereka akan langsung menerimanya. Tapi ya, pasti setidaknya £60-70 juta.
“Jika melihat seberapa muda dia dan bakat yang dimilikinya, serta klub-klub yang akan mengantre untuk mendapatkannya, maka Palace benar meminta £60-70 juta. Itu uang yang bagus untuk pemain lain yang mereka kembangkan. Dia pemain top. Semoga dia masuk skuad Inggris untuk Piala Dunia, karena harganya akan naik lebih tinggi lagi.
“Tapi ya, dia punya semua kualitas dan akan tiba saatnya dia harus pindah ke salah satu dari empat atau lima tim teratas, atau mungkin bermain di Eropa, karena kamu harus terus
meningkatkan diri sebagai pemain.
“Tapi saat ini dia tampil bagus di Palace dan belajar banyak. Tahap berikutnya—dia akan siap—dan bisa jadi di musim panas, tapi saya pikir mungkin satu musim lagi dan kemudian dia bisa pindah. Dia masih berusia muda.”
Perburuan trofi & impian Piala Dunia: Masa depan terdekat bagi Wharton
Palace telah mengikat Wharton dengan kontrak jangka panjang hingga 2029, sehingga tidak ada tekanan bagi mereka untuk menjualnya. Mereka menganggapnya sebagai bagian integral dari rencana masa depan baik jangka pendek maupun jangka panjang, dengan kemungkinan terjadinya perubahan lagi pada musim panas mendatang seiring dengan rencana pelatih kepala asal Austria, Oliver Glasner, untuk hengkang.
The Eagles sedang memburu gelar juara lagi musim ini, setelah mencapai perempat final Conference League, dan kesuksesan di sana — sekaligus memastikan tempat dalam skema Piala Dunia Inggris — dapat membantu meyakinkan Wharton bahwa ia sudah berada di tempat terbaik untuk perkembangan kariernya ke depan.