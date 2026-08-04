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Man Utd akui kesalahan dalam investigasi calo tiket setelah menimbulkan keresahan bagi suporter setia yang rutin datang ke pertandingan
United mengakui kesalahan penjualan tiket United mengakui kesalahan penjualan tiket
Manchester United secara terbuka mengakui bahwa mereka melakukan kesalahan dalam pelaksanaan investigasi praktik percaloan tiket terbaru mereka. Menurut BBC Sport, klub memulai proses tersebut bulan lalu setelah mengidentifikasi aktivitas akun yang mencurigakan, termasuk satu kasus 1.088 akun diakses pada satu perangkat.
Namun, ambang batas untuk peninjauan ditetapkan pada tujuh akun atau lebih yang diakses dari satu perangkat antara Maret dan Juni 2026. Hal ini membuat ribuan penggemar asli, yang rata-rata penggunaan akunnya hanya 1,2, akunnya dibatasi. Menyusul forum suporter pada 30 Juli, klub mengeluarkan pernyataan yang menanggapi reaksi keras dari para pendukung yang ketakutan kehilangan kursi mereka.
- AFP
Penderitaan yang dialami para penggemar setia
Klub tersebut merilis pernyataan yang meminta maaf atas konsekuensi tak diinginkan dari tindakan mereka, seraya mencatat bahwa mereka mencabut pembatasan dari sejumlah besar kasus setelah menerima penjelasan yang memadai.
"Manchester United mengakui bahwa proses ini mungkin telah menyebabkan keresahan bagi sebagian pendukung setia, meremehkan seberapa umum praktik berbagi nama pengguna dan kata sandi akun, serta menyadari bahwa beberapa suporter mungkin merasa diperlakukan tidak adil," kata klub itu. "Kami menyadari bahwa banyak pendukung telah membagikan detail login akun dalam keadaan yang mereka anggap sah, dan kami tidak mengantisipasi sejauh mana hal ini terjadi." Para pendukung menjelaskan bahwa mereka membagikan detail tersebut untuk membantu teman dan keluarga mengelola pengajuan.
Perang melawan praktik percaloan terorganisasi
Terlepas dari permintaan maaf baru-baru ini, Manchester United tetap bertekad menangani masalah percaloan tiket yang kian membesar, yang membuat suporter asli kehilangan kesempatan untuk membeli tiket. "Tidak diragukan lagi proses ini telah mengungkap praktik percaloan yang signifikan dan terorganisasi, yang akan memungkinkan kami menarik tiket dari para calo dan mengembalikannya ke tangan penggemar sejati," kata United.
"Kami yakin ini adalah sesuatu yang sama-sama kami sepakati. Salah satu temuan menunjukkan 1.088 akun diakses pada satu perangkat. Namun, kami menyadari cara proses ini dikomunikasikan, serta dampaknya terhadap sejumlah suporter setia yang menghadiri pertandingan, telah menimbulkan kekecewaan dan keresahan yang nyata."
- Getty Images Sport
Apa yang terjadi selanjutnya bagi para penggemar Manchester United?
Manchester United mengonfirmasi bahwa investigasi tiket mereka masih berlangsung, dan para suporter yang terdampak harus merespons klub dalam tenggat waktu 14 hari. Klub memastikan bahwa tiket musiman hanya akan disita jika bukti menunjukkan adanya penyalahgunaan sistematis atau keuntungan finansial. Lebih lanjut, United menegaskan bahwa tiket apa pun yang disita akan dialihkan untuk suporter reguler, bukan dijual sebagai paket hospitality korporat.
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