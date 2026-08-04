Manchester United secara terbuka mengakui bahwa mereka melakukan kesalahan dalam pelaksanaan investigasi praktik percaloan tiket terbaru mereka. Menurut BBC Sport, klub memulai proses tersebut bulan lalu setelah mengidentifikasi aktivitas akun yang mencurigakan, termasuk satu kasus 1.088 akun diakses pada satu perangkat.

Namun, ambang batas untuk peninjauan ditetapkan pada tujuh akun atau lebih yang diakses dari satu perangkat antara Maret dan Juni 2026. Hal ini membuat ribuan penggemar asli, yang rata-rata penggunaan akunnya hanya 1,2, akunnya dibatasi. Menyusul forum suporter pada 30 Juli, klub mengeluarkan pernyataan yang menanggapi reaksi keras dari para pendukung yang ketakutan kehilangan kursi mereka.