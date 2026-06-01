“Man Utd adalah tempat terbaik baginya” - Victor Osimhen mendapat saran transfer ke Liga Premier saat striker timnas Nigeria itu dikabarkan akan hengkang dari Galatasaray

Mantan bek PSG, Godwin Okpara, turut angkat bicara mengenai saga yang sedang berlangsung seputar Osimhen, dengan menegaskan bahwa Manchester United merupakan langkah ideal berikutnya bagi striker Super Eagles tersebut. Pemain berusia 27 tahun itu telah menjadi sorotan sejak tiba di Istanbul, namun daya tarik liga utama Inggris terus mendominasi berita utama seiring upaya Setan Merah untuk memperkuat lini serang mereka.

Berbicara kepada soccernet mengenai potensi transfer tersebut, Okpara sangat jelas mengenai klub mana yang ia inginkan untuk rekan senegaranya itu. “Bagi saya, saya lebih memilih dia pindah ke Manchester United,” kata mantan bek PSG itu. “Dia sudah bermain di Belgia, Prancis, dan Italia. Sekarang, apa langkah selanjutnya? Jika dia tidak bisa pindah ke Spanyol, mengapa tidak ke Inggris?

“Manchester United adalah tempat terbaik baginya karena dia akan menikmati sepak bolanya di sana. Gaya bermainnya akan sangat cocok dengan tim Manchester United. Itu akan menjadi platform ideal baginya untuk menunjukkan bakatnya. Akan sangat menyenangkan baginya jika dia bergabung dengan Manchester United,” tutup Okpara.