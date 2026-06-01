AFP
Diterjemahkan oleh
“Man Utd adalah tempat terbaik baginya” - Victor Osimhen mendapat saran transfer ke Liga Premier saat striker timnas Nigeria itu dikabarkan akan hengkang dari Galatasaray
Okpara mendukung kepindahannya ke Old Trafford
Mantan bek PSG, Godwin Okpara, turut angkat bicara mengenai saga yang sedang berlangsung seputar Osimhen, dengan menegaskan bahwa Manchester United merupakan langkah ideal berikutnya bagi striker Super Eagles tersebut. Pemain berusia 27 tahun itu telah menjadi sorotan sejak tiba di Istanbul, namun daya tarik liga utama Inggris terus mendominasi berita utama seiring upaya Setan Merah untuk memperkuat lini serang mereka.
Berbicara kepada soccernet mengenai potensi transfer tersebut, Okpara sangat jelas mengenai klub mana yang ia inginkan untuk rekan senegaranya itu. “Bagi saya, saya lebih memilih dia pindah ke Manchester United,” kata mantan bek PSG itu. “Dia sudah bermain di Belgia, Prancis, dan Italia. Sekarang, apa langkah selanjutnya? Jika dia tidak bisa pindah ke Spanyol, mengapa tidak ke Inggris?
“Manchester United adalah tempat terbaik baginya karena dia akan menikmati sepak bolanya di sana. Gaya bermainnya akan sangat cocok dengan tim Manchester United. Itu akan menjadi platform ideal baginya untuk menunjukkan bakatnya. Akan sangat menyenangkan baginya jika dia bergabung dengan Manchester United,” tutup Okpara.
- AFP
Galatasaray berada di posisi yang kokoh
Meskipun desas-desus dari Liga Premier tak kunjung mereda, Galatasaray tetap berada dalam posisi yang kuat terkait pemain andalannya. Osimhen saat ini terikat kontrak hingga 2029, yang berarti klub raksasa Turki tersebut tidak berada di bawah tekanan mendesak untuk menjualnya kecuali ada tawaran yang sangat besar. Berbagai laporan menyebutkan bahwa klub akan menuntut biaya transfer sekitar €150 juta sebelum mempertimbangkan untuk melepas pemain andalan mereka.
Sejak bergabung dengan klub Super Lig tersebut, Osimhen tampil luar biasa, mencetak 59 gol dalam 74 penampilan dan mengangkat tiga trofi. Performa luar biasanya telah membuktikan bahwa keputusannya untuk pindah ke Turki setelah hengkang dari Napoli adalah tepat, namun di usia 27 tahun, striker ini sedang memasuki masa puncak kariernya.
- Getty
Pelatih kepala Nigeria memicu spekulasi
Rumor transfer mencapai puncaknya setelah komentar dari pelatih kepala Nigeria, Eric Chelle, yang mengisyaratkan bahwa absennya sang striker pada jendela transfer internasional terbaru terkait dengan kemungkinan kepindahannya.
Saat menjelaskan mengapa beberapa bintang absen dari skuadnya, Chelle mengatakan: “Kami kehilangan dua pemain karena Osimhen mungkin akan pindah klub, jadi saya lebih memilih dia tetap di rumah karena jika dia bermain dan tidak dalam kondisi 100 persen, itu tidak baik. Untuk Ademola Lookman, dia sangat lelah dan Atletico [Madrid] meminta kami untuk membebaskannya.”
Komentar ini dengan cepat memicu spekulasi bahwa Osimhen sedang dalam proses negosiasi untuk pindah dari juara Turki tersebut.
United telah lama dikaitkan dengan minat terhadap penyerang tersebut, yang telah membuktikan dirinya sebagai salah satu penuntas peluang paling klinis di dunia sepak bola. Dengan klub yang bertujuan untuk kembali menjadi kekuatan dominan di Liga Champions, menambah seorang pencetak gol yang terbukti tetap menjadi prioritas utama bagi petinggi Old Trafford.
Osimhen mengklarifikasi pernyataan pelatih
Meskipun pernyataan Chelle menimbulkan kegemparan, Osimhen segera turun ke media sosial untuk mengklarifikasi situasi. Penyerang Galatasaray itu meminta para penggemar dan media untuk tidak menafsirkan terlalu jauh ucapan manajernya, dengan menyatakan bahwa situasi tersebut telah disalahartikan. Ia memanfaatkan platformnya untuk memastikan klubnya saat ini memahami komitmennya sekaligus tetap menghormati struktur tim nasional.
“Sayangnya, kata-katanya telah diambil di luar konteks dan dibesar-besarkan,” tulis Osimhen dalam pernyataan klarifikasi di Instagram. “Dia sangat menghormati Galatasaray, mengikuti sebagian besar pertandingan kami, dan tidak pernah bermaksud menimbulkan kontroversi. Saya menghargai percakapan ini, kesempatan untuk selalu mewakili negara saya, dan saya menantikan untuk terus bekerja sama dengannya. Dia adalah pelatih hebat yang sangat saya hormati, dan saya dengan hormat meminta semua orang untuk mengabaikan spekulasi seputar masalah ini.”