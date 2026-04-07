Man City tampaknya akan mengalahkan Man Utd dalam perburuan transfer Elliot Anderson senilai £65 juta, setelah bintang Nottingham Forest itu secara jelas menyatakan pilihannya
City memimpin perburuan sang gelandang
Menurut The Mirror, petinggi City telah menjadikan Anderson sebagai salah satu target utama mereka dan semakin yakin dapat mendatangkannya dengan nilai transfer sebesar £65 juta. Tim asuhan Pep Guardiola telah mengidentifikasi pemain berusia 23 tahun itu sebagai tambahan prioritas untuk lini tengah mereka. Meskipun rival-rival lokal seperti United, Chelsea, dan Tottenham semuanya telah menunjukkan minat, klub ini tampaknya akan memenangkan persaingan. Ia telah menyatakan bahwa Etihad Stadium adalah pilihan utamanya, dan ia diperkirakan akan meninggalkan Forest terlepas dari apakah klub tersebut berhasil menghindari degradasi atau tidak.
Perjalanan gemilang dari Newcastle ke Forest
Perjalanan sang pemain menuju puncak kariernya sungguh luar biasa sejak masa peminjamannya yang pertama di Bristol Rovers pada tahun 2022. Setelah meniti karier di akademi St James' Park, ia secara resmi bergabung dengan Forest pada Juli 2024, melalui transfer senilai £35 juta. Ia dengan cepat membuktikan dirinya sebagai pemain kunci dalam skema tim, dengan mencatatkan 41 penampilan di semua kompetisi musim ini. Dengan dua gol dan tiga assist, termasuk 10 penampilan di Liga Europa, ketangguhan dan kecerdasan taktisnya telah menjadikannya pemain yang menonjol baik di kancah domestik maupun Eropa.
Rencana perombakan lini tengah United mengalami kemunduran
Awalnya, United memandang gelandang berbakat tersebut sebagai target ideal untuk lini tengah mereka guna memimpin upaya perekrutan di bawah manajer sementara Michael Carrick, yang dikabarkan akan ditunjuk sebagai manajer tetap. Dengan hengkangnya pemain veteran Brasil Casemiro dari Old Trafford pada akhir musim ini, Setan Merah sangat membutuhkan pemain baru untuk memperkuat opsi mereka. Meskipun ada minat yang kuat dan keinginan yang jelas dari jajaran petinggi untuk menghindari drama transfer yang berlarut-larut seperti beberapa tahun terakhir, mereka kini terancam kalah saing dengan tetangga mereka. Preferensi sang pemain untuk Etihad menjadi pukulan telak bagi tim perekrutan yang berbasis di Carrington.
Apa langkah selanjutnya bagi bintang internasional ini?
City sangat ingin menyelesaikan transfer Anderson sebelum ia berangkat ke Piala Dunia. Pemain berusia 23 tahun itu diperkirakan akan masuk dalam skuad Thomas Tuchel untuk turnamen mendatang, mengingat ia hanya absen dalam satu pertandingan sejak debutnya melawan Andorra pada Juni lalu. Ia telah menjadi starter dalam enam dari tujuh pertandingan yang ia mainkan bersama Three Lions, dan absen dalam laga terakhir melawan Uruguay karena Tuchel memilih untuk menurunkan susunan pemain yang sangat berbeda dalam kedua pertandingan persahabatan internasional tersebut.