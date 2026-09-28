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Man City siap melawan! - Ferran Soriano berjanji menantang putusan Premier League saat klub menghadapi kemungkinan pengurangan poin, denda, atau dikeluarkan
Soriano melontarkan peringatan menantang kepada para rival di Eropa
Drama bertaruh tinggi yang mengelilingi dugaan pelanggaran finansial Manchester City mencapai titik didih baru pekan ini ketika chief executive Soriano mengambil sikap proaktif dalam pertemuan para petinggi elite sepak bola Eropa.
Berbicara dalam rapat dewan badan European Football Clubs di Kopenhagen, menurut Sky Sports, Soriano menyampaikan kepada rekan-rekannya pesan perlawanan total terkait penyelidikan yang sedang berjalan atas praktik bisnis klub. Alih-alih mundur menghadapi laporan yang merugikan, CEO City itu memanfaatkan forum tersebut untuk memberi sinyal bahwa sang juara bertahan sedang bersiap menghadapi konflik hukum berkepanjangan yang dapat mengubah lanskap tata kelola sepak bola Inggris selama bertahun-tahun ke depan.
Meski Soriano menghindari pertanyaan publik dari media di luar lokasi acara, komunikasi internalnya digambarkan tegas dan tanpa kompromi. Ia dikabarkan menyoroti fakta bahwa tuduhan terhadap klub telah berada di ranah publik selama delapan tahun, yang mengisyaratkan bahwa penyelesaiannya masih jauh. Penjelasan internal ini datang pada momen krusial, menyusul laporan luas bahwa tribunal independen akhirnya telah mencapai putusan atas 115 dakwaan yang diajukan Premier League pada 2023.
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Khaldoon Al Mubarak menegaskan kembali ketidakbersalahan dalam surat kepada fans
Nada menantang yang ditunjukkan Soriano di Denmark mencerminkan sikap publik yang diambil chairman Manchester City, Khaldoon Al Mubarak. Dalam komunikasi langsung kepada para suporter klub, Al Mubarak menyatakan keyakinan penuhnya bahwa klub asal Etihad itu pada akhirnya akan dibebaskan dari segala tuduhan kesalahan.
Al Mubarak menyatakan: "Proses Premier League masih panjang, dan keyakinan serta tekad kami untuk membuktikan klub tidak bersalah tetap sama kuatnya seperti saat ini dimulai. Ada begitu banyak hal yang ingin bisa saya bagikan kepada Anda untuk membantu Anda memahami mengapa kami begitu yakin dengan posisi kami. Namun kerahasiaan ketat dari proses hukum dan tekad kami untuk menghormatinya berarti saya tidak dapat melakukan itu saat ini. Bahkan surat ini pun melalui beberapa pemeriksaan hukum untuk memastikan bahwa isinya mematuhi aturan."
Putusan dan Banding yang Segera Diajukan
Kasus ini telah mendominasi pemberitaan sejak Jumat, ketika laporan muncul bahwa Manchester City dinyatakan bersalah atas sebagian besar dakwaan. Pelanggaran tersebut terutama terkait tuduhan penggelembungan pemasukan sponsor dan kegagalan memberikan informasi keuangan yang akurat kepada Premier League selama beberapa musim.
Meski Premier League belum mengomentari temuan spesifik tersebut, Manchester City terus membantah melakukan pelanggaran apa pun dan menegaskan bahwa mereka memiliki bukti untuk mendukung posisi mereka. Seorang juru bicara Man City mengatakan: "Proses Premier League masih berlangsung, dengan elemen-elemen penting yang masih harus diselesaikan, serta tunduk pada kerahasiaan yang ketat." Klub itu juga menegaskan kembali bahwa posisinya tetap konsisten dengan pernyataannya pada Februari 2023 dan bahwa mereka telah menghormati proses hukum sepanjang kasus yang berlangsung delapan tahun ini.
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Klub-klub Premier League mencari kejelasan hukum terkait kompensasi
Situasi ini telah menciptakan perpecahan besar di internal Premier League, dengan sejumlah klub rival kini menjajaki opsi hukum mereka sendiri. Saat Manchester City menyiapkan bandingnya, tim-tim lain di divisi tersebut dilaporkan sedang mencari nasihat hukum dari para ahli untuk menentukan apakah mereka berhak atas kompensasi untuk periode ketika City dinyatakan telah melanggar regulasi keuangan.
Argumen dari klub-klub rival berpusat pada gagasan bahwa dugaan pengelabuan aturan oleh City memberi mereka keuntungan olahraga yang tidak adil, yang berpotensi merugikan klub-klub lain dalam perebutan gelar, kualifikasi ke kompetisi Eropa, serta hadiah uang dan pendapatan siaran yang terkait.
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