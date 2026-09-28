Drama bertaruh tinggi yang mengelilingi dugaan pelanggaran finansial Manchester City mencapai titik didih baru pekan ini ketika chief executive Soriano mengambil sikap proaktif dalam pertemuan para petinggi elite sepak bola Eropa.

Berbicara dalam rapat dewan badan European Football Clubs di Kopenhagen, menurut Sky Sports, Soriano menyampaikan kepada rekan-rekannya pesan perlawanan total terkait penyelidikan yang sedang berjalan atas praktik bisnis klub. Alih-alih mundur menghadapi laporan yang merugikan, CEO City itu memanfaatkan forum tersebut untuk memberi sinyal bahwa sang juara bertahan sedang bersiap menghadapi konflik hukum berkepanjangan yang dapat mengubah lanskap tata kelola sepak bola Inggris selama bertahun-tahun ke depan.

Meski Soriano menghindari pertanyaan publik dari media di luar lokasi acara, komunikasi internalnya digambarkan tegas dan tanpa kompromi. Ia dikabarkan menyoroti fakta bahwa tuduhan terhadap klub telah berada di ranah publik selama delapan tahun, yang mengisyaratkan bahwa penyelesaiannya masih jauh. Penjelasan internal ini datang pada momen krusial, menyusul laporan luas bahwa tribunal independen akhirnya telah mencapai putusan atas 115 dakwaan yang diajukan Premier League pada 2023.



