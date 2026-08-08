Rulli, yang mencatatkan 73 penampilan untuk Marseille dalam dua musim terakhir dan merupakan bagian dari skuad Argentina di Piala Dunia 2026, akan bekerja di bawah mantan kiper City Willy Caballero, yang kini berada di staf pelatih Enzo Maresca. Langkah ini menyusul perekrutan kembali Pierce Charles dari Sheffield Wednesday sebelum ia dipinjamkan ke QPR. The Athletic menambahkan bahwa City kini bersiap menghadapi potensi kepergian pemain, dengan Rodri dikaitkan dengan Barcelona serta adanya minat terhadap Savinho dan Tijjani Reijnders.