AFP
Diterjemahkan oleh
Man City sepakati kesepakatan murah €2 juta untuk Geronimo Rulli sebagai pengganti James Trafford
City amankan kiper murah
Menurut The Athletic, Man City telah menyepakati biaya sebesar €2 juta dengan Marseille untuk merekrut kiper Rulli. Pemain internasional Argentina berusia 34 tahun itu didatangkan sebagai pengganti Trafford, yang baru-baru ini menuntaskan kepindahan senilai £45 juta ke Leeds United. Rulli awalnya direkrut City pada 2016 dari Deportivo Maldonado sebelum dijual secara permanen ke Real Sociedad tanpa pernah tampil di tim senior Manchester City.
Rulli kembali sebagai pelapis
Keputusan City untuk mendatangkan Rulli menyusul kepergian Trafford, yang memilih bergabung dengan Leeds demi mencari kesempatan bermain reguler di Premier League. Kiper asal Inggris itu melihat peluangnya di tim utama menjadi terbatas setelah kedatangan Gianluigi Donnarumma musim panas lalu, meski membantu City menjuarai Piala FA dan Piala Carabao. Jajaran petinggi City memandang Rulli sebagai pelapis berbiaya rendah yang berpengalaman serta memiliki kualitas membangun serangan dari belakang yang dibutuhkan dalam sistem mereka.
Kepergian memicu pembangunan ulang skuad
Rulli, yang mencatatkan 73 penampilan untuk Marseille dalam dua musim terakhir dan merupakan bagian dari skuad Argentina di Piala Dunia 2026, akan bekerja di bawah mantan kiper City Willy Caballero, yang kini berada di staf pelatih Enzo Maresca. Langkah ini menyusul perekrutan kembali Pierce Charles dari Sheffield Wednesday sebelum ia dipinjamkan ke QPR. The Athletic menambahkan bahwa City kini bersiap menghadapi potensi kepergian pemain, dengan Rodri dikaitkan dengan Barcelona serta adanya minat terhadap Savinho dan Tijjani Reijnders.
- Nexpher Images
Maresca menanti para bintang internasional
Rulli dijadwalkan bergabung dengan skuad City setelah mereka kembali dari tur pramusim di Hong Kong dan Korea Selatan pekan depan. Para pemain yang terlibat pada fase akhir Piala Dunia diharapkan menjalani sesi latihan pertama mereka di bawah Maresca pada Rabu, yang kemudian dilanjutkan dengan sesi latihan terbuka pada Kamis. Fase persiapan ini akan sangat penting bagi sang manajer untuk menyempurnakan kekompakan taktik dan mematangkan skuadnya menjelang musim baru.
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