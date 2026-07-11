Man City merekrut pemain sayap berusia 17 tahun dari Leicester setelah menggagalkan transfer Arsenal

Berbicara setelah resmi menandatangani transfernya, Monga tak bisa menyembunyikan kegembiraannya bisa bergabung dengan klub paling sukses di Inggris selama dekade terakhir. Pemain sayap ini juga menyoroti bahwa adanya jalur pengembangan yang teruji dan berhasil melahirkan talenta-talenta muda terbaik merupakan salah satu alasan utama di balik keputusannya untuk menerima tawaran City.

Monga mengungkapkan kegembiraannya dalam wawancara perdananya: "Ketika saya mengetahui bahwa Manchester City tertarik, saya langsung tahu bahwa ini adalah pilihan yang tepat bagi saya. Bagi setiap pesepakbola muda, menjadi bagian dari klub yang luar biasa ini adalah mimpi yang menjadi kenyataan.

"Ini adalah klub terbaik di Inggris selama 10 tahun terakhir. Klub ini juga telah memberikan kesempatan kepada para pemain dari Akademi seperti Phil Foden dan Nico O’Reilly, yang menunjukkan bahwa jalur pengembangan itu memang ada. Merupakan suatu kehormatan bisa berada di sini dan saya sangat senang telah bergabung."