Getty Images Sport
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Man City merekrut pemain sayap berusia 17 tahun dari Leicester setelah menggagalkan transfer Arsenal
Klub tersebut berhasil merekrut pemain muda berbakat
Klub Etihad tersebut secara resmi telah menuntaskan kesepakatan senilai total £10 juta untuk mengamankan tanda tangan Monga pada minggu yang sama saat ia merayakan ulang tahun ke-17. Langkah agresif di bursa transfer ini sekaligus menggagalkan rencana matang rival mereka di London Utara, Arsenal, yang sebelumnya telah melakukan pembicaraan serius sepanjang musim panas. Pemain muda berbakat ini akan langsung dimasukkan ke dalam skuad tim utama, alih-alih ditempatkan di jajaran tim muda.
- Getty
Monga menyambut baik kepindahan impiannya
Berbicara setelah resmi menandatangani transfernya, Monga tak bisa menyembunyikan kegembiraannya bisa bergabung dengan klub paling sukses di Inggris selama dekade terakhir. Pemain sayap ini juga menyoroti bahwa adanya jalur pengembangan yang teruji dan berhasil melahirkan talenta-talenta muda terbaik merupakan salah satu alasan utama di balik keputusannya untuk menerima tawaran City.
Monga mengungkapkan kegembiraannya dalam wawancara perdananya: "Ketika saya mengetahui bahwa Manchester City tertarik, saya langsung tahu bahwa ini adalah pilihan yang tepat bagi saya. Bagi setiap pesepakbola muda, menjadi bagian dari klub yang luar biasa ini adalah mimpi yang menjadi kenyataan.
"Ini adalah klub terbaik di Inggris selama 10 tahun terakhir. Klub ini juga telah memberikan kesempatan kepada para pemain dari Akademi seperti Phil Foden dan Nico O’Reilly, yang menunjukkan bahwa jalur pengembangan itu memang ada. Merupakan suatu kehormatan bisa berada di sini dan saya sangat senang telah bergabung."
Viana memuji bakat yang menjanjikan
Ketertarikan City terhadap Monga sudah berlangsung lama, namun kedatangan manajer baru Enzo Maresca terbukti menjadi titik balik, mengingat sang pelatih sebelumnya pernah bekerja sama dengan sang pemain selama masa jabatannya bersama The Foxes.
Monga sendiri memiliki rekor mengesankan sebagai salah satu debutan termuda dalam sejarah kompetisi tersebut setelah melakukan debutnya pada usia 15 tahun pada April 2025. Direktur sepak bola City, Hugo Viana, menekankan komitmen penuh klub untuk mengembangkan potensi besar sang pemain di masa depan.
Viana menyambut hangat rekrutan barunya: “Jeremy adalah pemain yang menjanjikan yang telah mencatatkan kemajuan pesat dalam karier mudanya. Kami sebagai klub sudah sangat mengenalnya dan telah menyaksikan kemampuannya secara langsung sejak ia masih di Leicester.
"Di usia 17 tahun, kami yakin ia akan terus berkembang dan bahwa ini adalah langkah selanjutnya yang tepat dalam kariernya. Kami menantikan untuk mendukungnya di setiap langkah dalam perjalanannya."
- Getty Images Sport
Peluang tur ke Asia menanti
Monga dijadwalkan akan segera terbang bersama skuad tim utama City untuk mengikuti tur pramusim di Asia pada akhir bulan ini. Serangkaian pertandingan persahabatan melawan Inter, K-League All Stars, dan Atlético Madrid akan menjadi ajang awal yang ideal bagi sang pemain untuk menarik perhatian staf pelatih.
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