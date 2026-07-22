Man City menyepakati perpanjangan kontrak ganda dengan para bintang timnya setelah menyelesaikan kesepakatan dengan Phil Foden

Menurut laporan dari The Athletic, City bergerak cepat untuk mengikat Khusanov dan Doku dengan kontrak jangka panjang baru yang akan berlaku hingga 2031.

Sejak bergabung dari Lens pada Januari 2025, Khusanov telah tampil mengesankan di lini pertahanan pada paruh kedua musim lalu ketika Ruben Dias dan Josko Gvardiol mengalami cedera.

Sementara itu, Doku telah menjadi sosok yang sangat konsisten di skuad. Pemain sayap ini telah tampil dalam lebih dari 40 pertandingan di masing-masing dari tiga musimnya bersama Manchester City, menunjukkan nilai yang tak tergantikan bagi tim. Kedua pemain ini dianggap sebagai bagian penting dari rencana tim untuk era pasca-Pep Guardiola.