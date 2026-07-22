AFP
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Man City menyepakati perpanjangan kontrak ganda dengan para bintang timnya setelah menyelesaikan kesepakatan dengan Phil Foden
Mendapatkan para tokoh kunci untuk masa depan
Menurut laporan dari The Athletic, City bergerak cepat untuk mengikat Khusanov dan Doku dengan kontrak jangka panjang baru yang akan berlaku hingga 2031.
Sejak bergabung dari Lens pada Januari 2025, Khusanov telah tampil mengesankan di lini pertahanan pada paruh kedua musim lalu ketika Ruben Dias dan Josko Gvardiol mengalami cedera.
Sementara itu, Doku telah menjadi sosok yang sangat konsisten di skuad. Pemain sayap ini telah tampil dalam lebih dari 40 pertandingan di masing-masing dari tiga musimnya bersama Manchester City, menunjukkan nilai yang tak tergantikan bagi tim. Kedua pemain ini dianggap sebagai bagian penting dari rencana tim untuk era pasca-Pep Guardiola.
- GOAL
Kesepakatan Foden menandai dimulainya aktivitas transfer musim panas
Berita mengenai Khusanov dan Doku ini muncul setelah Foden secara resmi menandatangani kontrak baru berdurasi empat tahun pada hari Rabu. Foden kini akan tetap bersama City setidaknya hingga tahun 2030, dengan opsi untuk memperpanjang kontrak tersebut selama 12 bulan lagi.
Dengan Piala Dunia yang kini telah berlalu, perpanjangan kontrak yang signifikan ini diharapkan dapat menyuntikkan semangat baru ke dalam basis penggemar menjelang musim yang akan datang.
Selain kedatangan Elliot Anderson yang cukup mencolok, City menjalani bursa transfer musim panas yang relatif sepi. Namun, seiring kembalinya para pemain ke lapangan latihan, persiapan kini berjalan semakin cepat di bawah pengawasan manajer baru Enzo Maresca.
Mengatasi ketidakpastian dan rumor seputar lini pertahanan
City juga telah menangani masalah-masalah mendesak lainnya terkait skuad minggu ini, karena rumor mengenai masa depan Rodri menimbulkan kekhawatiran di kalangan para pendukung.
Spekulasi seputar kemungkinan transfer ke Real Madrid pada musim panas ini muncul dalam 24 jam terakhir, namun serangkaian perpanjangan kontrak yang akan segera terjadi telah menjadi pengalih perhatian yang disambut baik.
Yang terpenting, Gvardiol juga diperkirakan akan segera mengonfirmasi kontrak barunya. Perkembangan ini menjadi dorongan besar bagi City, mengingat Gvardiol sebelumnya telah secara aktif mempertimbangkan untuk hengkang dari klub. Dengan mengamankan Gvardiol bersama Khusanov, Foden, dan Doku, City telah berhasil memastikan para talenta muda terbaik mereka tetap terikat kontrak selama empat hingga lima tahun ke depan.
- Getty Images
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Man City?
Manchester City memperkirakan sisa jendela transfer musim panas ini akan berlangsung sangat sibuk terkait transfer dan penyesuaian skuad. Tim ini akan segera memulai tur pramusim yang telah dijadwalkan ke Hong Kong dan Korea Selatan, sementara Maresca terus menerapkan visi taktisnya. Para penggemar dapat mengantisipasi serangkaian aktivitas selanjutnya seiring klub menyelesaikan persiapan mereka untuk musim Liga Premier yang menantang.
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