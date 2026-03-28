Man City 'menunjukkan dominasinya' setelah menghancurkan Man Utd, sementara Vivianne Miedema dkk semakin mendekati gelar juara WSL
Tim tuan rumah tampil dominan dalam laga derby yang memukau
Bintang asal Belanda, Miedema, mencetak dua gol di babak pertama untuk membungkam penonton tuan rumah dan membawa City menguasai jalannya pertandingan sepenuhnya. Pelatih Andree Jeglertz tentu saja merasa sangat senang dengan penampilan tersebut, sambil mencatat bahwa timnya menjalankan strategi permainan dengan "keyakinan dan semangat yang tinggi" meski dalam kondisi cuaca yang menantang.
Jeglertz memuji penampilan 'luar biasa' di babak pertama
"Cuaca memang tidak mendukung," canda Jeglertz saat memulai konferensi pers pasca-pertandingan di tempat yang terlindung dari angin dan hujan. Namun, penampilan di lapangan sama sekali bukanlah lelucon. Pelatih City itu menggambarkan 45 menit pertama sebagai "salah satu yang terbaik" yang pernah ia saksikan dari timnya. Timnya menguasai setiap aspek permainan, membuat United hanya bisa mengejar bayangan di hadapan para pendukungnya sendiri.
"Tentu saja, saya menikmati itu," tambah Jeglertz. "Itu tidak santai, karena tidak pernah santai bagi seorang pelatih, tapi saya merasa kami mengendalikan pertandingan. Para pemain menikmati mencari solusi untuk banyak hal. Mereka menciptakan peluang. Itu adalah pertandingan yang fantastis. Sangat menakjubkan untuk ditonton dan menjadi bagian darinya."
Penguasaan ini telah menjadi ciri khas musim City, yang membuat mereka meraih 13 kemenangan beruntun antara September dan Februari.
Pernyataan niat dalam perebutan gelar juara
City telah membuktikan diri sebagai tim terbaik di negeri ini musim ini, berkat kedalaman skuad dan tidak adanya gangguan dari kompetisi Eropa. Dengan pemain seperti Alex Greenwood yang memimpin barisan pertahanan dan Yui Hasegawa yang mengendalikan permainan di lini tengah, jarak antara kedua rival asal Manchester itu tampak semakin lebar. Jeglertz yakin cara mereka meraih kemenangan ini mengirimkan pesan yang jelas kepada seluruh tim di liga.
"Saya benar-benar percaya pada para pemain saya, siapa pun lawan yang kami hadapi. Jika kami bermain dengan kepercayaan diri ini, maka banyak tim akan kesulitan melawan kami," jelas sang manajer. "Banyak hal masih bisa terjadi dalam tiga pertandingan tersisa dan kami harus terus tampil bagus, tapi saya rasa tekanan itu tidak terlalu berat karena kami sangat terbuka soal itu. Para pemain sudah sangat baik dalam mengatasinya. Memenangkan pertandingan adalah satu hal, tetapi memenangkan pertandingan dengan cara kami menang – dengan memberikan pernyataan – tentu saja, itu membawa kepercayaan diri."
Menghadapi tekanan di tahap akhir
Setelah nyaris gagal meraih gelar juara karena selisih gol pada musim 2023-24, City tampaknya telah belajar dari kegagalan-kegagalan di masa lalu. Alih-alih tertekan di bawah sorotan, tekanan tersebut justru tampaknya telah memotivasi skuad. Jeglertz mengakui bahwa meskipun para pelatih berusaha menjaga agar suasana tetap tenang, keyakinan internal di dalam kelompok pemainlah yang membedakan mereka dari para pesaing.
"Mereka sangat percaya pada apa yang kami lakukan dan kemampuan setiap rekan setim, sehingga hal itu memberi mereka keyakinan dalam pertandingan bahwa kami akan menemukan cara untuk menang," kata Jeglertz. "Kami sering membicarakan seberapa baik kami sebagai pelatih, tetapi kami telah menunjukkan bahwa ketika kami berada di level tertinggi, sedikit tim yang berada di level yang sama. Kami semua merasakan sedikit tekanan pada tim. Kami sudah membicarakannya dan itu wajar. Tapi kami masih bisa melakukan hal-hal yang kami kuasai, dan jika Anda bisa mengatasinya, serta merasa memiliki pemain hebat di sekitar Anda, itu lebih mudah dihadapi. Itulah yang selalu kami lakukan. Tentu saja, mampu mengatasinya berarti sesuatu. Tetap tampil baik menunjukkan sesuatu tentang tim ini."