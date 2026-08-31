Manchester City secara resmi mengumumkan perekrutan Allan, yang semakin memperkuat opsi serangan Enzo Maresca. Klub tidak mengungkapkan nilai transfer sang pemain, tetapi dilaporkan winger yang belum memiliki caps itu datang dalam kesepakatan senilai £32 juta sebagai nilai awal, dengan potensi tambahan £2 juta dalam bentuk bonus terkait performa. Pemain berusia 22 tahun itu menandatangani kontrak lima tahun di Stadion Etihad, yang mengikatnya dengan klub hingga musim panas 2031, dan menjadi tambahan nama besar terbaru dalam apa yang telah menjadi musim panas yang transformatif bagi juara Inggris itu.

Berbicara soal kepindahan tersebut, pemain muda Brasil itu tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya usai bergabung dengan Manchester City. "Ini adalah momen yang terasa tidak nyata bagi saya," kata Allan kepada media resmi klub. "Manchester City, dengan semua yang telah mereka menangkan selama 15 tahun terakhir, adalah salah satu klub paling menarik di dunia bagi para pemain. Bisa duduk di sini hari ini dan mengatakan saya telah bergabung dengan mereka adalah momen paling membanggakan dalam hidup saya. Saya mencintai Palmeiras dan akan selalu begitu, tetapi keputusan untuk datang ke City adalah keputusan yang mudah. Saya ingin menjadi pesepakbola terbaik yang saya bisa, dan pembicaraan yang saya lakukan dengan orang-orang di City sejauh ini telah meyakinkan saya bahwa tidak ada tempat yang lebih baik bagi saya untuk mewujudkan ambisi saya."







