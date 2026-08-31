Getty Images Sport
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Man City mengumumkan perekrutan sensasi asal Brasil Allan Elias dari Palmeiras senilai £32 juta
City amankan masa depan jangka panjang untuk talenta Brasil
Manchester City secara resmi mengumumkan perekrutan Allan, yang semakin memperkuat opsi serangan Enzo Maresca. Klub tidak mengungkapkan nilai transfer sang pemain, tetapi dilaporkan winger yang belum memiliki caps itu datang dalam kesepakatan senilai £32 juta sebagai nilai awal, dengan potensi tambahan £2 juta dalam bentuk bonus terkait performa. Pemain berusia 22 tahun itu menandatangani kontrak lima tahun di Stadion Etihad, yang mengikatnya dengan klub hingga musim panas 2031, dan menjadi tambahan nama besar terbaru dalam apa yang telah menjadi musim panas yang transformatif bagi juara Inggris itu.
Berbicara soal kepindahan tersebut, pemain muda Brasil itu tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya usai bergabung dengan Manchester City. "Ini adalah momen yang terasa tidak nyata bagi saya," kata Allan kepada media resmi klub. "Manchester City, dengan semua yang telah mereka menangkan selama 15 tahun terakhir, adalah salah satu klub paling menarik di dunia bagi para pemain. Bisa duduk di sini hari ini dan mengatakan saya telah bergabung dengan mereka adalah momen paling membanggakan dalam hidup saya. Saya mencintai Palmeiras dan akan selalu begitu, tetapi keputusan untuk datang ke City adalah keputusan yang mudah. Saya ingin menjadi pesepakbola terbaik yang saya bisa, dan pembicaraan yang saya lakukan dengan orang-orang di City sejauh ini telah meyakinkan saya bahwa tidak ada tempat yang lebih baik bagi saya untuk mewujudkan ambisi saya."
- Getty Images Sport
Perjalanan dari Florianopolis ke Manchester
Berasal dari kota pesisir Florianopolis, pemain yang memiliki nama lengkap Pablo Allan Andrade Elias memulai perjalanannya di futsal sebelum bergabung dengan Figueirense pada usia 14 tahun. Bakatnya kemudian menarik perhatian Palmeiras, tempat ia dipercaya mengenakan nomor punggung 10 yang prestisius untuk tim akademi. Perkembangannya melesat cepat, dengan kontribusi 17 gol untuk tim U-20 sebelum menorehkan jejak di level profesional.
Merefleksikan ambisinya di Inggris, Allan antusias untuk segera memulai bersama rekan-rekan setim barunya dan membuktikan kemampuannya kepada staf pelatih. "Saya ingin berjanji kepada para penggemar Manchester City bahwa saya akan memberikan segalanya untuk memaksimalkan kesempatan ini. Sekarang kerja keras dimulai. Saya akan memberikan 100% dalam latihan dan menunjukkan sebaik mungkin kepada manajer bahwa saya layak bermain. Niat saya adalah membantu City terus memenangkan trofi. Jika saya bisa melakukan itu, itu akan menjadi mimpi yang jadi kenyataan," kata Allan.
Bagian dari revolusi Maresca
Perekrutan Allan merupakan bagian dari restrukturisasi skuad yang lebih luas di bawah manajer baru Enzo Maresca. Pemain asal Brasil itu mengikuti jejak rekrutan baru seperti Elliot Anderson, Jeremy Monga, Geronimo Rulli, dan Ayyoub Bouaddi saat klub menyegarkan kelompok tim utama.
Direktur Sepakbola Hugo Viana menyoroti potensi sang pemain dengan mengatakan: "Allan adalah pemain yang sangat menarik, dan kami pikir dia akan menjadi tambahan besar bagi skuad. Sepanjang karier singkatnya sejauh ini, dia telah menunjukkan bahwa dia akan berjuang untuk menjadi versi terbaik dari dirinya. Datang ke Manchester dan menerima tantangan menjadi pemain City adalah contoh lain dari hal itu."
"Kami memantau perkembangannya di Brasil dan melihat seorang pemain yang berkembang dalam momen-momen besar serta bekerja keras untuk tim dengan sikap yang luar biasa. Semua orang sangat senang dia bergabung dengan kami dan kami menantikan untuk melihatnya berkembang bersama City."
- Getty Images Sport
Fleksibilitas taktis dan dampak statistik
Allan datang dengan reputasi yang terus berkembang sebagai salah satu penyerang paling serbabisa di Campeonato Brasileiro. Meski posisi utamanya adalah sayap kanan, ia telah menunjukkan kecerdasan taktis untuk bermain di tengah sebagai penyerang kedua atau bahkan turun lebih dalam ke lini tengah dan peran bek sayap saat dibutuhkan. Selama waktunya di Palmeiras, Allan terbukti menjadi sumber yang andal untuk gol dan kreativitas. Sepanjang musim 2024-25, ia mencatatkan 54 penampilan, menyumbang delapan assist dan mencetak tiga gol. Ia meningkatkan ketajamannya pada tahun berikutnya, dengan mencetak enam gol dalam 42 pertandingan.
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