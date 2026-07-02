Man City mengonfirmasi kesepakatan Elliot Anderson dengan Nottingham Forest, saat gelandang tersebut bersiap menyelesaikan transfer bernilai besar setelah Piala Dunia

Anderson saat ini sedang bertugas bersama timnas Inggris untuk berlaga di Piala Dunia, namun kendala logistik terkait transfer tersebut tidak menghambat prosesnya. Kedua klub telah mengonfirmasi bahwa Anderson telah menyelesaikan pemeriksaan medis di Kansas saat bergabung dengan skuad Three Lions.

Meskipun pemeriksaan medis kini telah selesai, penyelesaian akhir proses transfer ini akan ditunda hingga turnamen berakhir. Formalitas transfer akan diselesaikan setelah ia kembali ke Inggris. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun semua hambatan utama telah teratasi, pengumuman resmi pemakaian seragam City harus ditunda hingga jadwal musim panas sang pemain memungkinkan untuk melakukan perjalanan ke wilayah Northwest.







