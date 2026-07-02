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Man City mengonfirmasi kesepakatan Elliot Anderson dengan Nottingham Forest, saat gelandang tersebut bersiap menyelesaikan transfer bernilai besar setelah Piala Dunia
Anderson menjalani pemeriksaan medis City di AS
Anderson saat ini sedang bertugas bersama timnas Inggris untuk berlaga di Piala Dunia, namun kendala logistik terkait transfer tersebut tidak menghambat prosesnya. Kedua klub telah mengonfirmasi bahwa Anderson telah menyelesaikan pemeriksaan medis di Kansas saat bergabung dengan skuad Three Lions.
Meskipun pemeriksaan medis kini telah selesai, penyelesaian akhir proses transfer ini akan ditunda hingga turnamen berakhir. Formalitas transfer akan diselesaikan setelah ia kembali ke Inggris. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun semua hambatan utama telah teratasi, pengumuman resmi pemakaian seragam City harus ditunda hingga jadwal musim panas sang pemain memungkinkan untuk melakukan perjalanan ke wilayah Northwest.
Memperkuat lini tengah Maresca
Langkah Manchester City untuk mendatangkan Anderson menandakan niat mereka untuk mempertahankan skuad yang dominan di bawah bimbingan staf kepelatihan, termasuk Enzo Maresca yang baru saja ditunjuk. Klub tersebut menyatakan dukungan mereka terhadap upaya sang pemain saat ini, dengan mengatakan: "Sementara itu, seluruh jajaran Manchester City mendoakan yang terbaik bagi Elliot dan timnas Inggris dalam perjalanan mereka di Piala Dunia, dan kami menantikan kedatangannya di Manchester pada waktunya."
Pemain berusia 23 tahun ini telah menikmati karier yang meroket, membuktikan dirinya sebagai salah satu gelandang muda paling dinamis di kasta tertinggi sepak bola Inggris. Kedatangannya di Etihad akan menambah kedalaman dan energi pada lini tengah yang sudah diisi oleh beberapa talenta terbaik dunia.
Kenaikan yang memecahkan rekor dan dampak Piala Dunia
Kesediaan City untuk membayar biaya transfer yang dilaporkan mencapai £116 juta menyoroti evolusi pesat Anderson menjadi talenta kelas atas. Setelah mencatatkan 55 penampilan tanpa gol pada masa-masa awalnya di Newcastle United, gelandang ini benar-benar menemukan ritmenya di Nottingham Forest, membuktikan dirinya sebagai aset vital, dan mencetak enam gol dalam 92 pertandingan. Konsistensi di level domestik itu telah berlanjut dengan mulus ke panggung terbesar musim panas ini. Anderson telah menjadi kekuatan yang tak tergantikan bagi Inggris, tampil sebagai starter di setiap pertandingan Piala Dunia hingga saat ini, termasuk berperan krusial dalam kemenangan 2-1 yang diraih dengan susah payah atas DR Kongo di babak 32 besar.
- Getty Images Sport
Era baru di Etihad dan apa yang menanti di depan
Ke depan, fokus utama Anderson tetap sepenuhnya tertuju pada prestasi internasional saat Three Lions bersiap menghadapi laga babak 16 besar yang sangat dinantikan melawan Meksiko. Begitu tugasnya di turnamen ini usai, kontrak menggiurkan berdurasi lima tahun—yang kabarnya bernilai hingga £300.000 per minggu—menantinya di Manchester. Ia bergabung di saat yang krusial bagi City, dengan tugas menyuntikkan energi dan kreativitas baru untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh kepergian Bernardo Silva ke Real Madrid. Saat klub bersiap memasuki babak baru dan era pasca-Pep Guardiola, mengandalkan salah satu pemain Inggris termahal dalam sejarah untuk menjadi tumpuan lini tengah merupakan pernyataan niat yang tegas.