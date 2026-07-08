Man City mengonfirmasi kembalinya mantan penjaga gawang tersebut sebagai bagian dari staf pelatih Enzo Maresca

Caballero kembali ke City, setelah klub Liga Premier tersebut mengonfirmasi bahwa pemain asal Argentina itu telah bergabung dengan staf kepelatihan tim utama asuhan Maresca. Caballero bukanlah sosok asing bagi para pendukung setia City, mengingat ia pernah membela klub tersebut antara tahun 2014 hingga 2017, tampil dalam 48 pertandingan, dan menjadi pahlawan dalam adu penalti final Piala Liga musim 2015-16 melawan Liverpool.

Mantan penjaga gawang ini dan Maresca telah menjalin hubungan profesional yang lama, setelah sebelumnya bermain bersama di Malaga di bawah asuhan mantan manajer City, Manuel Pellegrini. Caballero kini beralih ke peran barunya sebagai pelatih bersama sosok lain yang juga kembali, yaitu Danny Walker, yang sebelumnya bekerja di Akademi City sebelum mengikuti Maresca ke Leicester City dan Chelsea.