Getty Images Sport
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Man City mengonfirmasi kembalinya mantan penjaga gawang tersebut sebagai bagian dari staf pelatih Enzo Maresca
Caballero kembali ke Etihad
Caballero kembali ke City, setelah klub Liga Premier tersebut mengonfirmasi bahwa pemain asal Argentina itu telah bergabung dengan staf kepelatihan tim utama asuhan Maresca. Caballero bukanlah sosok asing bagi para pendukung setia City, mengingat ia pernah membela klub tersebut antara tahun 2014 hingga 2017, tampil dalam 48 pertandingan, dan menjadi pahlawan dalam adu penalti final Piala Liga musim 2015-16 melawan Liverpool.
Mantan penjaga gawang ini dan Maresca telah menjalin hubungan profesional yang lama, setelah sebelumnya bermain bersama di Malaga di bawah asuhan mantan manajer City, Manuel Pellegrini. Caballero kini beralih ke peran barunya sebagai pelatih bersama sosok lain yang juga kembali, yaitu Danny Walker, yang sebelumnya bekerja di Akademi City sebelum mengikuti Maresca ke Leicester City dan Chelsea.
- Getty Images Sport
Vitiello ditunjuk sebagai asisten manajer
Yang memimpin para pendatang baru ini adalah Roberto Vitiello, yang telah secara resmi ditunjuk sebagai asisten manajer Maresca. Pria asal Italia berusia 43 tahun ini memiliki karier bermain yang panjang di negaranya, pernah membela klub-klub seperti Parma, Vicenza, dan Palermo, tempat ia pertama kali bertemu Maresca sebagai rekan setim.
Sejak saat itu, Vitiello telah menjadi tangan kanan yang dipercaya oleh manajer baru City tersebut. Setelah memulai karier kepelatihannya di Fiorentina, ia bekerja bersama Maresca selama masa tugas mereka di Parma, Leicester, dan Chelsea, memastikan transisi yang mulus saat mereka bersama-sama memimpin tim di Etihad Stadium menyusul penunjukan Maresca dengan kontrak berdurasi tiga tahun.
Seluruh staf pendukung telah dikonfirmasi
Selain kembalinya Caballero yang menjadi sorotan utama, City telah merombak struktur pendukungnya melalui beberapa penunjukan kunci. Michele De Bernardin telah direkrut sebagai Kepala Pelatih Kiper yang baru, sementara Marcos Alvarez mengambil alih tanggung jawab sebagai pelatih kebugaran tim utama untuk memastikan skuad tetap dalam kondisi prima.
Denis Silva bergabung sebagai pelatih tim utama, sedangkan Javier Molina ditunjuk sebagai analis taktik baru. Kelompok ini membentuk unit khusus yang sebelumnya telah bekerja sama secara intensif dengan Maresca, yang dirancang untuk menerapkan filosofi taktik spesifik sang manajer dengan cepat dan efektif.
- Getty Images Sport
Kelangsungan dalam jajaran pelatih
Meskipun Maresca telah mendatangkan gelombang talenta baru, akan tetap ada unsur-unsur kesinambungan dalam jajaran staf pelatih. Klub mengonfirmasi bahwa pelatih situasi bola mati James French dan pelatih kiper Richard Wright akan tetap menjabat di posisi masing-masing, setelah menjalankan peran tersebut sepanjang musim 2025-26.
Maresca menghadapi tantangan besar saat ia menggantikan Pep Guardiola, yang menghabiskan satu dekade gemilang di klub ini dengan meraih setiap trofi yang mungkin diraih, terutama enam gelar Liga Premier dan satu gelar Liga Champions. Selain itu, Maresca dihadapkan pada misi yang berat: mengembalikan trofi Liga Premier ke lemari piala klub setelah trofi tersebut tak kunjung diraih selama dua musim terakhir.
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