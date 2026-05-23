Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Man City mengincar transfer sensasional untuk bintang Chelsea, sementara pembicaraan di belakang layar sudah berlangsung untuk mendatangkan target utama Enzo Maresca
Maresca berencana untuk kembali bekerja sama dengan bintang Argentina
Seiring era pasca-Guardiola mulai terbentuk di Etihad Stadium, City telah menargetkan Fernandez sebagai prioritas utama mereka dalam bursa transfer. Menurut Sky Germany, langkah ini sangat didorong oleh Maresca, yang akan menggantikan Guardiola dengan kontrak tiga tahun pada musim panas ini.
Pelatih asal Italia ini menjalin ikatan yang erat dengan pemenang Piala Dunia tersebut selama masa jabatannya selama 18 bulan di Stamford Bridge dan meyakini bahwa Fernandez adalah profil ideal untuk memimpin lini tengahnya. Laporan tersebut menyebutkan bahwa City tidak membuang waktu untuk mengambil langkah, dengan pembicaraan awal telah berlangsung di belakang layar untuk mengkaji kelayakan transfer tersebut.
- Getty Images Sport
Rasa frustrasi Fernandez yang semakin meningkat di Chelsea
Masa depan jangka panjang Fernandez di London Barat belakangan ini menjadi bahan spekulasi yang gencar. Gelandang tersebut sebelumnya telah mengungkapkan ketidakpuasannya setelah klub tersingkir dari Liga Champions, dan hubungannya dengan petinggi klub semakin tegang setelah ia dijatuhi sanksi skorsing internal selama dua pertandingan karena memberikan komentar publik mengenai kemungkinan kepindahannya ke Real Madrid selama jeda internasional.
Pemain asal Argentina ini sebelumnya telah secara terbuka mengungkapkan kekagumannya terhadap Maresca, bahkan mempertanyakan keputusan dewan direksi Chelsea untuk memecat sang pelatih di tengah musim. Fernandez berkata: "Saya juga tidak memahaminya. Terkadang ada hal-hal yang tidak kami pahami sebagai pemain, bagaimana dan dengan cara apa mereka mencoba mengelola segala sesuatunya. Jelas, kepergiannya sangat menyakitkan bagi kami karena kami memiliki identitas. Dia memberi kami arahan, meskipun, seperti biasa dalam sepak bola, terkadang hal itu baik dan buruk. Namun, dia selalu memiliki identitas yang sangat jelas dalam hal latihan dan pertandingan, dan jelas kepergiannya sangat menyakitkan bagi kami, terutama di tengah musim, yang membuat segalanya terhenti."
Perubahan strategi di Etihad
City dilaporkan sedang mencari pemain andalan untuk mengawali era kepelatihan Maresca, dan kemampuan Fernandez dalam mengendalikan tempo pertandingan dari lini tengah dianggap sangat cocok dengan arah taktis baru tim. Setelah bergabung dengan Chelsea dengan biaya transfer sebesar £106,8 juta—yang saat itu menjadi rekor transfer di Inggris—Fernandez kesulitan menunjukkan performa yang konsisten di tengah rotasi pemain yang sering dilakukan The Blues.
Dengan Chelsea yang gagal lolos ke Liga Champions musim depan, prospek bergabung dengan tim juara abadi di Manchester mungkin terlalu menggoda untuk ditolak. The Blues akan bertandang ke Sunderland pada hari terakhir musim ini, Minggu ini, dengan mengetahui bahwa mereka tidak bisa finis lebih tinggi dari peringkat ketujuh di klasemen Liga Premier, sebuah faktor yang semakin menambah ketidakpastian seputar aset-aset bintang mereka.
- Getty Images Sport
Menyusun daftar calon terpilih untuk musim panas
Meskipun Fernandez menjadi nama paling menonjol dalam daftar tersebut, tim perekrutan City sedang sibuk di berbagai lini. Mereka juga dikabarkan sedang memantau Elliot Anderson dari Nottingham Forest dan Tino Livramento dari Newcastle dalam upaya memperkuat lini pertahanan dan lini tengah. Pengetahuan mendalam Maresca tentang skuad Chelsea berpotensi memicu minat lebih lanjut terhadap para bintang Stamford Bridge.
Chelsea diperkirakan akan meminta biaya transfer yang mendekati apa yang mereka bayarkan kepada Benfica pada 2023, menjadikan potensi kesepakatan ini sebagai salah satu dari banyak negosiasi rumit musim panas ini. Namun, dengan Maresca yang gencar mengejar transfer impiannya, jajaran petinggi City tampaknya siap mendukung manajer baru yang dikabarkan itu sepenuhnya, saat mereka berupaya merebut kembali gelar juara dari Arsenal musim depan.