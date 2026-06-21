Manchester City tidak main-main di bursa transfer saat mereka berupaya memperbarui skuad yang telah mengalami perubahan signifikan pasca kepergian Pep Guardiola. Menurut Manchester Evening News, The Blues telah mengidentifikasi Anderson dan Tonali sebagai target utama mereka untuk memperkuat lini tengah, dan klub memandang keduanya sebagai tambahan yang saling melengkapi, bukan sebagai alternatif satu sama lain.

Meskipun mendatangkan kedua pemain tersebut akan menjadi pernyataan niat yang sangat kuat, hal itu tentu saja tidak akan murah. Laporan tersebut menyebutkan bahwa mendatangkan keduanya ke Etihad kemungkinan akan menelan biaya lebih dari £200 juta. Dengan Kevin De Bruyne dan Ilkay Gundogan yang telah hengkang musim panas lalu, Bernardo Silva yang secara resmi pindah ke Real Madrid, serta ketidakpastian yang masih menyelimuti Tijjani Reijnders dan Nico Gonzalez, City siap mengerahkan kekuatan finansial mereka untuk memastikan transisi ini berjalan mulus.