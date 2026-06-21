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Man City mengincar Elliot Anderson DAN Sandro Tonali! The Blues siap menggelontorkan dana ‘lebih dari £200 juta’ dalam upaya merekrut pemain dari Nottingham Forest dan Newcastle
Klub tersebut mengincar duo gelandang sensasional senilai £200 juta
Manchester City tidak main-main di bursa transfer saat mereka berupaya memperbarui skuad yang telah mengalami perubahan signifikan pasca kepergian Pep Guardiola. Menurut Manchester Evening News, The Blues telah mengidentifikasi Anderson dan Tonali sebagai target utama mereka untuk memperkuat lini tengah, dan klub memandang keduanya sebagai tambahan yang saling melengkapi, bukan sebagai alternatif satu sama lain.
Meskipun mendatangkan kedua pemain tersebut akan menjadi pernyataan niat yang sangat kuat, hal itu tentu saja tidak akan murah. Laporan tersebut menyebutkan bahwa mendatangkan keduanya ke Etihad kemungkinan akan menelan biaya lebih dari £200 juta. Dengan Kevin De Bruyne dan Ilkay Gundogan yang telah hengkang musim panas lalu, Bernardo Silva yang secara resmi pindah ke Real Madrid, serta ketidakpastian yang masih menyelimuti Tijjani Reijnders dan Nico Gonzalez, City siap mengerahkan kekuatan finansial mereka untuk memastikan transisi ini berjalan mulus.
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Forest masih menanti tawaran rekor dari Inggris
Upaya mendatangkan Anderson telah menemui beberapa hambatan, dengan Forest terbukti sebagai pihak yang sulit diajak bernegosiasi. City telah melihat tawaran terjamin sebesar £106 juta untuk bintang gelandang tersebut ditolak, karena Tricky Trees dilaporkan bersikeras meminta biaya transfer yang melebihi £125 juta yang dibayarkan Liverpool untuk Alexander Isak, dengan tujuan memecahkan rekor transfer Inggris.
Terlepas dari penilaian yang sangat tinggi tersebut, masih ada keyakinan kuat di dalam Etihad bahwa kesepakatan untuk pemain berusia 23 tahun itu dapat tercapai. Popularitas Anderson telah meroket sejak kepindahannya ke City Ground, dan pejabat City saat ini sedang mempertimbangkan apakah akan mengajukan tawaran ketiga yang memenuhi tuntutan Forest yang sangat tinggi atau menunggu waktu yang tepat dalam proses negosiasi.
Persaingan dengan Spurs untuk Mendapatkan Tonali
Sementara saga Anderson masih berlanjut, City juga sedang gencar mengupayakan kesepakatan untuk Tonali. Namun, The Cityzens menghadapi persaingan ketat dari Tottenham, yang telah melakukan pembicaraan produktif dengan perwakilan sang gelandang. Spurs dilaporkan bertekad menjadikan Tonali sebagai rekrutan andalan mereka musim panas ini di bawah asuhan Roberto De Zerbi, namun masuknya City ke dalam persaingan ini telah memperumit situasi. Setiap upaya untuk mendatangkan mantan pemain AC Milan tersebut akan membutuhkan paket finansial yang signifikan, namun The Blues tidak gentar karena mereka ingin memastikan lini tengah mereka tetap tangguh di masa depan menjelang kemungkinan hengkangnya Rodri, yang akan memasuki tahun terakhir kontraknya.
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Penantian terhadap Maresca masih berlanjut
Di luar upaya perekrutan pemain, para penggemar City masih menanti pengumuman resmi penunjukan Enzo Maresca sebagai pelatih kepala baru klub. Menurut laporan Manchester Evening News yang sama, pembicaraan antara City dan Chelsea memakan waktu jauh lebih lama dari yang diperkirakan, sehingga menyebabkan sedikit penundaan dalam serah terima jabatan secara resmi. Meskipun harus menunggu, tidak ada indikasi bahwa penunjukan ini terancam gagal.
Pihak klub tetap optimis bahwa pengumuman resmi akan dilakukan dalam satu atau dua minggu ke depan. Petinggi City bertekad untuk menghindari penurunan performa drastis seperti yang dialami Manchester United saat Sir Alex Ferguson pensiun, dan mereka yakin Maresca adalah orang yang tepat untuk memimpin upaya merebut kembali gelar Liga Premier dari Arsenal musim depan.