Man City mengincar Eli Junior Kroupi! Pep Guardiola 'sangat mengagumi' striker remaja tersebut sementara Bournemouth menetapkan harga jualnya
Guardiola mengincar bakat muda asal Prancis
Mesin perekrutan Man City sudah mulai berputar menjelang bursa transfer musim panas, dan Kroupi muncul sebagai target prioritas utama. Menurut jurnalis Sky Sports, Sacha Tavolieri, Guardiola adalah "penggemar berat" striker berusia 19 tahun ini, yang kemampuan teknis dan keserbagunaannya dianggap sangat cocok dengan sistem permainan Etihad. Karier Kroupi bisa dibilang melesat pesat. Setelah tampil mengesankan bersama FC Lorient, ia pindah ke Vitality Stadium dan langsung terlihat nyaman di liga paling menuntut di dunia. Kemampuannya untuk beroperasi di seluruh lini depan dan penyelesaian akhir yang klinis saat mengenakan seragam Bournemouth telah menjadikannya salah satu remaja yang paling banyak dibicarakan di sepak bola Eropa.
Bournemouth meminta biaya transfer yang tinggi
Namun, Bournemouth tidak terburu-buru untuk melepas aset andalan mereka. The Cherries meminta biaya transfer sekitar €80 juta agar bersedia mempertimbangkan penjualan tersebut. Penilaian yang tinggi ini mencerminkan potensi jangka panjang Kroupi sekaligus perannya yang krusial bagi tim saat ini. City sangat menyadari bahwa mereka harus membayar harga yang lebih tinggi untuk seorang pemain yang terikat kontrak dengan klub sesama Liga Premier. Namun, dengan beberapa klub besar Eropa juga memantau situasi ini, klub asal Manchester tersebut mungkin merasa terpaksa untuk bertindak cepat guna menghindari perang penawaran untuk bintang muda tersebut.
Kroupi menetapkan target yang ambisius
Pemain itu sendiri tidak pernah menyembunyikan keinginannya untuk mencapai puncak kariernya. Dalam wawancara dengan Téléfoot awal tahun ini, Kroupi memaparkan mentalitas elitnya serta tujuan karier jangka panjangnya, sambil mengungkapkan bahwa ia tidak lagi memandang ambisi besarnya sebagai sekadar angan-angan belaka.
“Saya pernah bermimpi memenangkan Ballon d’Or, bermain untuk klub-klub terbesar di dunia, tapi itu bukan lagi sekadar mimpi, melainkan tujuan karena saya tahu bahwa saya bisa mewujudkannya. Sekarang saya sedang berjuang untuk mencapai tempat yang saya inginkan,” kata Kroupi.
Persaingan perebutan pemain semakin memanas dengan rival-rival di Liga Premier
City tidak akan bisa dengan mudah mendapatkan pemain remaja tersebut, karena beberapa klub besar lainnya juga terus memantau Kroupi. Rival sekota mereka juga ikut dalam perburuan ini, dengan Manchester United yang terus memantau situasi sambil berusaha mengatasi masalah mereka sendiri di lini serang. Perebutan Kroupi dengan cepat menjadi salah satu kisah paling dinanti di musim panas ini. Chelsea dan Liverpool juga disebut-sebut sebagai tujuan potensial bagi pemain berusia 19 tahun itu, yang berarti persaingan penawaran mungkin akan segera terjadi.