Man City menggagalkan upaya Arsenal untuk merekrut Jeremy Monga, sementara Enzo Maresca berupaya untuk kembali bersatu dengan bintang muda Leicester

Monga melakukan debutnya di Liga Premier pada usia 15 tahun dan 271 hari saat menghadapi Newcastle pada April 2025, menjadikannya pemain termuda ketiga dalam sejarah Liga Premier, hanya kalah dari duo Arsenal, Max Dowman dan Ethan Nwaneri. Ia kemudian tampil tujuh kali sebagai pemain pengganti saat Leicester terdegradasi dari kasta tertinggi pada akhir musim tersebut.

Hanya beberapa bulan kemudian, Monga menambah satu rekor lagi ke dalam namanya, menjadi pencetak gol termuda dalam sejarah Championship saat ia mencetak gol dalam kekalahan 2-1 di kandang Preston North End pada Agustus 2025, pada usia 16 tahun dan 37 hari. Gol tersebut membuatnya melampaui rekor yang sebelumnya dipegang oleh Jude Bellingham, yang mencetak gol untuk Birmingham City pada 2019 saat berusia 16 tahun dan 63 hari.