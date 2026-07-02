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Man City menggagalkan upaya Arsenal untuk merekrut Jeremy Monga, sementara Enzo Maresca berupaya untuk kembali bersatu dengan bintang muda Leicester
City ikut bersaing untuk mendapatkan Monga
Manchester City kini muncul sebagai pesaing serius untuk merekrut bintang muda Leicester City, Monga, yang berpotensi menggagalkan minat Arsenal yang telah lama mereka tunjukkan terhadap pemain tersebut. Meskipun The Gunners masih berada di posisi terdepan dalam negosiasi, City kini berusaha merebut pemain berbakat berusia 16 tahun itu dari bawah hidung rival mereka.
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Faktor Maresca dalam perlombaan
Salah satu pendorong di balik langkah mendadak City adalah pengaruh manajer Maresca. Pelatih asal Italia ini secara pribadi mendorong terwujudnya reuni tersebut, mengingat ia pernah bekerja sama dengan Monga selama masa jabatannya di Leicester City sepanjang musim 2023-24. Kesempatan ini memungkinkan Maresca dan jajaran petinggi City untuk menempatkan diri sebagai alternatif yang layak bagi Arsenal dalam perburuan pemain sayap yang sangat diincar tersebut.
Prestasi luar biasa yang memecahkan rekor di Leicester
Monga melakukan debutnya di Liga Premier pada usia 15 tahun dan 271 hari saat menghadapi Newcastle pada April 2025, menjadikannya pemain termuda ketiga dalam sejarah Liga Premier, hanya kalah dari duo Arsenal, Max Dowman dan Ethan Nwaneri. Ia kemudian tampil tujuh kali sebagai pemain pengganti saat Leicester terdegradasi dari kasta tertinggi pada akhir musim tersebut.
Hanya beberapa bulan kemudian, Monga menambah satu rekor lagi ke dalam namanya, menjadi pencetak gol termuda dalam sejarah Championship saat ia mencetak gol dalam kekalahan 2-1 di kandang Preston North End pada Agustus 2025, pada usia 16 tahun dan 37 hari. Gol tersebut membuatnya melampaui rekor yang sebelumnya dipegang oleh Jude Bellingham, yang mencetak gol untuk Birmingham City pada 2019 saat berusia 16 tahun dan 63 hari.
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Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Secara historis, Leicester memiliki rekam jejak yang kuat dalam mempertahankan talenta akademi mereka, namun beberapa tahun terakhir menunjukkan cerita yang berbeda, dengan pemain-pemain berbakat seperti Tyrese Noubissie dan Trey Nyoni hengkang ke Man City dan Liverpool, masing-masing.
Kehilangan Monga – yang bisa dibilang sebagai aset muda paling cemerlang klub – akan menjadi pukulan signifikan lainnya, sehingga negosiasi biaya transfer dengan klub mana pun yang memenangkan persaingan ini menjadi semakin krusial bagi Leicester saat mereka berupaya membangun kembali tim setelah dua kali berturut-turut terdegradasi.