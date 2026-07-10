Man City mendatangkan kembali mantan bintang akademi mereka dengan nilai transfer £10 juta dan langsung meminjamkannya ke klub lain

Kembalinya ke lingkungan yang sudah dikenalnya telah membuat Charles merasa sangat bangga, terutama karena ia memahami secara langsung betapa besar komitmen City dalam membina talenta muda. Kiper tersebut meyakini bahwa pindah sementara ke London Barat merupakan langkah yang tepat untuk kemajuan kariernya di level kompetitif.

Charles mengatakan kepada media klub: "Kembali ke Manchester City adalah momen yang sangat istimewa dan membanggakan, baik bagi saya maupun keluarga saya. Saya tahu betul betapa istimewanya City sebagai klub dan saya sangat bersemangat menatap masa depan. City sangat serius dalam mengembangkan pemain muda, jadi saya yakin bahwa peminjaman saya ke QPR hanya akan membantu saya tumbuh dan berkembang sebagai pemain. Sekarang saya akan memberikan segalanya demi musim yang sukses di Championship sebelum, semoga, kembali ke Manchester sebagai kiper yang lebih baik."