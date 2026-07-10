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Oxford United v Sheffield Wednesday - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Diterjemahkan oleh

Man City mendatangkan kembali mantan bintang akademi mereka dengan nilai transfer £10 juta dan langsung meminjamkannya ke klub lain

Transfers
Manchester City
P. Charles
Premier League
Queens Park Rangers
Sheffield Wednesday
Championship

Manchester City telah memastikan kembalinya mantan kiper akademi mereka, Pierce Charles, setelah mencapai kesepakatan senilai £10 juta dengan Sheffield Wednesday. Pemain tim nasional Irlandia Utara tersebut telah menandatangani kontrak jangka panjang di Etihad Stadium, namun ia akan menghabiskan musim mendatang dengan status pinjaman di Championship bersama Queens Park Rangers.

  • City memastikan kembalinya Charles

    City secara resmi telah mendatangkan kembali mantan penjaga gawang akademi mereka, Charles, dari Wednesday melalui kesepakatan senilai hingga £10 juta. Kiper berusia 20 tahun ini, yang awalnya bergabung dengan Wednesday pada 2021 setelah meniti karier di akademi City, telah menandatangani kontrak yang mengikatnya di Etihad Stadium hingga musim panas 2031. Namun, klub raksasa Liga Premier tersebut langsung menyetujui peminjaman selama satu musim ke klub Championship, QPR, untuk lebih mendukung perkembangannya.


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    Kiper itu sangat menantikan kembalinya ke Etihad

    Kembalinya ke lingkungan yang sudah dikenalnya telah membuat Charles merasa sangat bangga, terutama karena ia memahami secara langsung betapa besar komitmen City dalam membina talenta muda. Kiper tersebut meyakini bahwa pindah sementara ke London Barat merupakan langkah yang tepat untuk kemajuan kariernya di level kompetitif.

    Charles mengatakan kepada media klub: "Kembali ke Manchester City adalah momen yang sangat istimewa dan membanggakan, baik bagi saya maupun keluarga saya. Saya tahu betul betapa istimewanya City sebagai klub dan saya sangat bersemangat menatap masa depan. City sangat serius dalam mengembangkan pemain muda, jadi saya yakin bahwa peminjaman saya ke QPR hanya akan membantu saya tumbuh dan berkembang sebagai pemain. Sekarang saya akan memberikan segalanya demi musim yang sukses di Championship sebelum, semoga, kembali ke Manchester sebagai kiper yang lebih baik."

  • Peminjaman pemain untuk kompetisi tingkat atas mendukung pengembangan

    Setelah menyelesaikan proses transfer yang padat, Charles langsung mengalihkan fokusnya untuk merebut posisi kiper utama di skuad asuhan Julien Stephan. Kiper yang telah mencatatkan 21 penampilan bersama Wednesday pada musim lalu ini menekankan betapa pentingnya bermain secara reguler di tim utama pada usianya saat ini.

    Charles menambahkan di situs web resmi QPR: "Beberapa hari terakhir ini cukup sibuk, tetapi akhirnya bisa berada di sini dengan target bermain di level Championship musim ini, itu adalah sesuatu yang sudah lama saya inginkan. Hal ini sesuai dengan tahap karier saya saat ini. Tidak ada yang lebih baik daripada bermain dalam pertandingan, terutama saat Anda masih muda."

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    Ujian perebutan gelar menanti Charles

    Charles kini menghadapi tekanan besar di kasta kedua Inggris untuk membuktikan bahwa ia mampu menjadi penerus jangka panjang di City. QPR akan menjadi wadah yang ideal bagi kiper yang telah mencatatkan 12 penampilan bersama tim senior Irlandia Utara ini, seiring upaya klub tersebut untuk membangun kembali timnya setelah finis di peringkat ke-15 di Championship musim lalu. Dengan jendela transfer musim panas yang masih terbuka, awal musim yang mengesankan akan menjadi hal yang sangat krusial bagi bintang muda ini.