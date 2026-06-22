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Man City mencapai kesepakatan senilai £17 juta dengan Chelsea terkait Enzo Maresca, saat pelatih asal Italia itu bersiap menggantikan Pep Guardiola
Pencarian klub tersebut untuk pelatih baru hampir berakhir
Setelah kepastian kepergian Guardiola, City bergerak cepat untuk mengamankan tanda tangan seorang pelatih yang sudah sangat memahami seluk-beluk klub. Maresca sebelumnya bekerja sebagai asisten Guardiola selama musim bersejarah 2022-23 saat meraih treble, menjadikannya pewaris takhta yang paling tepat.
Meskipun upaya mereka untuk membawanya kembali ke Etihad Stadium terhambat oleh masalah hukum, laporan menyebutkan bahwa proses tersebut kini selangkah lebih dekat untuk diselesaikan.
- Getty Images Sport
Rincian keuangan dari kesepakatan Chelsea
Meskipun Maresca telah mengundurkan diri dari jabatannya di Chelsea pada 1 Januari, ia secara hukum masih terikat dengan klub asal London Barat tersebut berdasarkan ketentuan kontrak yang masih berlaku. Hal ini memaksa dilakukannya negosiasi yang rumit antara kedua raksasa Liga Premier tersebut. Setelah beberapa putaran pembicaraan, akhirnya tercapai terobosan, di mana sang juara bertahan menyetujui paket finansial yang substansial untuk menyelesaikan situasi tersebut.
Menurut Sky, City dan Chelsea telah menyepakati paket kompensasi senilai sekitar £17 juta untuk membeli sisa masa kontrak pelatih asal Italia tersebut. Kesepakatan senilai £17 juta ini menghilangkan hambatan terakhir bagi kepindahannya, sehingga pelatih berusia 46 tahun itu dapat secara resmi menjalankan tugasnya di Etihad.
Bagi Chelsea, biaya tersebut merupakan dorongan finansial yang signifikan saat mereka berusaha bangkit dari periode kepelatihan yang penuh gejolak.
Perjalanan Maresca dalam meniti karier sebagai pelatih
Perjalanan kembali ke Manchester bagi Maresca berlangsung cepat dan mengesankan. Setelah masa kerjanya yang sukses sebagai tangan kanan Guardiola, ia mengambil langkah besar pertamanya sebagai pelatih kepala bersama Leicester City. Selama masa jabatannya di King Power Stadium, ia membawa The Foxes kembali ke Liga Premier pada percobaan pertama.
Kesuksesan ini membawanya ke posisi teratas di Stamford Bridge pada musim panas 2024, di mana ia terus menunjukkan kecerdasan taktisnya.
Meskipun ia hengkang dari Chelsea pada awal tahun ini karena dilaporkan adanya ketidaksepakatan mengenai manajemen klub, reputasinya tetap tinggi. Selama masa jabatannya di London, ia berhasil membawa tim meraih gelar juara, dengan memenangkan Conference League dan Piala Dunia Antarklub pada tahun 2025.
- Getty Images Sport
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Dengan kedua klub kini telah mencapai kesepakatan penuh, formalitas akhir diperkirakan akan diselesaikan dalam beberapa hari ke depan. Maresca dijadwalkan akan segera bertolak ke Manchester untuk menandatangani kontrak barunya. Kontrak tersebut diproyeksikan sebagai komitmen jangka panjang yang signifikan, yang menunjukkan keyakinan klub terhadap kemampuannya untuk mempertahankan dominasi mereka di puncak sepak bola Inggris dan Eropa.
Pelatih asal Italia tersebut dilaporkan akan menandatangani kontrak berdurasi tiga tahun, yang akan membuatnya tetap memimpin hingga tahun 2029. Saat ia bersiap untuk keluar dari bayang-bayang Guardiola dan memasuki sorotan utama, tugas yang menanti di depannya sangat berat.