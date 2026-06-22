Man City mencapai kesepakatan senilai £17 juta dengan Chelsea terkait Enzo Maresca, saat pelatih asal Italia itu bersiap menggantikan Pep Guardiola

Meskipun Maresca telah mengundurkan diri dari jabatannya di Chelsea pada 1 Januari, ia secara hukum masih terikat dengan klub asal London Barat tersebut berdasarkan ketentuan kontrak yang masih berlaku. Hal ini memaksa dilakukannya negosiasi yang rumit antara kedua raksasa Liga Premier tersebut. Setelah beberapa putaran pembicaraan, akhirnya tercapai terobosan, di mana sang juara bertahan menyetujui paket finansial yang substansial untuk menyelesaikan situasi tersebut.

Menurut Sky, City dan Chelsea telah menyepakati paket kompensasi senilai sekitar £17 juta untuk membeli sisa masa kontrak pelatih asal Italia tersebut. Kesepakatan senilai £17 juta ini menghilangkan hambatan terakhir bagi kepindahannya, sehingga pelatih berusia 46 tahun itu dapat secara resmi menjalankan tugasnya di Etihad.

Bagi Chelsea, biaya tersebut merupakan dorongan finansial yang signifikan saat mereka berusaha bangkit dari periode kepelatihan yang penuh gejolak.