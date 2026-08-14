Manchester City telah mengirim pesan tegas kepada para rivalnya dengan meyakinkan gelandang muda berbakat Parker untuk menandatangani kontrak jangka panjang baru di Stadion Etihad, menurut The Athletic. Pemain 16 tahun itu secara luas dianggap sebagai salah satu talenta muda yang paling diburu dalam sepakbola dunia pada musim panas ini, terutama setelah masa kontraknya sebelumnya dengan klub berakhir.

Perburuan tanda tangannya sama sekali bukan persaingan yang mudah dimenangi satu klub, karena Manchester United dan Liverpool termasuk di antara sejumlah klub papan atas yang sangat ingin membujuk remaja itu meninggalkan Etihad. Terlepas dari prospek menggiurkan untuk memulai lembaran baru di tempat lain, Parker memilih melanjutkan perkembangannya di bawah arahan staf pelatih City. Ia pada awalnya akan menandatangani kontrak beasiswa sebelum otomatis beralih ke kontrak profesional penuh saat merayakan ulang tahunnya yang ke-17.



