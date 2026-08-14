Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Man City menangi persaingan! Wonderkid lini tengah menolak Manchester United dan Liverpool untuk menandatangani kontrak jangka panjang baru
City mengalahkan para rival untuk mendapatkan sensasi remaja
Manchester City telah mengirim pesan tegas kepada para rivalnya dengan meyakinkan gelandang muda berbakat Parker untuk menandatangani kontrak jangka panjang baru di Stadion Etihad, menurut The Athletic. Pemain 16 tahun itu secara luas dianggap sebagai salah satu talenta muda yang paling diburu dalam sepakbola dunia pada musim panas ini, terutama setelah masa kontraknya sebelumnya dengan klub berakhir.
Perburuan tanda tangannya sama sekali bukan persaingan yang mudah dimenangi satu klub, karena Manchester United dan Liverpool termasuk di antara sejumlah klub papan atas yang sangat ingin membujuk remaja itu meninggalkan Etihad. Terlepas dari prospek menggiurkan untuk memulai lembaran baru di tempat lain, Parker memilih melanjutkan perkembangannya di bawah arahan staf pelatih City. Ia pada awalnya akan menandatangani kontrak beasiswa sebelum otomatis beralih ke kontrak profesional penuh saat merayakan ulang tahunnya yang ke-17.
- Getty Images Sport
Sentuhan personal Maresca menuntaskan kesepakatan
Faktor signifikan dalam keputusan Parker untuk bertahan adalah keterlibatan langsung pelatih kepala yang baru ditunjuk, Enzo Maresca. Juru taktik asal Italia itu tidak membuang waktu untuk memberi pengaruh pada skuad tim utama, dan intervensi pribadinya terbukti menjadi faktor penentu. Parker dikabarkan terkejut bukan hanya oleh luasnya pengetahuan Maresca tentang profil permainannya secara spesifik, tetapi juga oleh presentasi individual yang disesuaikan untuk menggambarkan jalur yang jelas baginya menuju skuad senior di City.
Maresca sangat terkesan dengan penampilan Parker selama tur pramusim tim senior di Asia, ketika gelandang itu menjadi anggota termuda dalam rombongan yang berangkat. Sejak kembali dari tur tersebut, Parker terus berlatih secara reguler bersama skuad tim utama, semakin mengukuhkan statusnya sebagai pemain yang berada di ambang terobosan besar.
Kampanye akademi yang luar biasa
Kenaikan Parker menapaki jenjang tim telah benar-benar melesat sejak ia bergabung dengan Man City dari West Ham pada 2024. Pada kampanye lalu, ia menjadi figur penting dalam sistem tim muda klub yang dominan, membantu mereka mempertahankan gelar Under-18 Premier League North.
Secara statistik, gelandang muda itu merupakan salah satu pemain paling produktif di sistem tim muda pada musim lalu. Ia membukukan catatan impresif enam gol dan tujuh assist dalam 21 penampilan, menunjukkan versatilitasnya baik sebagai kreator maupun finisher.
- Getty Images Sport
Jalan menuju tim utama terkonfirmasi
Dengan masa depannya kini telah dipastikan, musim 2026-27 diperkirakan akan menjadi tahun penting bagi bintang muda tersebut. Meski ia sebagian besar akan bermain untuk Elite Development Squad di Premier League U-21, ada ekspektasi besar di dalam klub bahwa ia akan melakoni debut seniornya di tim utama pada musim ini.
Perpanjangan kontrak ini mengikuti tren City dalam mengamankan aset-aset terbaik mereka, dengan klub baru-baru ini juga mengikat bintang senior seperti Phil Foden dan Josko Gvardiol dengan kontrak baru. Dengan mempertahankan Parker, City memastikan bahwa generasi talenta berikutnya tetap sama tangguhnya dengan tim utama saat ini.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami