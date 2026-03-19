Man City memimpin perburuan Elliott Anderson senilai £80 juta, mengungguli Man Utd, saat bintang Nottingham Forest itu bersiap untuk pindah besar-besaran pada musim panas ini

Nottingham Forest diperkirakan akan meminta biaya transfer setidaknya £80 juta ($107,5 juta) untuk Anderson, yang telah tampil dalam 39 pertandingan di semua kompetisi musim ini, dengan menyumbang dua gol dan tiga assist. Meskipun Forest sedang terpuruk di peringkat ke-17 — terhindar dari zona degradasi hanya berkat selisih gol — energi Anderson adalah hal yang sangat dibutuhkan Manchester City. Tim asuhan Pep Guardiola berencana untuk melakukan perombakan pada musim panas ini setelah menjalani musim yang kurang memuaskan, di mana mereka tersingkir dari Liga Champions di babak 16 besar melawan Real Madrid dan tertinggal sembilan poin dari pemuncak klasemen Arsenal dalam perebutan gelar Liga Premier.

Kelemahan ini terlihat jelas saat melawan Madrid, di mana Bernardo Silva dan Rodri kekurangan dukungan ketika Nico O’Reilly tidak diturunkan sebagai starter. Mendatangkan Anderson tidak hanya akan mengatasi masalah taktis ini, tetapi juga menjadi landasan bagi perombakan skuad City yang sangat dibutuhkan.