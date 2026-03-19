Man City memimpin perburuan Elliott Anderson senilai £80 juta, mengungguli Man Utd, saat bintang Nottingham Forest itu bersiap untuk pindah besar-besaran pada musim panas ini
Solusi taktis City untuk meningkatkan intensitas di lini tengah
Nottingham Forest diperkirakan akan meminta biaya transfer setidaknya £80 juta ($107,5 juta) untuk Anderson, yang telah tampil dalam 39 pertandingan di semua kompetisi musim ini, dengan menyumbang dua gol dan tiga assist. Meskipun Forest sedang terpuruk di peringkat ke-17 — terhindar dari zona degradasi hanya berkat selisih gol — energi Anderson adalah hal yang sangat dibutuhkan Manchester City. Tim asuhan Pep Guardiola berencana untuk melakukan perombakan pada musim panas ini setelah menjalani musim yang kurang memuaskan, di mana mereka tersingkir dari Liga Champions di babak 16 besar melawan Real Madrid dan tertinggal sembilan poin dari pemuncak klasemen Arsenal dalam perebutan gelar Liga Premier.
Kelemahan ini terlihat jelas saat melawan Madrid, di mana Bernardo Silva dan Rodri kekurangan dukungan ketika Nico O’Reilly tidak diturunkan sebagai starter. Mendatangkan Anderson tidak hanya akan mengatasi masalah taktis ini, tetapi juga menjadi landasan bagi perombakan skuad City yang sangat dibutuhkan.
Manchester United membidik pengganti Casemiro
Bagi Manchester United, merekrut seorang "gelandang bertahan" untuk menggantikan Casemiro yang hengkang menjadi prioritas utama, dengan Anderson berada di urutan teratas daftar incaran mereka. Setan Merah saat ini menduduki peringkat ketiga di klasemen Liga Premier, dan meski ada godaan dari Manchester City, petinggi United tetap optimis mereka bisa memenangkan persaingan ini, dengan mengutip keberhasilan mereka dalam mendatangkan Bryan Mbeumo, Matheus Cunha, dan Benjamin Sesko musim panas lalu tanpa lolos ke Liga Champions. Meskipun merek klub tetap menjadi daya tarik yang sangat besar, mengamankan posisi empat besar masih dipandang sebagai rintangan finansial yang krusial untuk langkah-langkah transfer sebesar itu. Selain itu, keputusan akhir akan bergantung pada penunjukan manajer permanen, karena jajaran petinggi klub mempertimbangkan kinerja interim Michael Carrick yang mengesankan versus potensi merekrut manajer "kelas atas".
Calon alternatif dalam daftar pendek
Jika mereka gagal mendapatkan Anderson, United telah menyusun daftar pendek pemain-pemain berbakat yang sudah teruji di Liga Premier. Carlos Baleba dari Brighton adalah salah satu nama yang telah dibahas secara internal, dan klub telah melakukan pendekatan awal melalui perantara. Namun, transfer pemain asal Kamerun ini akan memakan biaya besar, karena Brighton dilaporkan mematok harga sebesar £100 juta ($134 juta) untuk sang pemain.
Bintang Crystal Palace, Adam Wharton, dan Sandro Tonali dari Newcastle juga sedang dipertimbangkan. Meskipun Wharton dikagumi karena jangkauan operannya, ada pertanyaan apakah ia sesuai dengan profil fisik spesifik yang dibutuhkan United.
Perombakan skuad dan rencana hengkang
Untuk membiayai langkah-langkah ambisius ini, Manchester United memperkirakan akan ada beberapa pemain bintang yang hengkang. Baik Marcus Rashford maupun Rasmus Hojlund berpotensi dilepas untuk menambah anggaran transfer yang harus digunakan untuk mendatangkan pemain sayap kiri baru dan kemungkinan seorang bek tengah. Masa depan Harry Maguire juga tetap menjadi bahan perbincangan karena ia kini mendekati tahap akhir pembicaraan terkait kemungkinan perpanjangan kontrak di klub.
