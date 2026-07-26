Man City kembali berupaya membujuk Yan Diomande untuk hengkang dari RB Leipzig, meski ada kabar bahwa ia telah mencapai kesepakatan dengan Real Madrid dan PSG

Menurut Sky Sports, klub raksasa Liga Premier tersebut telah secara lisan menyatakan kesiapannya untuk menyusun paket transfer senilai sekitar €100 juta (£85 juta/$114 juta). Langkah ini menandai upaya besar pertama City untuk mendatangkan pemain berusia 19 tahun tersebut, yang dengan cepat menjadi salah satu talenta muda paling diburu di dunia sepak bola berkat penampilan gemilangnya di Bundesliga dan penampilan menjanjikan di kancah internasional.

Meskipun angka-angka yang dibicarakan sangat fantastis, tawaran tertulis resmi dari City belum juga tiba di Red Bull Arena. Selain itu, tidak seperti beberapa rival mereka di benua Eropa, City belum mencapai kesepakatan mengenai persyaratan pribadi dengan sang pemain. Situasi ini masih terus berubah seiring tim perekrutan City mempertimbangkan perlunya menyamai sikap agresif yang diambil oleh klub-klub elit lainnya.







