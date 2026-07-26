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Man City kembali berupaya membujuk Yan Diomande untuk hengkang dari RB Leipzig, meski ada kabar bahwa ia telah mencapai kesepakatan dengan Real Madrid dan PSG
Klub tersebut menunjukkan niatnya melalui pernyataan yang sangat meyakinkan
Menurut Sky Sports, klub raksasa Liga Premier tersebut telah secara lisan menyatakan kesiapannya untuk menyusun paket transfer senilai sekitar €100 juta (£85 juta/$114 juta). Langkah ini menandai upaya besar pertama City untuk mendatangkan pemain berusia 19 tahun tersebut, yang dengan cepat menjadi salah satu talenta muda paling diburu di dunia sepak bola berkat penampilan gemilangnya di Bundesliga dan penampilan menjanjikan di kancah internasional.
Meskipun angka-angka yang dibicarakan sangat fantastis, tawaran tertulis resmi dari City belum juga tiba di Red Bull Arena. Selain itu, tidak seperti beberapa rival mereka di benua Eropa, City belum mencapai kesepakatan mengenai persyaratan pribadi dengan sang pemain. Situasi ini masih terus berubah seiring tim perekrutan City mempertimbangkan perlunya menyamai sikap agresif yang diambil oleh klub-klub elit lainnya.
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Real Madrid dan PSG telah mencapai kesepakatan lisan
Sementara City baru saja memulai upaya mereka, Real Madrid dan Paris Saint-Germain tampaknya telah selangkah lebih maju dalam hal preferensi sang pemain. Berbagai laporan menunjukkan bahwa Diomande telah mencapai kesepakatan lisan dengan raksasa Spanyol tersebut terkait kontrak yang akan berlaku hingga 2031. Perkembangan ini menyusul kesepakatan serupa yang sebelumnya dicapai dengan PSG, sehingga menempatkan remaja tersebut dalam posisi yang tidak biasa: telah menyepakati persyaratan pribadi dengan dua klub terkuat di Eropa secara bersamaan.
Los Blancos telah melihat tawaran substansial sebesar €90 juta ditambah €10 juta dalam bentuk bonus terkait performa ditolak oleh pihak Jerman. Demikian pula, pendekatan yang dilakukan Liverpool sebelumnya juga ditolak pada awal jendela transfer ini. PSG, meski telah mencapai kesepakatan dengan sang pemain, belum mengajukan tawaran resmi namun tetap mengikuti perkembangan situasi dengan cermat. Dilaporkan bahwa kontak baru telah dilakukan baru-baru ini pada hari Sabtu, dengan Madrid mengintensifkan upaya mereka untuk menutup kesepakatan.
Leipzig tetap teguh pada penilaiannya
Leipzig berada dalam posisi yang sangat kuat, karena memegang hak kepemilikan pemain yang kontraknya di Saxony berlaku hingga tahun 2030. Setelah bergabung hanya setahun yang lalu dari klub Spanyol CD Leganes, kemajuan pesat Diomande telah mengejutkan banyak pihak, namun klubnya bertekad untuk memastikan mereka mendapatkan nilai maksimal. Sikap dari jajaran petinggi Red Bull sangat jelas, jika Diomande harus hengkang musim panas ini, biaya transfernya harus jauh lebih tinggi dari angka €100 juta. Angka di bawah itu dianggap tidak memadai untuk talenta sekelas dirinya dan potensi jangka panjang yang dimilikinya.
Direktur olahraga Leipzig, Marcel Schafer, secara terbuka menyatakan keinginan klub untuk mempertahankan aset berharga mereka. Saat berbicara kepada Bild selama Piala Dunia, Schafer menegaskan rencana klub tersebut dengan menyatakan: “Tujuan kami jelas: Yan Diomande akan bermain untuk RB Leipzig tahun depan. Dan kami tidak akan goyah dari keputusan itu.”
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Pemain tersebut mengakui bahwa kemungkinan besar ia akan hengkang
Meskipun petinggi klub mengimbau agar bersabar dan menjaga kesinambungan, sang pemain sendiri justru menggambarkan gambaran yang sangat berbeda mengenai masa depannya. Selama berpartisipasi di Piala Dunia bersama Pantai Gading, pemain serang yang dinamis ini tak berusaha menyembunyikan keinginannya untuk menghadapi tantangan baru di kancah elit Eropa. Pernyataan Diomande mengisyaratkan bahwa kepindahannya mungkin sudah lebih dekat daripada yang ingin diakui oleh klubnya saat ini. Saat berbicara mengenai situasinya, remaja tersebut mengatakan kepada para wartawan: "Saya berasumsi bahwa saya akan hengkang. Saya punya agen. Dia yang akan mengurus sisanya."
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