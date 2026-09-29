Manchester City akhirnya buka suara setelah putusan bersejarah yang mengguncang dunia sepakbola. Setelah penyelidikan panjang terhadap perilaku finansial klub antara 2009 dan 2018, komisi independen memutuskan bahwa klub yang bermarkas di Etihad itu secara sistematis mengakali aturan Profit and Sustainability milik divisi tersebut.

Putusan ini bisa dibilang menjadi momen paling signifikan dalam sejarah kompetisi tersebut, dan mengancam menutupi kesuksesan tanpa preseden yang dinikmati klub di bawah kepemilikan City Football Group. Dalam bantahan yang cepat dan bernada tegas, klub menyatakan mereka kecewa dan terkejut oleh opini Komisi Premier League serta menegaskan bahwa mereka sepenuhnya tidak bersalah sepanjang proses tersebut.

Skala pelanggaran ini sangat mencengangkan, dengan liga menetapkan bahwa klub tersebut telah menjalankan sebuah "skema pendanaan terselubung" untuk menghindari pembatasan pengeluaran. Menurut temuan itu, City menggunakan kemitraan komersial palsu dan mengajukan laporan keuangan yang tidak sesuai untuk secara artifisial mendongkrak angka pendapatan mereka, sambil pada saat yang sama menyembunyikan biaya operasional mereka yang sebenarnya.

Tindakan-tindakan ini diduga memungkinkan klub membelanjakan dana jauh melampaui kemampuan sah mereka selama periode ketika mereka naik menjadi kekuatan dominan di sepakbola Inggris. Bukti dari Premier League menunjukkan bahwa kesepakatan komersial palsu itu merupakan bagian dari skema pendanaan terselubung dengan nilai mencapai £830,69 juta, angka yang menyoroti seriusnya kegagalan regulasi yang diidentifikasi oleh komisi tersebut.