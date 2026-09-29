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Man City keluarkan pernyataan resmi bernada menantang setelah dinyatakan bersalah atas 115 pelanggaran finansial Premier League
City merespons putusan bersalah bersejarah
Manchester City akhirnya buka suara setelah putusan bersejarah yang mengguncang dunia sepakbola. Setelah penyelidikan panjang terhadap perilaku finansial klub antara 2009 dan 2018, komisi independen memutuskan bahwa klub yang bermarkas di Etihad itu secara sistematis mengakali aturan Profit and Sustainability milik divisi tersebut.
Putusan ini bisa dibilang menjadi momen paling signifikan dalam sejarah kompetisi tersebut, dan mengancam menutupi kesuksesan tanpa preseden yang dinikmati klub di bawah kepemilikan City Football Group. Dalam bantahan yang cepat dan bernada tegas, klub menyatakan mereka kecewa dan terkejut oleh opini Komisi Premier League serta menegaskan bahwa mereka sepenuhnya tidak bersalah sepanjang proses tersebut.
Skala pelanggaran ini sangat mencengangkan, dengan liga menetapkan bahwa klub tersebut telah menjalankan sebuah "skema pendanaan terselubung" untuk menghindari pembatasan pengeluaran. Menurut temuan itu, City menggunakan kemitraan komersial palsu dan mengajukan laporan keuangan yang tidak sesuai untuk secara artifisial mendongkrak angka pendapatan mereka, sambil pada saat yang sama menyembunyikan biaya operasional mereka yang sebenarnya.
Tindakan-tindakan ini diduga memungkinkan klub membelanjakan dana jauh melampaui kemampuan sah mereka selama periode ketika mereka naik menjadi kekuatan dominan di sepakbola Inggris. Bukti dari Premier League menunjukkan bahwa kesepakatan komersial palsu itu merupakan bagian dari skema pendanaan terselubung dengan nilai mencapai £830,69 juta, angka yang menyoroti seriusnya kegagalan regulasi yang diidentifikasi oleh komisi tersebut.
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Pembangkangan dari Etihad
Terlepas dari sifat laporan komisi yang memberatkan, Manchester City telah menunjukkan niat mereka untuk melawan putusan tersebut melalui setiap jalur hukum yang memungkinkan. Klub itu secara konsisten berargumen bahwa mereka memiliki kumpulan "bukti yang tak terbantahkan" yang membuktikan transaksi keuangan mereka dilakukan dengan benar dan bahwa seluruh pemasukan sponsor sah.
Pernyataan resmi klub itu berbunyi: "Karena itu, Klub akan tanpa henti, dan jika perlu bersikap proaktif, di setiap forum regulasi dan hukum yang tepat. Proses Premier League masih berlangsung, dengan elemen-elemen penting belum selesai. Manchester City FC kini akan menempuh jalur banding yang terbuka baginya, dengan dasar bahwa opini tersebut mengandung kesalahan material yang jelas, baik dalam hukum, prinsip, maupun fakta, dan tidak dapat dijadikan dasar yang aman."
"Klub telah dengan tekun menghormati proses hukum selama delapan tahun dengan dasar bahwa Dewan dan Eksekutif Premier League akan bertindak sebagai regulator yang independen, imparsial, dan berpikiran adil, bebas dari pengaruh partisan. Klub jelas dibatasi dalam apa lagi yang dapat dikatakannya sampai seluruh proses selanjutnya selesai."
Masters memuji temuan komisi
Kepala eksekutif Premier League Richard Masters menyambut keputusan tersebut, dengan menyatakan bahwa hal itu memvalidasi keputusan badan pengatur untuk menghadapi salah satu anggotanya yang paling berpengaruh. Investigasi ini dikenal karena kompleksitasnya dan lamanya waktu yang dibutuhkan untuk mencapai kesimpulan, dengan liga kerap menghadapi kritik atas proses hukum yang dinilai berjalan lambat.
Dalam pernyataan terperinci, Richard Masters berkata: "Keputusan inti menetapkan fakta-fakta tentang apa yang terjadi di Manchester City selama periode ini. Keputusan itu merinci bagaimana klub secara sistematis melanggar aturan Premier League selama hampir satu dekade. Keputusan itu juga membenarkan keputusan Premier League untuk menindaklanjuti kasus ini terhadap Manchester City."
Ia menambahkan: "Meski proses sejauh ini berlangsung panjang dan sulit, Liga tetap bertekad agar fakta-fakta dapat ditetapkan secara independen. Ini merupakan tanggung jawab utama Premier League untuk memastikan bahwa aturan, yang disetujui oleh klub-klub itu sendiri, ditegakkan demi melindungi integritas kompetisi. Sangat penting bagi Liga untuk tetap kompetitif dan adil bagi semua klub serta para penggemar. Kami menjalankan peran itu dengan sangat serius. Kasus disipliner ini, dan keputusan ini, adalah yang paling signifikan dalam sejarah Premier League."
- Getty Images Sport
Potensi sanksi dan jalan ke depan
Sementara klub menyiapkan bandingnya, bayang-bayang potensi hukuman membebani skuad Enzo Maresca dan masa depan jangka panjang klub. Besarnya skala dakwaan ini berarti komisi independen memiliki wewenang untuk merekomendasikan hampir semua sanksi yang tersedia berdasarkan aturan Premier League. Sanksi itu berkisar dari denda finansial yang besar hingga pengurangan poin dalam jumlah besar, dan dalam skenario paling ekstrem, klub bahkan bisa menghadapi pengusiran dari kasta tertinggi.
Untuk saat ini, fokus tetap berada di ruang sidang, bukan di lapangan. Premier League menegaskan bahwa investigasinya diperlukan untuk melindungi integritas kompetisi dan memastikan semua klub beroperasi dalam kerangka finansial yang telah disepakati. Namun, janji Manchester City untuk bersikap "tanpa henti" menunjukkan bahwa saga ini masih jauh dari selesai. Proses hukum ini berpotensi berlarut-larut selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, saat kedua belah pihak bersiap untuk argumen lanjutan.
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