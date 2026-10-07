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Manchester United v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Muhammad Zaki
Diterjemahkan oleh

Man City kabulkan permintaan khusus Erling Haaland seiring kekhawatiran meningkat setelah vonis bersalah 114 dakwaan

E. Haaland
Manchester City
Norway
Liverpool vs Manchester City
Premier League
Portugal vs Norway
Portugal
UEFA Nations League A

Erling Haaland dilaporkan diberi masa istirahat darurat oleh Manchester City setelah kembali dari tugas internasional dalam kondisi yang digambarkan sebagai "benar-benar kelelahan." Penyerang produktif itu meminta untuk diganti saat Norwegia kalah dari Portugal, memicu kekhawatiran soal kelelahan otot tepat ketika raksasa Etihad itu bersiap menghadapi duel besar melawan Liverpool di tengah putusan bersalah atas dakwaan finansial.

  • Haaland diberi waktu istirahat krusial

    Erling Haaland ditarik keluar pada menit ke-67 dalam kekalahan 2-1 Norwegia dari Portugal di Nations League. Penyerang itu meminta pergantian setelah mengalami dugaan kelelahan otot.

    Kekhawatiran akan cedera serius dengan cepat ditepis. Pelatih Norwegia Stale Solbakken mengonfirmasi bahwa keluar lebih awal itu merupakan keputusan yang sudah direncanakan sebelumnya untuk mengelola beban kerja berat pemain berusia 26 tahun tersebut.

    Sang penyerang tajam, yang sudah mengoleksi lima gol dalam lima penampilan liga musim ini, telah diberi libur singkat oleh Manchester City, menurut The Sun. Ia dijadwalkan kembali ke Etihad Campus pada Kamis untuk menuntaskan persiapan menuju lawatan penting ke Anfield pada Minggu.


  • Portugal v Norway - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD4Getty Images Sport

    Solbakken menjelaskan tekanan ekstrem

    Solbakken memberikan gambaran mengenai dampak fisik yang ditimbulkan kalender sepakbola terhadap skuadnya. Ia menjelaskan mengapa beberapa pemain internasional, termasuk Haaland, menyewa jet pribadi untuk menjamin bisa langsung mendapatkan waktu libur.

    "Erling benar-benar sudah terkuras," ungkap Solbakken. "Beberapa pemain saya hanya mendapat libur enam atau tujuh hari. Dan dalam pekerjaan biasa, Anda tidak hidup dengan mengandalkan kondisi fisik. Setelah itu, mereka langsung memasuki awal musim, disusul turnamen mini, jadi ini adalah beban yang ekstrem."

    Pelatih Norwegia itu mencatat bahwa memainkan Haaland dari bangku cadangan sempat dipertimbangkan, tetapi sang pemain menolak. Solbakken mengakui Haaland memiliki "getaran dan perasaan buruk" terhadap gagasan tersebut setelah pengalaman negatif sebagai pemain pengganti di Piala Liga.

    "Dia berada dalam kelompok yang menanggung beban kerja paling berat, tepat karena timnya bermain di setiap turnamen dan dia adalah sosok utama," tambah Solbakken.


  • Putusan finansial menimbulkan bayang-bayang

    Laga tandang City ke Merseyside menjadi pertandingan pertama mereka sejak sebuah komisi independen menyatakan klub itu bersalah atas 114 pelanggaran finansial. Premier League pada awalnya mendakwa raksasa Etihad itu atas 115 pelanggaran yang mencakup sembilan musim antara 2009-10 dan 2017-18.

    City dengan tegas membantah tuduhan tersebut, tetapi pertarungan hukum yang berkepanjangan itu telah berakhir dengan putusan bersalah yang mencengangkan. Klub tersebut telah mengajukan banding, meski seruan untuk hukuman olahraga yang signifikan terus menguat.

    Semua mata akan tertuju ke Anfield akhir pekan ini. Pejabat dan staf klub diperkirakan akan menghadapi pertanyaan intens terkait dampak hukum tersebut, yang menambah tekanan eksternal besar pada skuad yang sedang menjalani jadwal sulit.


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  • Manchester City v Sunderland - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Duel di Anfield makin dekat

    Manchester City menghadapi perlombaan sengit dengan waktu untuk memastikan Haaland sepenuhnya bugar untuk laga hari Minggu. Tim tamu juga akan menilai kondisi Nico O'Reilly dan Antoine Semenyo saat mereka memulihkan diri dari cedera ringan.

    Liverpool menghadapi masalah tersendiri dalam menentukan susunan pemain setelah jeda internasional. Cody Gakpo dan Alexander Isak mengalami cedera saat bertugas di tim nasional, sementara Federico Chiesa, Hugo Ekitike, Conor Bradley, dan Giovanni Leoni diperkirakan absen.

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