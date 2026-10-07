Erling Haaland ditarik keluar pada menit ke-67 dalam kekalahan 2-1 Norwegia dari Portugal di Nations League. Penyerang itu meminta pergantian setelah mengalami dugaan kelelahan otot.

Kekhawatiran akan cedera serius dengan cepat ditepis. Pelatih Norwegia Stale Solbakken mengonfirmasi bahwa keluar lebih awal itu merupakan keputusan yang sudah direncanakan sebelumnya untuk mengelola beban kerja berat pemain berusia 26 tahun tersebut.

Sang penyerang tajam, yang sudah mengoleksi lima gol dalam lima penampilan liga musim ini, telah diberi libur singkat oleh Manchester City, menurut The Sun. Ia dijadwalkan kembali ke Etihad Campus pada Kamis untuk menuntaskan persiapan menuju lawatan penting ke Anfield pada Minggu.



