Man City harus menghadapi perombakan lini belakang karena pemain kunci mereka ikut absen bersama Marc Guehi dalam laga final Carabao Cup melawan Arsenal
Kekecewaan bagi Dias akibat cedera hamstring
Dias dipastikan absen dalam laga final Carabao Cup City melawan Arsenal setelah mengalami cedera otot paha belakang. Bek tengah tersebut terpaksa ditarik keluar pada babak pertama saat klubnya tersingkir dari Liga Champions oleh Real Madrid, dan meskipun sempat ada harapan akan pemulihan cepat, ia gagal membuktikan kebugarannya tepat waktu untuk pertandingan krusial hari Minggu nanti. Cedera ini merupakan mimpi buruk yang berulang bagi pemain berusia 28 tahun tersebut, yang telah diganggu oleh masalah serupa sepanjang musim 2026. Dias telah absen dalam delapan pertandingan di awal tahun kalender ini dan ditinggalkan di bangku cadangan pada pertandingan Liga Premier baru-baru ini melawan West Ham sebagai tindakan pencegahan. Ketidakhadirannya meninggalkan kekosongan kepemimpinan di tim City yang masih terguncang akibat kekecewaan di ajang Eropa.
Guehi tidak bisa bermain karena aturan kelayakan
Hal yang semakin menambah kekecewaan Guardiola adalah absennya Marc Guehi, pemain yang didatangkan pada Januari lalu. Pemain internasional Inggris tersebut, yang bergabung dari Crystal Palace dalam transfer yang cukup mencolok pada 19 Januari, tidak memenuhi syarat untuk tampil di final karena aturan larangan bermain di kompetisi piala. Berdasarkan aturan kompetisi, Guehi tidak memenuhi syarat karena ia menyelesaikan transfernya enam hari setelah City telah memainkan leg pertama kemenangan semifinal mereka atas Newcastle United. Guardiola telah secara terbuka mengkritik peraturan tersebut, yang membuatnya kekurangan pemain untuk final besar pertama musim ini
Daftar pemain bertahan yang absen semakin bertambah
Kehilangan Dias dan Guehi secara bersamaan membuat City kekurangan opsi pemain senior. Yang memperburuk keadaan, Josko Gvardiol masih harus absen dalam waktu lama setelah mengalami patah kaki pada Januari lalu. Meskipun pemain asal Kroasia itu menunjukkan kemajuan, ia diperkirakan tidak akan tampil di final, sehingga barisan pertahanan City terlihat sangat tipis untuk pertandingan yang begitu krusial ini. Sementara itu, Arsenal akan memandang kabar ini sebagai dorongan besar bagi peluang mereka untuk mengangkat trofi. Tim asuhan Mikel Arteta saat ini memimpin klasemen Liga Premier dan akan berusaha memanfaatkan pertahanan City yang terpaksa ditambal-tambal dan telah kesulitan menjaga konsistensi dalam beberapa pekan terakhir.
Taruhan Besar di Wembley
City akan berupaya meraih gelar juara sekaligus mencegah agar musim ini tidak menjadi musim kedua berturut-turut tanpa trofi besar. Guardiola kini berada di bawah tekanan untuk menemukan solusi taktis atas barisan pertahanan yang sedang kekurangan pemain. Dengan James Trafford dipastikan akan menjadi kiper utama, barisan pertahanan darurat di depannya harus tampil dalam performa terbaiknya.
