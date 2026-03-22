Man City harus menghadapi perombakan lini belakang karena pemain kunci mereka ikut absen bersama Marc Guehi dalam laga final Carabao Cup melawan Arsenal

Dias dipastikan absen dalam laga final Carabao Cup City melawan Arsenal setelah mengalami cedera otot paha belakang. Bek tengah tersebut terpaksa ditarik keluar pada babak pertama saat klubnya tersingkir dari Liga Champions oleh Real Madrid, dan meskipun sempat ada harapan akan pemulihan cepat, ia gagal membuktikan kebugarannya tepat waktu untuk pertandingan krusial hari Minggu nanti. Cedera ini merupakan mimpi buruk yang berulang bagi pemain berusia 28 tahun tersebut, yang telah diganggu oleh masalah serupa sepanjang musim 2026. Dias telah absen dalam delapan pertandingan di awal tahun kalender ini dan ditinggalkan di bangku cadangan pada pertandingan Liga Premier baru-baru ini melawan West Ham sebagai tindakan pencegahan. Ketidakhadirannya meninggalkan kekosongan kepemimpinan di tim City yang masih terguncang akibat kekecewaan di ajang Eropa.