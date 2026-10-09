Dalam percakapan terpisah, Haaland mengarahkan fokusnya kepada para pendukung tandang, mendesak skuad dan para penggemar untuk tetap bersatu meski ada gangguan dari luar. Berbicara kepada para suporter yang menuju Anfield, striker itu menyatakan: "Saya pikir mereka akan bersenang-senang. Kami harus tetap bersama, kami harus saling mendukung, dan kami harus tetap positif."

Menekankan pola pikir yang konstruktif jelang pertandingan, penyerang itu menambahkan: "Apa pun yang terjadi dalam hidup, kami selalu harus tersenyum. Kami harus tetap positif, menatap ke depan dan mencoba memenangi pertandingan sepak bola serta berusaha menikmati situasi dan memenangi pertandingan. Kami harus tetap bersama, dan kami harus menyebarkan cinta satu sama lain. Jadi ya, tetap bersama, nikmati perjalanannya dan tersenyumlah."

Sementara itu, manajer City Enzo Maresca membahas situasi tersebut dalam konferensi pers hari Jumat, sambil menyatakan keyakinan penuh kepada jajaran klub saat klub bersiap mengajukan banding. Berbicara kepada media, Maresca berkata: "Saya mengerti alasan mengapa sebagian besar dari kalian ada di sini. Satu-satunya hal yang bisa saya katakan adalah ada proses yang sedang berjalan dan saat ini saya sepenuhnya percaya kepada klub."

Merefleksikan komitmennya terhadap proyek tersebut, sang manajer menambahkan: "Saya percaya kepada klub karena saya percaya kepada orang-orangnya. Itulah alasan saya bergabung dengan klub ini. Tidak ada klub lain di dunia yang ingin saya bela. Saya senang dan bangga berada di sini."



