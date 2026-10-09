Getty Images Sport
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Man City HALANGI pertanyaan tentang Erling Haaland saat klub turun tangan dalam wawancara terkait 114 dakwaan Premier League
Penyiar dilarang menyelidiki dakwaan finansial
Viaplay dilaporkan dilarang mewawancarai Haaland soal pelanggaran aturan finansial Manchester City menjelang laga mereka berikutnya melawan Liverpool. Penyerang internasional Norwegia itu dijadwalkan tampil dalam sesi media yang langka setelah jeda internasional untuk membahas pertandingan besar tersebut, tetapi pertanyaan terkait kontroversi di luar lapangan itu dilarang keras.
Menurut direktur olahraga Viaplay Kristian Oma, saat berbicara kepada media Norwegia VG, penyiar tersebut telah memberi tahu studio Premier League dan klub raksasa Etihad itu sebelumnya mengenai niat mereka untuk membahas putusan tersebut. Namun, permintaan itu ditolak, dengan Oma mencatat bahwa tidak ada klub Premier League yang mengizinkan pertanyaan mengenai masalah itu sebelum pertandingan akhir pekan.
- Getty Images Sport
Haaland dan Maresca menyerukan persatuan di tengah pertarungan hukum
Dalam percakapan terpisah, Haaland mengarahkan fokusnya kepada para pendukung tandang, mendesak skuad dan para penggemar untuk tetap bersatu meski ada gangguan dari luar. Berbicara kepada para suporter yang menuju Anfield, striker itu menyatakan: "Saya pikir mereka akan bersenang-senang. Kami harus tetap bersama, kami harus saling mendukung, dan kami harus tetap positif."
Menekankan pola pikir yang konstruktif jelang pertandingan, penyerang itu menambahkan: "Apa pun yang terjadi dalam hidup, kami selalu harus tersenyum. Kami harus tetap positif, menatap ke depan dan mencoba memenangi pertandingan sepak bola serta berusaha menikmati situasi dan memenangi pertandingan. Kami harus tetap bersama, dan kami harus menyebarkan cinta satu sama lain. Jadi ya, tetap bersama, nikmati perjalanannya dan tersenyumlah."
Sementara itu, manajer City Enzo Maresca membahas situasi tersebut dalam konferensi pers hari Jumat, sambil menyatakan keyakinan penuh kepada jajaran klub saat klub bersiap mengajukan banding. Berbicara kepada media, Maresca berkata: "Saya mengerti alasan mengapa sebagian besar dari kalian ada di sini. Satu-satunya hal yang bisa saya katakan adalah ada proses yang sedang berjalan dan saat ini saya sepenuhnya percaya kepada klub."
Merefleksikan komitmennya terhadap proyek tersebut, sang manajer menambahkan: "Saya percaya kepada klub karena saya percaya kepada orang-orangnya. Itulah alasan saya bergabung dengan klub ini. Tidak ada klub lain di dunia yang ingin saya bela. Saya senang dan bangga berada di sini."
Putusan komisi independen dan banding yang sedang berlangsung
Pembatasan media tersebut mengikuti temuan komisi independen yang menyatakan Manchester City bersalah atas 114 pelanggaran aturan keuangan Premier League. Klub itu telah mengajukan banding atas keputusan tersebut, sehingga hasil proses hukumnya masih belum diputuskan.
Proses hukum yang masih berjalan telah menambah gesekan dalam rivalitas yang sudah sengit antara City dan Liverpool. Sementara sorotan di luar lapangan tetap besar, manajemen dan para pemain terus secara terbuka menunjukkan keyakinan terhadap proses banding tersebut.
- Getty Images Sport
Duel berisiko tinggi di Anfield menanti
Manchester City kini kembali mengalihkan perhatian ke lapangan saat mereka bersiap untuk pertarungan krusial Premier League di Anfield melawan Liverpool. Dengan pembatasan media yang diberlakukan terkait sengketa hukum tersebut, skuad itu berusaha menjaga suasana positif dan mengamankan tiga poin di kandang lawan.
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